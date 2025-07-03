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24藍委罷免案7/26投票 中選會公布罷免理由、答辯書

2025/7/3 18:51（7/3 19:15 更新）
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圖為民眾攜帶旗幟在中選會外喊口號表達立場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北3日電）中選會今天公告24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案。針對罷團在理由書中質疑赴中會見中國政協主席王滬寧，國民黨立委廖先翔、王鴻薇答辯書指出，這是為爭取觀光與農漁產品的機會，且全程沒有閉門會議，中外媒體都共同與會。

中央選舉委員會今天公告高虹安與國民黨立委傅崐萁黃建賓鄭正鈐林沛祥萬美玲魯明哲涂權吉牛煦庭廖先翔羅廷瑋黃健豪廖偉翔邱若華呂玉玲丁學忠葉元之王鴻薇李彥秀徐巧芯賴士葆羅智強洪孟楷張智倫林德福的罷免理由書與答辯書，另也公告投票日期為7月26日，投票時間為上午8時到下午4時。

針對罷免理由書質疑傅崐萁擔任國民黨團總召使國會大亂、去年4月在花蓮強震時執意率團前往中國等。傅崐萁在答辯書中指出，他共同完成「403震災重建條例」協助花蓮災民，罷團抹黑抹紅攻擊，但真正貪腐出賣台灣的是民進黨。

傅崐萁也說，「反對惡罷就是支持韓國瑜院長，同意罷免就是支持柯建銘當立法院長」，柯建銘為了拉下韓國瑜，更是大開民主倒車，背離所有民主國家常軌，大罷免行動也成為民主之恥。

針對罷團指控廖先翔、王鴻薇跟隨傅崐萁去中國會見王滬寧。廖先翔在答辯書中說，這是為爭取觀光與農漁產品的突破與機會，觀光與農漁產業是地方民生命脈，為地方爭取生計怎麼就成「中共同路人」。

王鴻薇則說，這場會面全程沒有任何一場閉門會議，中外媒體都共同與會，會中除觀光與農產貿易外，也對文化教育、台商權益保障等議題表達看法。

罷團在理由書中質疑羅智強親中立場危害國安。羅智強說，他的立場是捍衛中華民國、維護兩岸和平、捍衛言論自由，前總統馬英九政府8年執政證明「親美、友日、和陸」與大國等距交往，是維護國家安全與尊嚴良方。

針對罷免理由書指控羅廷瑋在能源政策轉向、標榜「三寶爸」卻不敢為家長爭取補助。羅廷瑋說，大台中居民長期承擔最多污染，因此他要推動2028無煤中火；他也成功爭取科博館整修等經費。

罷團在理由書質疑葉元之在機密會議公開直播、承認沒看過預算內容就舉手。葉元之在答辯書說，他在轉換為機密會議時，在主席向大會宣告是否要繳交手機時就立即關直播；他也絕未說過審預算都「沒看內容，跟著舉手」。

罷團領銜人曹興誠指控徐巧芯對潛艦國造政策發言「浮起來就有錢了」。徐巧芯答辯書表示，她要求國造潛艦「海鯤號」必須完成海上測試等，是為確保預算不被濫用，也督促要保證國軍安全。

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至於罷團指控新竹棒球場改善至今沒下文還鬧出圖利洩密。高虹安答辯書指出，新竹棒球場爛尾爭議明確，已成立「棒球場體檢會」、對統包商提告求償且正積極推動改善。

完整罷免理由書與答辯書可至中選會官網查詢。（編輯：謝佳珍）1140703

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