接見克國兩性事務部長 林佳龍盼攜手推動進步價值

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（中央社記者吳書緯台北2日電）外交部長林佳龍今天接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦兩性事務部長菲莉普，他表示，期待未來台灣與克國在各項領域能有更多深化合作，攜手推動進步價值，讓世界看見民主夥伴的力量。

林佳龍今晚在臉書發文指出，今天在外交部接待菲莉普（Isalean Phillip）所率領的訪問團，訪團成員幾乎都出生於1990年後，包括來自尼維斯島的兩性事務部長妮絲貝（Jahnel Nisbett），以及4位分別負責兩性事務、青年賦權與社會發展的年輕官員，這支充滿活力的年輕團隊，正是克國總理德魯（Terrance Drew）大力培植青年人才的具體展現。

林佳龍說明，這是菲莉普第3次訪台，分享了這次在台灣的交流經驗，令他回憶起去年10月訪問克國的美好經驗，當時因行程緊湊，未能登上尼維斯島，菲莉普這次特別邀請他下次務必前往，因此欣然答應，並笑著望向拉美司的官員們，期盼有機會再度訪問克國。

林佳龍指出，菲莉普此趟來訪，希望深入了解台灣在兩性平權、婦女賦權、高齡長照、犯罪防治及社會安全網絡等議題的政策制定與推動的實務做法，尋求合作資源，促進兩國在社福領域更具體的交流與進步。

林佳龍也特別感謝菲莉普在3月於紐約「聯合國婦女地位委員會」會期中，率克國代表團參與台灣舉辦的「台灣性別平等週」活動，展現對台灣國際參與的堅定支持。

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林佳龍提到，聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海的重要友邦，克國國會已連續3年通過決議支持台灣參與國際組織，多次公開發聲挺台、關心台海和平，「這份友誼，我們格外珍惜」；外交部與國合會每年提供友邦青年來台就學的獎學金，自2007年以來，已有至少181位克國學生來台就讀。今年更有25位獲頒外交部獎學金，創下歷年新高。

林佳龍強調，克國以觀光為主力產業，台灣也積極協助友邦培育觀光產業人才，盼未來不僅可促進雙邊交流，也有助於紓緩台灣觀光產業的人力需求，也期待未來台灣與克國在各項領域能有更多深化合作，攜手推動進步價值，讓世界看見民主夥伴的力量。（編輯：張若瑤）1140502