24藍委罷免案7/26投票 中選會公布罷免理由、答辯書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北3日電）中選會今天公告24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案。針對罷團在理由書中質疑赴中會見中國政協主席王滬寧，國民黨立委廖先翔、王鴻薇答辯書指出，這是為爭取觀光與農漁產品的機會，且全程沒有閉門會議，中外媒體都共同與會。

中央選舉委員會今天公告高虹安與國民黨立委傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福的罷免理由書與答辯書，另也公告投票日期為7月26日，投票時間為上午8時到下午4時。

針對罷免理由書質疑傅崐萁擔任國民黨團總召使國會大亂、去年4月在花蓮強震時執意率團前往中國等。傅崐萁在答辯書中指出，他共同完成「403震災重建條例」協助花蓮災民，罷團抹黑抹紅攻擊，但真正貪腐出賣台灣的是民進黨。

傅崐萁也說，「反對惡罷就是支持韓國瑜院長，同意罷免就是支持柯建銘當立法院長」，柯建銘為了拉下韓國瑜，更是大開民主倒車，背離所有民主國家常軌，大罷免行動也成為民主之恥。

針對罷團指控廖先翔、王鴻薇跟隨傅崐萁去中國會見王滬寧。廖先翔在答辯書中說，這是為爭取觀光與農漁產品的突破與機會，觀光與農漁產業是地方民生命脈，為地方爭取生計怎麼就成「中共同路人」。

王鴻薇則說，這場會面全程沒有任何一場閉門會議，中外媒體都共同與會，會中除觀光與農產貿易外，也對文化教育、台商權益保障等議題表達看法。

罷團在理由書中質疑羅智強親中立場危害國安。羅智強說，他的立場是捍衛中華民國、維護兩岸和平、捍衛言論自由，前總統馬英九政府8年執政證明「親美、友日、和陸」與大國等距交往，是維護國家安全與尊嚴良方。

針對罷免理由書指控羅廷瑋在能源政策轉向、標榜「三寶爸」卻不敢為家長爭取補助。羅廷瑋說，大台中居民長期承擔最多污染，因此他要推動2028無煤中火；他也成功爭取科博館整修等經費。

罷團在理由書質疑葉元之在機密會議公開直播、承認沒看過預算內容就舉手。葉元之在答辯書說，他在轉換為機密會議時，在主席向大會宣告是否要繳交手機時就立即關直播；他也絕未說過審預算都「沒看內容，跟著舉手」。

罷團領銜人曹興誠指控徐巧芯對潛艦國造政策發言「浮起來就有錢了」。徐巧芯答辯書表示，她要求國造潛艦「海鯤號」必須完成海上測試等，是為確保預算不被濫用，也督促要保證國軍安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於罷團指控新竹棒球場改善至今沒下文還鬧出圖利洩密。高虹安答辯書指出，新竹棒球場爛尾爭議明確，已成立「棒球場體檢會」、對統包商提告求償且正積極推動改善。

完整罷免理由書與答辯書可至中選會官網查詢。（編輯：謝佳珍）1140703