葉君璋趁休兵赴日觀摩訓練基地 坦言值得學習

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒下半季今天開打，龍隊總教練葉君璋表示，趁著上、下半季期間，有跟領隊一起到日本球隊基地做參觀，「發現很多值得學習」，另外，龍隊的曾聖安是因腰傷下放二軍。

上半季結束之後休兵了4天，龍隊教頭葉君璋今天笑說，練球日全隊還有一起去看電影，另外葉君璋與球團領隊、副領隊短暫赴日本，「這幾天趁休假去日本走一下，主要是去參觀一些球隊基地，有得到一些收穫，去了之後發現還有很多值得學習的。」

球員異動部分，龍隊在2日將外野手曾聖安下放二軍，今天拉投手陳禹勳上一軍。葉君璋表示，曾聖安是因為之前在打擊練習時腰閃到，屬於急性的傷勢，可能需要2個星期左右調整。

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另外，龍隊在6月30日的新人選拔會首輪，選進了有旅外資歷的投手黃暐傑，對此葉君璋今天說，「還是要先看他的合約、體檢狀況，這2件事要先處理，以他的身體狀況來說大概就是8月中有機會比賽。」

除了黃暐傑之外，葉君璋也提到第4輪投手何宗旂，如果球隊需要的話有機會可以成為即戰力。至於第8輪投手林鴻祥之前曾經空白2年沒有打球，葉君璋指出，「球探有說他的球速回來了，可以參考一下，剛好二軍這邊滿多受傷的，需要一些投手。」1140704