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紐時：索馬利蘭有意提供基地 尋求川普政府外交承認

2025/4/15 11:09
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（中央社記者廖漢原紐約14日專電）「紐約時報」報導，與台灣關係密切的索馬利蘭，因位於東非與紅海的戰略要地，有意提供美軍設立基地，換取川普政府的外交承認，總統阿布杜拉希指這是重大機遇。但也有外交人士認為，此舉將帶動非洲各地的分離主義，造成美國盟邦埃及、土耳其的不安。

位於東非海岸區域「非洲之角」的索馬利蘭，地理位置鄰近阿拉伯半島的葉門，中間隔著亞丁灣（Gulf of Aden），臨海城市柏貝拉（Berbera）有兩個港口設施與飛機跑道。葉門青年運動（Houthi）近期攻擊位於紅海的美國軍艦，索馬利蘭的戰略位置更形重要。

紐約時報（New York Times）報導，索馬利蘭自1991年起獨立於索馬利亞之外行事，發行護照與貨幣，管理軍事與外交事務，並多次舉行廣獲國際好評的選舉。部分索馬利蘭人視港口與飛機跑道是國際承認的關鍵。

索馬利蘭希望與美國總統川普（Donald Trump）達成協議，允許美國租用港口與機場跑道，換取長期冀望的外交承認。

索馬利蘭人士指出，獲得全球最有權力國家的支持，索馬利蘭可獲得境外投資，與更多外交及安全的國際連結。

但部分外交人士憂心，美國承認索馬利蘭將使區域局勢更混亂，與蓋達組織（Al-Qaeda）有關的「青年黨」（Al-Shabaab）等團體將更強勢，並設下非洲分離主義者成功的先例，埃及、土耳其與非洲聯盟（African Union）等美國盟邦也會對此感到不安。

紐時報導，川普政府因安全因素考慮關閉駐索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的使館，加上葉門青年運動持續擾亂紅海航道，美中貿易戰升高，美國涉足非洲大陸有助對抗中國在當地的影響，對索馬利蘭而言這是有利時機。

索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi，另譯：阿布杜拉喜）接受紐時訪問表示，他與索國人民希望商業頭腦的川普能夠走向承認索馬利蘭，這是重大機遇。阿布杜拉希計劃幾個月後訪問華盛頓，索國的提議包括設立美軍基地。

部分共和黨領袖與親近川普人士呼籲，重新評估對索馬利亞的政策。美軍目前在索馬利蘭北方的吉布地（Djibouti）設有軍事基地，但接近中國與歐洲國家的軍事布署，索馬利蘭官員認為在索國設立基地有利於監控局勢，打擊葉門青年運動。

索馬利蘭是台灣在非洲少數維持外交連結的國度。紐時報導，阿布杜拉希1月曾致函川普表示，許多國家被迫在美中之間選擇中國，索馬利蘭長期選擇美國與台灣等自由民主的夥伴，未來也會做相同選擇。

索馬利蘭的礦產資源也引起關注，曾在投行摩根士丹利（Morgan Stanley）工作、台裔美籍的奧莉娜．張（Orina Chang），近期與美國及當地團隊定位索國境內稀土礦藏位置，包括美國國際開發金融公司（U.S. International Development Finance Corporation）等機構有興趣投資各項計畫。

她表示，美國政府對索馬利蘭較過去更有興趣，許多人突然主動聯繫。

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台灣在2020年於索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa）設立代表處，提供數百萬美元援助軍事訓練、農業、醫療與基礎建設，索馬利蘭與中國的緊張關係因此升高。

索馬利蘭爭取國際承認，但內部面臨高失業、貧困與平權等挑戰，中國也與索馬利蘭東部勢力接觸，意圖影響索國當局，切斷對台關係。在美國方面，索馬利蘭議題並非兩黨共識，當局與共和黨國會勢力關係密切，未來如果民主黨當家，也將衝擊國際承認。（編輯：田瑞華）1140415

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