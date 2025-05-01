中國讚索馬利亞禁台灣護照 外交部：只會破壞和平

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（中央社記者楊堯茹台北1日電）索馬利亞4月30日起禁止台灣護照入境或過境，中國外交部高度讚賞。外交部今天表示，中方發言顯示索國受中國惡意唆使，痛斥中國罔顧一般人民旅行自由，只會破壞國際和平。

索馬利亞政府通告，30日起不得持台灣簽發護照及旅行證件入境索馬利亞。中國外交部發言人郭嘉昆昨天於記者會對此表示高度讚賞，並稱索馬利亞此決定體現一個中國原則。

對此，外交部上午發布新聞稿指出，中國外交部相關發言，充分顯示索馬利亞政府對台灣採取的極度不友善行為，正是出自中國的惡意唆使。

外交部強調，對此再次表達強烈的譴責，更要正告中國當局，應立刻停止打壓台灣人民的旅行自由，也不要刻意扭曲聯合國大會第2758號決議。

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外交部表示，中國與索馬利亞政府罔顧一般人民旅行自由與安全的惡劣行徑，只會破壞國際和平，並造成世界更多的不穩定。

索馬利亞民航局（SCAA）於4月22日通告，索馬利亞政府根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，自4月30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦。（編輯：翟思嘉）1140501