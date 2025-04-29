索馬利亞通告禁持台灣護照入境 外交部斥受中國唆使

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（中央社記者楊堯茹台北29日電）索馬利亞政府通告，依聯大2758號決議堅持一中原則，故30日起不得持台灣簽發護照及旅行證件入境或過境索國。外交部今天嚴正抗議索國受中國唆使並錯解聯大決議，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，要求撤銷公告。

外交部晚間發布新聞稿指出，索馬利亞民航局（SCAA）於22日通告，索馬利亞政府根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，自30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦。

外交部嚴正抗議，索馬利亞在中國唆使下，採取限縮台灣人旅行自由及安全的作法，並要求索馬利亞政府立刻撤銷該項公告。

外交部強調，對於索馬利亞政府錯誤解釋聯大第2758號決議，並與所謂「一個中國原則」掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，外交部也予以嚴正駁斥並強烈譴責。

外交部表示，外交部及駐索馬利蘭共和國代表處刻與索馬利蘭共和國政府共同洽請理念相近國家及國際組織採取具體行動，以撤銷此一錯誤作法。

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外交部也呼籲，為確保台灣人旅行安全及便利，在索馬利亞政府尚未撤銷前述公告以前，暫勿前往索馬利亞聯邦及索馬利蘭共和國。

外交部提及，索馬利蘭共和國自1991年宣布獨立以來，已進行4次總統大選，政治情勢穩定，民主持續深化，與台灣同為民主自由的理念相近國家。索馬利亞政府藉由控制索馬利蘭領空，阻止民主國家人民相互交往的粗暴行徑，已對非洲之角情勢造成惡劣影響。本案後續如果有相關發展，外交部將及時對外說明。（編輯：林興盟）1140429