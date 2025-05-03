加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

索馬利亞禁台灣護照 林佳龍啟動應對中國新型態打壓

2025/5/3 12:19（5/3 12:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對索馬利亞禁台灣護照，外交部長林佳龍事發後立即指示外交部成立因應小組，積極應對中國新型態打壓。（中央社檔案照片）
針對索馬利亞禁台灣護照，外交部長林佳龍事發後立即指示外交部成立因應小組，積極應對中國新型態打壓。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北3日電）索馬利亞4月30日起禁止台灣護照入境或過境。涉外官員今天表示，外交部長林佳龍事發後立即指示外交部成立因應小組，積極應對新型態打壓，外交部與駐外館處也進一步強化文宣與遊說行動，全力備戰並回應中國的法律戰。

索馬利亞政府日前通告，根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，自4月30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦。

涉外官員今天表示，目前國際航空運輸協會（IATA）已配合索馬利亞政府要求，系統上顯示持台灣護照無法通行，外交部對此已表達嚴正抗議，並呼籲民眾在該公告撤銷前，暫勿前往索馬利亞聯邦及索馬利蘭共和國。而索馬利亞禁止台灣護照出入境的作為，連帶影響台灣在東非地區的友好國家、與索馬利亞存在主權爭議的索馬利蘭共和國。

涉外官員表示，事發當時正在非洲友邦史瓦帝尼訪問的林佳龍，隨即指示外交部成立因應小組，積極應對新型態打壓，由於索馬利亞的限制令明顯違反人身自由的普世價值，除了表達嚴正抗議外，外交部也和索馬利蘭政府共同洽請美國在內等理念相近國家和國際民航組織（ICAO）等單位採取具體行動，為台灣發聲。

涉外官員指出，美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、奧格茲（Andy Ogles）已於1日聯名致函索馬利亞駐美大使，對此事表達嚴正關切，並警告索馬利亞若不撤銷決定恐面臨「嚴重報復性後果」，表示索馬利亞的該項指令「無疑是在中國堅持下所做出的決定」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國外交部於事發後記者會上公開「高度讚賞」索馬利亞禁止台灣人民入境的舉措，涉外官員表示，無疑坐實中國為此次索馬利亞打壓台灣的幕後推手，中國近年來持續曲解聯大第2758號決議，企圖壓縮台灣國際空間，去年南非政府也曾援引相同理由，施壓駐南非代表處遷離首都。

涉外官員表示，近年來多國行政與立法機關更加積極表態，陸續通過決議或動議反對中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋，在林佳龍指示下，外交部與駐外館處也進一步強化文宣與遊說行動，全力備戰並回應中國的法律戰。（編輯：黃瑞弘）1140503

#國際航空運輸協會
#史瓦帝尼
#外交部
#林佳龍
#南非
#索馬利亞
#聯合國大會
延伸閱讀
索馬利亞通告禁持台灣護照入境 外交部斥受中國唆使中國讚索馬利亞禁台灣護照 外交部：只會破壞和平紐時：索馬利蘭有意提供基地 尋求川普政府外交承認
林佳龍
宴請自民黨青年局訪團 林佳龍盼台日成信賴防衛夥伴接見克國兩性事務部長 林佳龍盼攜手推動進步價值
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：