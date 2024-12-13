索馬利蘭新任總統：持續與台灣維持緊密關係

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（中央社記者吳書緯台北13日電）外交部政次吳志中以總統特使身分，出席索馬利蘭新任總統阿布杜拉希就職典禮。阿布杜拉希表示，台索共同面臨中國脅迫等各種區域挑戰，重申索馬利蘭新政府將持續與台灣維持緊密的互惠合作關係，盼未來吸引更多台灣企業赴索投資。

索馬利蘭12日舉行總統就職典禮，阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi，另譯：阿布杜拉喜）就任新任總統。

外交部今天指出，外交部政務次長吳志中以總統特使身分於11日至14日率團訪問索馬利蘭共和國，出席新任總統阿布杜拉希就職典禮，並代表台灣政府及人民向阿布杜拉希當面致賀，彰顯台索友好關係。

阿布杜拉希接見吳志中時表示，台灣是索馬利蘭重要的合作夥伴，共同面臨包括中國脅迫在內的各種區域挑戰，雙方在公衛醫療、教育、資通訊及海巡等領域合作，都獲致重大成果，有效提升索國民眾福祉。

阿布杜拉希感謝總統賴清德特別指派特使團訪索參加新政府就職典禮，重申索馬利蘭新政府將持續與台灣維持緊密的互惠合作關係，並盼未來吸引更多台灣企業赴索投資。

外交部指出，吳志中訪問索馬利蘭期間，與新政府高層及各國特使團互動密切，除出席新政府成立相關慶祝活動外，也分別晉見阿布杜拉希及卸任總統阿布迪（Muse Bihi Abdi），代表賴總統及外交部長林佳龍向索馬利蘭新任政府表達祝賀，並感謝阿布迪任內對台索關係所做的具體貢獻。雙方另就台索兩國合作領域及索國新政府優先施政計畫等深入交換意見。

外交部說明，索馬利蘭共和國地處非洲之角、紅海及亞丁灣，是台灣在東非地區重要的友好國家，兩國自2020年互設代表處以來，即在互惠互利的基礎上，持續發展提升雙邊關係，外交部也將與阿布杜拉希領導的新政府攜手合作，持續增進兩國人民福祉，並讓更多非洲朋友可以看到台灣、瞭解台灣。（編輯：張均懋）1131213

外交部政務次長吳志中（左）晉見索馬利蘭卸任總統阿布迪（右）（Muse Bihi Abdi）。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年12月13日