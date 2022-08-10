分析：國際變化 加速生成習近平首本對台白皮書

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（中央社記者沈朋達台北10日電）學者張五岳分析，中國大陸今天公布習近平任內第1本對台白皮書應醞釀已久，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台和各國執行「一中政策」的近況，加速這本白皮書問世。

張五岳並提到，這份白皮書更堅定「促統」。而相較1993和2000年的白皮書，本次對統一後的規劃未再提「不派行政人員和軍隊駐台」，一方面是因主客觀環境不同，另一方面香港「反送中」抗爭也影響北京對一國兩制的想法。

北京當局今天上午公布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，這是陸方第3份就台灣議題發表的白皮書，也是中國大陸國家主席習近平任內首份對台白皮書。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今天接受中央社電訪時說，白皮書的發布是中國大陸「在關鍵性時刻表達自身立場和作為」。

他說，1993年9月北京公布第一份白皮書「台灣問題與中國統一」的背景，是在第一次辜汪會談後，前總統李登輝推動「重返聯合國」，請友邦發聲支持台灣，引起陸方不滿，因此北京在當年聯合國大會前發表首份對台白皮書。

2000年的「一個中國的原則與台灣問題」白皮書，是因前一年李登輝描述兩岸為「特殊的國與國關係」，且接下來的總統大選有可能由非國民黨的候選人勝出，讓北京發表第2份對台白皮書。

張五岳說，歷次白皮書的發表都與國際因素有關，本次也不例外。美中大國對抗格局，和國際社會日益關注台海和平穩定是其大背景。這份白皮書應醞釀已久，不會倉促成事，而裴洛西訪台，一定程度加速了它的問世。

他也提到，美日等國在強調「一中政策」下，仍基於國家需要和台灣發展關係，以及推動互訪，這讓北京認為有必要對此表達立場。

因此，這份白皮書可見大量對國際法論述的攻防，包括延伸聯合國第2758決議案對中華民國主權的解釋，和否定「舊金山和約」的效力。

張五岳說，前兩份白皮書誕生於江澤民主政時代，而正值習近平的「新時代」、「新征程」，北京透過一連串對台軍演和白皮書，一方面對內呼應14億人的民族主義情緒，另一方面也對國際社會亮劍。

另外，相較於前兩份，本次白皮書也表達更堅定的「促統」立場。張五岳說，這份白皮書談到「統一」129次，是呼應習近平2019年提出「一國兩制台灣方案」，強化了統一使命。

值得注意的是，不同於前兩次白皮書指「統一後」北京不派行政人員和軍隊駐台，本次白皮書未有相關表述。有評論認為這是北京對台灣實行「一國兩制」的空間縮小。

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張五岳認為，這是因時空背景不同：台灣在前兩部白皮書正值國民黨執政時期，兩岸雖有政治分歧，仍有許多歷史臍帶連結；目前則是民進黨執政，國際環境也不同，論述力度自然不同。

對於駐軍和派任官員議題，他認為，香港2019年「反送中」抗爭情勢，也影響北京對實施「一國兩制」兩制的思維，「這不代表北京已經有清楚的作法，但香港情勢確實影響（北京）實施『一國兩制』的想法」。（編輯：邱國強）1110810