115年全大運首創北極引燃聖火 鄭世忠將親赴參與

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（中央社記者黎建忠台北4日電）115年全國大專校院運動會將於明年5月2日到6日由中央大學第3度承辦；今天啟動記者會上，中央大學透露，這次聖火傳遞將前進北極引燃聖火，體育署長鄭世忠也將全程參與。

中央大學過去曾在民國77年、107年承辦過全大運，今年第3度承辦再次發揮創意，將由校長蕭述三於7月20日帶領團隊，包括體育署長鄭世忠、學生代表等人前進北極的研究基地引燃聖火。

蕭述三在接受中央社訪問時透露，原本規劃將以LED燈的方式引燃聖火，但目前正在申請使用明火；根據計畫，在北極引燃聖火後，將利用衛星畫面將聖火傳回台灣，繼續後續的實體聖火傳遞。

鄭世忠指出，明年全大運正好是名古屋亞運的前哨戰，可以拿來當作台灣國手們的測試，也會是今年9月9日運動部掛牌後的首次全大運，非常具有意義。

鄭世忠強調，明年全大運除了聖火引燃方式別具意義外，也選辦了電競運動，「希望未來不論哪間學校承辦全大運，都可以跟國際賽事接軌，讓更多年輕人參與。」

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明年全大運也喊出「無懼．永續Run Fearless Run Green」的主題，強調青年勇氣、科技創新與永續實踐等目標。

115年全大運預計舉辦田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、電競等運動種類。（編輯：謝雅竹）1140704