南非外交部擅改台灣駐處地址 林佳龍：中國壓力

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（中央社記者溫貴香台北16日電）針對南非外交部擅改台灣駐處地址與資料，外交部長林佳龍今天說，南非外交部持續有小動作，這是中國的壓力，台灣不予承認，會持續交涉，希望就雙邊關係進行雙向溝通與協商，在此之前，會以確保代表處正常運作為目標。

南非政府要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部官網不僅將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，歸類在「國際組織」之下，且刪除駐處位於普利托利亞的地址，改為約翰尼斯堡地址。

林佳龍上午出席2025WHA推案行前記者會對此表示，目前駐南非代表處還是正常運作，對於南非外交部官網擅改中華民國台灣的名稱與資料，已訓令駐南非代表處交涉。

他表示，去年以來，在中國的壓力之下，南非外交部的作為引起批評，不只是台灣抗議，連南非執政聯盟的政府、政黨，也都表達反對南非外交部片面的行動，包括美國政府、行政部門與國會議員也表達關切。

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林佳龍說，南非外交部持續有小動作向中國表態，這是中國的壓力，台灣會持續捍衛國家應有的權利。當初南非與中共建交時，台灣與南非政府就有協議，有白紙黑字不能片面違反，違反這些協議即不具效力。

他表示，南非外交部這種小動作，只是暴露其基於壓力之下或者利益交換，台灣不予承認，會持續交涉，希望就台灣與南非關係進行雙向溝通與協商，在此之前，會以確保代表處正常運作為目標，也會持續結合理念相近國家為台灣發聲。（編輯：萬淑彰）1140516