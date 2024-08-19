解讀2758號決議1 / 聯大第2758號決議 爭中國代表權到連結台灣地位始末

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聯合國第2758號決議被中國列為對台法律戰武器，連結一中原則，框限台灣地位。國內外學者分析，決議僅處理聯合國內部中國席位，無關台灣地位，聯合國也無權決定台灣地位，國際社會若接受中國論點，台海將面臨更高風險。

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（中央社記者楊堯茹台北19日電）存在已逾50年的聯合國第2758號決議，近來被中國列為對台法律戰重點，試圖將此決議連結一中原則，框限台灣地位。如何正確解讀決議內容、了解決議歷史，並破除中國惡意曲解，成為台灣與國際社會的當務之急。

中共於1949年10月1日宣布中華人民共和國成立，至1971年10月25日第26屆聯合國大會會議表決通過 第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 ，「恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表」。這22年期間，北京不斷透過各種手段途徑，要取代中華民國在聯合國的「席位」。

1950年8月24日，時任中國政務院總理兼外交部長周恩來就曾致電聯合國安理會輪值主席，提出「蔣介石在聯合國的代表已經喪失了代表中國人民的任何法律與事實的基礎，應該立即從聯合國所有機構中排除出去」。

自1950年代中期開始，聯合國大會每年幾乎都要辯論中華民國的會籍議題。不過，鑑於美國的影響，支持中華民國的力量都占有優勢。此後，中華人民共和國也多次致電聯合國，要求「取消蔣介石在聯合國的一切權利，恢復新中國在聯合國的合法權利」。

1945年8月24日，蔣中正總統簽署聯合國憲章。中華民國為聯合國創始會員國，與美國、蘇聯、英國、法國並列安理會常任理事國。（中央社典藏）

在美蘇兩陣營對抗的冷戰時代，中華民國的聯合國「席次」，更多是決定於美蘇兩國的戰略利益，而中共也深知需拉攏美國，方能取代中華民國在聯合國的席次。

中蘇關係1958年起走向交惡後，美國因1960年代打越戰耗費鉅額軍費且國內反戰聲浪高漲，亟需「第3方」抗衡蘇聯。1970年，時任美國總統尼克森決定跟中共交往，毛澤東則適時啟動「乒乓外交」，美中關係迅速升溫，聯合國內部支持中華民國陣線開始潰堤。

鑑於聯合國採「一國一票」，中共當年在國際外交場域積極經營第三世界國家，2758號決議的最初提案，即是1971年7月15日由阿爾巴尼亞、阿爾及利亞為首的18個共同提案國（後增至23國，其中11個是非洲國家）發起，故又稱「兩阿提案」或阿爾巴尼亞提案。

美國當時為求「兩全其美」，時任駐聯合國首席代表的老布希（George Bush）向聯合國秘書長遞交一封信和備忘錄，正式提出「雙重代表權」提案，即中華人民共國取代中華民國是「重要問題」議案，以及能讓中華民國續留聯合國的「雙重代表權」議案。

從1971年7月15日的提案到10月25日表決結果，這期間就是上述這兩套提案的表決攻防。最終，聯合國大會以76票贊成、35票反對、17票棄權，通過阿爾巴尼亞等23國聯合提出的關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」決議草案及附加文件，通稱「2758號」決議。「複雜雙重代表權提案」則沒有表決。

1971年10月25日，聯合國大會表決通過「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。（圖取自聯合國網頁un.org）

聯合國大會1971年10月25日通過的2758號決議，內容並未涉及台灣政治地位。圖為2758號決議全文。（圖取自聯合國網頁un.org）

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁向中央社表示，中華民國當時雖被迫退出聯合國，但中國應該非常扼腕，聯大第2758號決議非常模糊草率，僅處理中華人民共和國代表權問題，並沒有處理中華民國與聯合國之間的問題，也沒有提到台灣，更沒有涉及台灣的政治地位。

此外，雙重代表權案符合美國國家利益，台北方面曾「默許」，但北京強調「一個中國」，認為這是在進行「兩個中國」、「一中一台」。而美方的「雙重代表」提議，也讓北京日後對美國看待「台灣」的態度，抱持質疑態度，畢竟當時美國仍與中華民國建交，「中美共同防禦條約」於1980年1月1日才終止。

不過，中華人民共和國取代中華民國在聯合國的席位後，中共的邦交國持續增加、國際地位大增，1979年中國與美國宣布建交，加上中美關係大幅改善，2758號決議的束之高閣，台灣的地位為何、也沒有人討論。

直到前總統李登輝政府於1997年2月起，展開「重返」聯合國行動，前總統陳水扁於2003年7月起改以台灣名義「加入」聯合國，2758號決議未處理「台灣地位」的問題浮上檯面。對此，北京則透過時任聯合國秘書長潘基文發布聲明，以聯大第2758號決議以拒絕，並稱台灣是中國的一部分。

近幾年，因美中抗衡格局確定，台灣因半導體產業、疫情控制、抵禦威權政體第一線等角色廣為國際社會知曉、知名度大增，中國警覺到國際社會出現重新認識台灣的潮流，北京開始擴大解釋2758號決議的範圍，成為在國際法上打壓封鎖台灣的武器。

中國國台辦1993年、2000年發布的對台白皮書，僅將聯大第2758號決議解讀為「驅逐台灣當局的代表」，並否認「兩個中國」或「一中一台」說法；但2022年8月10日、在時任美國眾議院長裴洛西訪台後，隨即發布的第3份對台白皮書則指出，「聯大第2758決議是體現一個中國原則的政治文件，國際實踐充分證實其法律效力」。

針對北京近年擴大解釋聯大第2758號決議，台大法律系教授姜皇池指出，中國於2022年第3度發布對台白皮書，將聯大第2758號決議直接連結一中原則，「中國的法律論述愈來愈清楚」。

姜皇池說，中國的法律戰試圖確立3件事，首先，中華人民共和國是中國的唯一合法政府；第二，中國依該決議繼承中華民國的一切，台灣成為中國的一部分；第三，中國可要求聯合國以及其相關機構不接受中華民國「返聯」或台灣「入聯」的申請案。

姜皇池示警，依照中國的法律論述，台灣問題即為聯合國憲章第2條所說的「國內管轄之事件」，包含聯合國在內的其他國家都不得干涉，中國未來若取得處理台灣所有問題的合法性，那就包括訴諸武力解決台灣問題，這是中國最大的期待。（編輯：林克倫）1130819