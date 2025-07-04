加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中職票房大事件回顧 兄弟、悍將、龍隊場均破萬人盛況空前
首頁 / 證券
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 證券

GB200帶動 川湖第2季營收42億年增68%創新高

2025/7/4 16:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北4日電）輝達（NVIDIA）GB200伺服器需求旺盛帶動，伺服器滑軌大廠川湖今天公布第2季營收新台幣42.28億元，年增率高達68%，也比第1季再成長6.9%，續創單季營收歷史新高。

川湖6月營收13.86億元，月減0.5%，年增62.39%。累積今年上半年營收81.82億元，年增率高達83.7%。

面對關稅與匯率雙重利空夾擊，川湖營收卻逆勢創高，公司特別說明，營收年增幅度大，主要因為新產品開始出貨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川湖執行副總經理暨發言人王俊強先前法說會預告，由於第1季基期墊高，加上新台幣匯率急升，預估川湖第2季營運將力拚持平或微幅成長。今天公布營收結果，維持成長態勢。

川湖從去年底開始營收暴衝，主要受惠輝達GB200 AI伺服器出貨，川湖為其中伺服器滑軌主要供應商。王俊強強調，市場一直關注新AI伺服器出貨順不順利，他認為重點應該看大方向，AI應用面愈來愈廣，需求成長趨勢不變，新產品需要一段學習曲線，短線看起來亂，但亂中有序，整體市場穩健成長。（編輯：楊凱翔）1140704

王俊強
高基期、台幣升 川湖第2季力拚持平或微幅成長
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
AI題材夯輝達高層趁機套現 1年出脫10億美元持股
48
更多編輯台推薦新聞：