GB200帶動 川湖第2季營收42億年增68%創新高

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）輝達（NVIDIA）GB200伺服器需求旺盛帶動，伺服器滑軌大廠川湖今天公布第2季營收新台幣42.28億元，年增率高達68%，也比第1季再成長6.9%，續創單季營收歷史新高。

川湖6月營收13.86億元，月減0.5%，年增62.39%。累積今年上半年營收81.82億元，年增率高達83.7%。

面對關稅與匯率雙重利空夾擊，川湖營收卻逆勢創高，公司特別說明，營收年增幅度大，主要因為新產品開始出貨。

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川湖執行副總經理暨發言人王俊強先前法說會預告，由於第1季基期墊高，加上新台幣匯率急升，預估川湖第2季營運將力拚持平或微幅成長。今天公布營收結果，維持成長態勢。

川湖從去年底開始營收暴衝，主要受惠輝達GB200 AI伺服器出貨，川湖為其中伺服器滑軌主要供應商。王俊強強調，市場一直關注新AI伺服器出貨順不順利，他認為重點應該看大方向，AI應用面愈來愈廣，需求成長趨勢不變，新產品需要一段學習曲線，短線看起來亂，但亂中有序，整體市場穩健成長。（編輯：楊凱翔）1140704