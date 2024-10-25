南非僑領接受當地媒體專訪 籲重新考慮要求遷處決定

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（中央社記者施婉清開羅25日專電）距南非外交部要求我代表處遷離首都期限10月31日僅剩6天，南非主要台灣僑團「非洲台灣商會聯合總會」總會長陳智敏，昨日接受當地新聞頻道eNCA專訪。他專訪中提及3大訴求，強烈呼籲南非外交部重新考慮和撤回此單方面決定。

「非洲台灣商會聯合總會」（非總）（Africa Taiwanese Chamber of Commerce）總會長陳智敏告訴中央社記者，非總於23日對南非政府管轄的18個部會及當地各大媒體發出公開關切信，敦促南非外交部重新考慮當地台灣社群對南非的貢獻，並撤回遷移和更名要求。

「非洲電子新聞頻道」（eNCA）收到信函後，即刻邀請陳智敏於隔日（24日）接受該頻道新聞節目專訪，討論此議題。

陳智敏在專訪中提及3大訴求。他指出，南非此舉完全違反1997年台灣和南非雙邊協議的精神及規定。

雙邊協議規定雙方在1997年12月31日斷絕外交關係後，於1998年1月1日開始在彼此首都互設具有大使館功能的代表處。

陳智敏說，其次，雙方原本已長期維持基於互信的友好關係；然而南非卻在此事件中單方片面毀約，且完全未諮詢台灣政府意見。

南非外交部10月18日透過「國際關係與合作部」（DIRCO，即南非外交部）網站，要求我代表處在10月31日前，從行政首都普勒托利亞遷至商業城市約翰尼斯堡，同時將「聯絡代表處」（Liaison Office）降級更名為「貿易辦事處」（Trade Office），並稱如不在期限內搬遷即關閉代表處。

陳智敏強調，此決定可能會使南非未來經貿發展造成的負面影響表示擔憂。

陳智敏解釋說，他在發出的公開信中表示，台灣和南非雙邊貿易額達18億美元，且南非享有貿易順差7億美元。台灣也透過出口晶片、汽車零件和機械，為南非汽車工業發揮關鍵性作用。

此外，陳智敏還提到，「駐南非台北聯絡代表處」每年花費數百萬南非幣為當地提供救援物資，今年度已援助500多噸大米和300多輛輪椅。

因此，陳智敏基於以上3大訴求，在節目專訪中鄭重呼籲南非外交部慎重考慮未來可能產生的負面影響，並儘快撤回此決定。

陳智敏於兒時階段隨家人遷居至南非，目前在南非經營塑膠工業及貿易事業，除是現任非總總會長外，也是「世界台灣商會總會」副會長和中華民國僑務促進委員。

根據中華民國僑委會2019年數據統計，非洲地區登記僑團有136個，以非洲台灣商會聯合總會為主。

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「非總」成立於1994年，是「世界台灣商會聯合總會」轄下洲際性台商組織之一，成員涵蓋南非、史瓦帝尼及奈及利亞等非洲國家台商。非總除為當地台商服務外，也是深化台灣與非洲國家實質關係的重要橋樑。

非洲電子新聞頻道（eNCA）隸屬「e.tv」，於2008年6月推出，專注於非洲新聞事件，是南非第一個也是收視率最高的24小時新聞服務頻道。（編輯：陳承功）1131025