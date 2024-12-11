吳志中任總統特使 出席索馬利蘭總統就職典禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北11日電）索馬利蘭總統當選人阿布杜拉希12日上任，外交部政次吳志中以總統特使身分出訪索國參加新任總統就職典禮，訪索期間也將與索國政要、各國駐索代表及特使團會晤，就最新的國際局勢交換意見。

外交部晚間發布新聞稿指出，索馬利蘭共和國於11月13日舉行總統大選，由國家黨（Waddani）總統候選人、前眾議院議長阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi，另譯：阿布杜拉喜）當選新任總統，並訂於12月12日舉行總統就職典禮，外交部政務次長吳志中奉派以總統特使身分，代表政府及人民率團出席致賀，彰顯兩國同為民主夥伴的友好關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部說明，吳志中一行於當地時間12月11日中午抵達索國，由外交暨國際合作部副部長艾羅妲（Rhoda Jama Elmi）代表索國政府前往接機，吳志中將出席索國新總統就職典禮，代表總統賴清德向新任總統阿布杜拉希申致賀忱，訪索期間也將與現任總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）等索國政要、各國駐索代表及特使團會晤，就最新的國際局勢交換意見。

外交部說，索國是台灣在東非地區重要的友好夥伴，外交部將持續推動與索國的各項交流合作，持續深化雙邊友誼。（編輯：林興盟）1131211