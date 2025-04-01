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南非片面要求遷處期限到 外交部：台代表處正常營運

2025/4/1 12:20（4/1 13:01 更新）
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位於台北市的南非聯絡辦事處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北1日電）南非政府片面要求台灣代表處遷處期限已過，外交部今天表示，位於南非首都普利托利亞的駐處目前正常對外營運，呼籲南非政府切勿單方破壞兩國於1997年達成的協議。

南非政府1月下旬再度致函台灣駐南非代表處，要求3月底前遷離首都普利托利亞，南非外交部（DIRCO）更在雙方磋商之際，於3月5日在官方網站將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。

外交部上午舉行例行記者會，亞西及非洲司副司長陳詠博表示，台灣位於南非首都普利托利亞的駐南非代表處，目前仍正常對外營運。

陳詠博說明，目前仍持續就台斐雙邊關係法律架構可能的修正方向，及雙方談判的時間、地點、人員組成與協議簽署方式等細節，與南非外交部討論。

陳詠博強調，南非作為今年G20峰會主辦國，更應注重並嚴格遵守國際規範。南非近期違反國際規範的作法，已引起國際社會的關注，包括美國在台協會（AIT）及國務院皆已對此作出回應。

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陳詠博指出，外交部感謝理念相近國家對台灣的支持，並再次呼籲南非政府，在台斐雙方協商未取得具體共識前，切勿單方破壞兩國於1997年達成的協議，而台灣也將依據對等原則，必要時採取相對回應措施。

美國在台協會及國務院日前對更名一事表示失望，並表示台灣是值得信賴且理念相近的民主夥伴。對於北京試圖增加孤立台灣的力道，施壓他國中斷或降級與台灣的關係，美方強調將持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力，並與國際夥伴堅定支持兩岸和平穩定，反對任何單方面改變現狀的企圖。（編輯：萬淑彰）1140401

南非片面要求台灣代表處3月底遷離首都，外交部亞非司副司長陳詠博4月1日於例行記者會表示，位於南非首都普利托利亞的駐處目前正常對外營運。中央社記者楊堯茹攝 114年4月1日
南非片面要求台灣代表處3月底遷離首都，外交部亞非司副司長陳詠博4月1日於例行記者會表示，位於南非首都普利托利亞的駐處目前正常對外營運。中央社記者楊堯茹攝 114年4月1日
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