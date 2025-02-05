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南非要求台灣遷駐處 美議員批損美國利益喊查背後原因

2025/2/5 07:36（2/5 07:50 更新）
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位於台北市的南非聯絡辦事處。（中央社檔案照片）
位於台北市的南非聯絡辦事處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）南非政府二度要求台灣駐處限期內遷出首都。繼美國參議員布萊克本後，參議員克魯茲今天發文抨擊南非這項決定的時機「令人深感不安」，損害美國及盟友利益。他表示有意利用參院委員會主席的身分啟動調查。

南非政府去年10月要求台灣駐南非代表處於同月底前遷出首都普勒托利亞（Pretoria），後來態度轉軟，願改循既有官方溝通管道。今年1月南非再度致函要求代表處在3月底前搬離首都，也試圖將代表處降級並更名為「貿易辦事處」。

長期友台的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）下午於X平台發文表示，南非政府似乎用盡全力疏遠美國及美國的盟友。「他們把我們的台灣盟友驅逐出普勒托利亞的時間表令人深感不安。」

他說，這不僅削弱美國及美國盟友的國家安全利益，還將加劇美國與南非間的緊張關係。他打算利用身為參議院外交委員會非洲小組主席的職位，調查南非這些及其他令人關切的決策。

同屬共和黨的參議員布萊克本（Marsha Blackburn）昨天也對台灣代表處被迫於限期內搬遷發文表示：「美國必須支持台灣，並勇於對抗南非。」

布萊克本寫道：「一如我過去所說，如果南非與中國共產黨聯手霸凌台灣，美國必須考慮祭出嚴重後果，包括將南非從非洲成長暨機會法（AGOA）貿易計畫中剔除。」

32個非洲國家中，有1800項產品受益於美國AGOA的進入市場優惠措施，柑橘類水果是其中之一。南非、肯亞、奈及利亞與迦納企業透過AGOA賺得最多美元利潤。AGOA將於明年將到期。

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美國總統川普2日的推文也掃向南非，指南非「沒收」土地和「非常惡劣對待某些階級的人民」，宣布將在調查的同時，中斷未來所有給南非的資金。

根據美國政府數據，美國2023年提供近4.4億美元（約新台幣144億元）援助金給南非。（編輯：陳慧萍）1140205

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