立委呂玉玲罷免案理由與答辯書全文

（中央社網站）中選會7月3日公布立委呂玉玲罷免案罷免理由及答辯書，投票將於26日舉行，全文如下：

公告事項：

一、投票日期、起止時間及地點：

（一）投票日期：中華民國 114 年 7 月 26 日（星期六）。

（二）投票時間：上午 8 時至下午 4 時。

（三）投票地點：桃園市第 5 選舉區各投票所。

二、罷免理由書：

提議人之領銜人呂夢宣女士提出之罷免理由書如下：

提出罷免桃園市第 5 選區(平鎮區、龍潭區)第 11 屆立法委員呂玉玲一案，茲依照公職人員選舉罷免法第 76 條之規定，列舉罷免理由如下：

（一）毀憲亂政 黨意立委

呂玉玲無視民意只顧黨意，強行通過憲訴法、財劃法、罷免門檻提高等惡法，台灣的民主憲政制度已危在旦夕。

（二）濫刪預算 癱瘓政府

呂玉玲跟隨國民黨，惡意濫刪多項將嚴重影響人民生活及政府運作之預算，如台電補助、家電補助、消防裝備、詐騙防制、軌道安全。

（三）中配入籍 6 年改 4 年

呂玉玲連署支持將中配入籍年限由 6 年縮短為 4 年，中配及其依親將加速掠奪健保和社福資源。

（四）富有老人免繳健保

呂玉玲支持所得級距 20%、亦即年收 125 萬以下老人皆免繳健保費，將加劇世代不公、加速健保破產。

（五）國會殿堂使用暴力

呂玉玲教唆同黨立委邱鎮軍將沈伯洋委員推下主席台，導致其頭部著地緊急送醫。另亦曾咬傷林楚茵委員。

（六）刪凍 6 億客委會預算

呂玉玲得到許多客家鄉親的支持選上立委，選後卻背叛客家鄉親，刪 2 億、凍結 4 億客委會預算。

（七）趕跑台積 阻礙平龍

呂玉玲無視台積電將帶來大量就業機會及加速地方發展，不幫忙協調土地爭議還帶頭抗議，阻礙龍潭發展。

（八）爭取平龍建設不利

呂玉玲已連任 4 屆立委，平鎮龍潭卻無太大進步，尤其龍潭連基本的國民運動中心、親子館都沒有，甚為失職。

（九）囂張助理 封鎖民意

多位民眾曾打電話到呂玉玲國會辦公室表達對於修法的意見，其助理卻態度惡劣甚至掛電話。Facebook 亦常封鎖不同意見。

（十）平龍呂后家天下

呂玉玲已連任 4 屆立委，其夫陳萬得曾為平鎮市長、其子陳韋曄為任平鎮議員，家族長年盤踞平龍政壇彷彿為其家天下

三、答辯書：

被罷免人第 11 屆立法委員（桃園市第 5 選舉區）呂玉玲提出之答辯書如下：

為呂夢宣提出罷免本人第 11 屆立法委員職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第84條之規定，提出答辯如下：

（一）這場罷免，是赤裸裸的政治惡鬥!不同意罷免，終結政治惡鬥!

（二）呂玉玲，會做事!呂玉玲，看得到!在平鎮/龍潭，呂玉玲穿梭街尾巷角，為的是完成鄉親的囑託，呂玉玲只有一個瘦小的身軀，但是有各位鄉親的支持，呂玉玲就有滿滿用不完的能量。這個政府，不會做事，不顧百姓權益，不顧國家發展，要用罷免來抹去鄉親的聲音，要用罷免來阻止平鎮/龍潭發展。這一次，拜託鄉親，一定要投不同意罷免，我們用手上那張票，告訴那些人，我們不要仇恨，我們要安定，我們要國家好好做事，我們要一個會做事、有成績的自己人來做我們的立委，繼續讓平鎮/龍潭、讓桃園有更好的發展，拜託大家，一定要出來投不同意罷免!守護呂玉玲，守護我們的家園!不同意罷免!捍衛我們的國家!

（三）建設，是持續爭取的!鄉親的權益，也是持續來做的，呂玉玲擔任立法委員，始終站在第一線，關心鄉親權益，爭取建設，為鄉親打造更好的生活環境!平鎮/龍潭，很多建設正在持續推進，呂玉玲懇託鄉親可以繼續支持，讓呂玉玲來把建設做好，呂玉玲有信心，呂玉玲一定會做好，請鄉親放心，有呂玉玲在，平鎮/龍潭一定會更好!

（四）呂玉玲擔任立法委員，首要重任就是爭取鄉親的權益，推動的修法、立法都是以民意為先，爭取福利。憲法訴訟法修法，明定參與評議的大法官人數不得低於 10 人，做出同意違憲宣告的人數不得低於 9 人。乃是基於民主多數決精神，希冀能在多數大法官同意之下做出裁決。民國 113 年 9 月，大法官做出憲字第 8 號判決，認為死刑僅適用最嚴重犯罪類型，且須經過合議庭法官一致決才能判處死刑，此增加死刑裁決難度，無疑實質廢死。死刑之存廢，在台灣社會亦有諸多討論，然綜觀相關民調，台灣有七成以上民眾支持死刑，且相關研究亦顯示，死刑之存在有助於社會治安之維持，此判決不僅違背民意期待，也剝奪民眾法權益之主張，亦有甚者，此判決有高達 7 位大法官提出不同意理由書，顯示此判決確有爭議與可論之處，以三分之二大法官同意做出裁決，可確保裁決卻由多數大法官同意。憲法乃中華民國法律之根本，大法官地位崇高毋需言述，所做成的判決如不能以絕對多數予以裁定，對民意與情恐難以回應，故此修法確有其必要性，絕非罷免團體口中之惡法。財政收支劃分法修法，增加地方縣市政府統籌分配稅款，乃是基於地方自治精神，增加地方政府稅款，可讓地方縣市政府有經費予以建設、增加市民福祉。以桃園市為例，桃園自升格直轄市以來，其人口成長為六都之冠，建設需求日益增長，鐵路地下化、桃園捷運、桃園市立醫院、社會住宅，卻苦於沒有經費，巧婦難為無米之炊，中央政府這 4 年超徵稅收 1.87 兆，平均每年超徵 4766 億，稅收穩定且增加，釋出部分稅收與地方政府，既不影響中央政府財政，同時可以讓地方政府增加經費，賡續推動建設，對於中央與地方政府都是雙贏。選罷法修法，增列民眾提供身分證正反面影本，乃是基於實名制精神，防止有任何偽造情事，罷免提議、連署、投票門檻通通沒有改變，更無提高門檻一說。呂玉玲推動修法，是基於民意，推動國家與桃園的發展，爭取人民的福祉與權益，自民國 113 年 2 月 1 日就任第 11 屆立法委員以來，推動三讀通過修法有:1.推動兒童及少年性剝削防制條例修法，增訂重製、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪刑、加重行為人罪責及社區監控機制、建立被害人性影像數位鑑識資料庫減少被害人重複陳述等規定，對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處 1 年以上 7 年以下有期徒刑。另針對以強暴脅迫手段拍攝兒少性影像者，準用性侵害加害人處遇及登記報到查訪規定。2.推動中小企業發展條例修法，鼓勵中小企業增僱基層員工、為員工加薪，並促進中小企業持續投入創新研發及作價流通智慧財產權，以因應所面臨之升級轉型挑戰。3.推動提高公糧收購價格，保障農民權益。4.學生輔導法修正，增加輔導人力編制、落實三級輔導機制、提升專輔人員待遇。5.公益者揭弊保護法修法，保障公部門、國營事業及受政府控制的事業、團體或機構揭弊者的權益。6.國土計畫法第 45 條修法，國土功能分區圖作業期程延長 6 年，從原定 4 年改為 10 年。7.就業服務法第 46 條修法，80 歲以上長者申請外籍看護免巴氏量表。8.運動部、運動部全民運動署、國家運動訓練中心成立，健全台灣體育運動發展。9.野生動物保育法修法，全面禁止使用獸鋏、炸藥及其他爆裂物獵捕野生動物，非法獵捕野生動物使用之犯罪物品均應沒入(收)處分。10.警察人員人事條例修法，提高警消退休所得替代率。11.軍人待遇條例修法，志願役每月加薪 3 萬元，義務役每月加薪至 28590 元。12.國軍退除役官兵輔導條例修法，恢復退役上校以上子女教育補助費。

（五）陸配入籍 6 年改 4 年、富有老人免繳健保費、國會殿堂使用暴力，皆是惡意攻擊、抹黑之言!台灣地區與大陸地區人民關係條例修法，各黨派皆有委員提出修法版本，呂玉玲並沒有提出修法版本，立法院亦沒有安排審查，何來中配入籍 6 年改 4 年之說，此說法無疑是無的放矢!老人福利法，立法院有委員提出修法版本，乃是鑒於臺灣已屬高齡社會，即每 20 人即有 3 人為 65 歲以上老人。

依國發會推估，我國將於民國 115 年正式邁入超高齡社會，即每 5 人即有 1 人為 65 歲以上老人。可以預見老年人之醫療需求將持續增長，實有保障老人醫療權益與降低其經濟負擔之必要。現今 65 歲以上老人之健保費補助已有臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、基隆市，另離島 65 歲以上居民自 102 年起由中央全額支付其健保費，各地補助標準不一，對居住於無補助縣市之老人顯不公平。基於憲法之平等原則，同為老人不應有差別待遇，才提出修正老人福利法第二十二條修法，明定 65 歲以上老人近一年申報之綜合所得未達申報標準，或低於一定級距之稅率者，其健保費由中央政府補助，以落實平等原則，保障老人之醫療權益。法案本身已有設立申報綜合所得稅級距之標準，何來支持富有老人免繳健保之說，此又是一惡意抹黑之說。國會殿堂使用暴力，更是沒有證據，另過去與林楚茵委員之衝突，已透過兩造雙方同意和解，經過雙方黨團總召之見證，以惡意言語重提舊事，意圖造成誤解，相當不可取!

（六）呂玉玲是桃園土生土長的客家妹，為客家族群爭取，成績很重要，呂玉玲在立法院推動客家基本法修法，把客語列為國家語言，另外有客語研發中心、客家公共傳播基金會，設置客家通行語地區，客家文化重點發展地區，像平鎮、龍潭，過去是客家模範鄉鎮，現在則客家文化發展重點地區。還有像客家團體，呂玉玲幫忙爭取活動補助，還有一些年輕團體，做地方創生，像龍潭，菱潭街興創基地，龍元宮周圍商圈，有很多客家後生，他們有想法，願意在提供想法，在現有的文化上不斷去撞，撞出新的特色，這些呂玉玲持續在協助。當然客家文化發展是要一直持續下去的，比方說客家話，台灣客家人近 500 萬人，可是在客語使用上，卻非常少，內政部統計，客語作為使用語言，講的人不到 5%，很難想像在一個客家人占比很大的國家，在客語使用上卻是這麼低，甚至快要瀕臨滅絕，所以呂玉玲持續推動客家人勇於講客家話環境與契機。在學校推廣沉浸式客語教育，然在師資上卻有偏少，呂玉玲爭取客語師資的補助，提供誘因，讓客語人才願意出來，更多客家人願意去做這個客語老師，到學校來教我們孩子講客!平鎮、龍潭是台灣 70個客語重點發展地區，客家文化保存非常重要，呂玉玲爭取 1450 萬元，每年在平鎮、龍潭表演客家大戲，延續與保存客家傳統，民國 112 年桃園舉辦第一屆世界客家博覽會，呂玉玲爭取中央 12 億預算，最後有超過 1100萬人次來參展，讓海內外客家人都能參與!呂玉玲持續爭取資源挹注客家，為客家盡心盡力，沒有做不好，只有拚更好!

（七）民國 111 年，行政院宣布啟動龍科三期規劃與台積電落腳桃園，地方一片譁然，龍潭鄉親一方面期待台積電到來，另一方面也不清楚政府的規劃，不知道哪裡會被徵收。等到隔年 6 月竹科管理局將先行計畫公告，還是有很多鄉親不清楚，這個時候就開始協調竹管局與預劃徵收範圍內的民眾團體開始溝通。7/26 第一場公聽會，到場鄉親無法了解實際計畫的全貌，對於被徵收的補償條件沒有具體方案，大家擔心自己辛苦一輩子的努力會消失，尤其是預劃徵收範圍南側有近 100 戶的鄉親，他們希望可以排除他們，將徵收範圍往北移一些，不會影響廠商進駐，也可保全他們的房產，可惜未能在公聽會上獲得正面回應，所以才有自救會，希望政府可以接受他們的主張。自救會成立後，呂玉玲積極聯繫協調，帶著自救會與張善政市長開協調會，希望市府可以表達支持他們的主張，排除南側密集住宅區，也協調竹管局跟自救會溝通。在 9 月中，竹管局做出排除南側密集住宅區在徵收範圍裡的決定，當下自救會就以訴求達成而宣告解散，呂玉玲亦安排竹管局固定聯繫窗口，提供鄉親隨時聯繫。之後又有一個自救會成立，採取強烈抗爭，此段呂玉玲並未參與，所以不了解抗爭內容。在呂玉玲積極協調之下，竹科管理局調整徵收範圍，將原本南面 100戶鄉親排除在徵收範圍之外，徹底解決地方鄉親的疑慮，而在去年 12 月底，亦順利召開調整徵收範圍後第一場公聽會，順利做成龍科三期規劃的共識，面對徵收範圍內德龍國小的遷移處置，呂玉玲亦協調，未來由桃園市教育局來擇址興辦，另園區也會興辦實驗小學，提供園區員工子女就來就讀。龍科三期園區依舊會繼續做下去，相信以桃園的區位優勢，會有更多廠商願意進駐未來龍科三期，呂玉玲會持續努力，讓產業、地方、人民三者都贏!

（八）呂玉玲當立委，真的紮實做、努力做，爭取建設不落人後，呂玉玲在中央爭取超過 1200 億元，來建設桃園。桃園鐵路地下化，從立體到地下化，呂玉玲是第一個在立法院開桃園鐵路地下化公聽會的立委，爭取經費，確定經費，還有平鎮車站，一步一步讓他落實到地下化裡面；鐵道地下化南端引道會阻斷新光路平交道，造成交通黑暗期，連帶鄰近 66 橋下快速路塞車會很嚴重，呂玉玲協調交通部跟市府，做成南端引道南移到埔心陸橋以南，解決鄉親的擔心。平鎮、龍潭，在公路運輸上，有國道一號、國道三號，東西有 66 快速道路，公路運輸非常發達，呂玉玲爭取國道一號中豐交流道、國道三號高原交流道、國道三號大溪接 66 快系統交流道，來完善公路運輸。尤其是龍潭，龍潭有龍科，跟竹科相鄰，鄰近有烏樹林工業區、渴望園區，很多產業進駐，迫切需要便利的公路運輸，呂玉玲除了爭取高原交流道，還有將龍科附近的對外運輸道路做拓寬，像湧光路一段、金龍路 1巷、高揚南路、梅龍路，讓產業運輸方便，鄉親使用也便利!呂玉玲也與桃園市府一起爭取，板龍快速道路，從新北土城交流道延著大漢溪一路往南到大溪、龍潭，強化雙北跟南桃園的連結。前幾年因為疫情、經濟影響，很多人的生活都不是很好過，經濟壓力很大，呂玉玲在立法院爭取減稅，所得稅標準扣除額提高至 124000 元/人；另爭取幼兒學前特別扣除額 120000 元/人、長照特別扣除額 120000 元/人，降低民眾租稅負擔。除了減稅，呂玉玲也爭取退稅，民國 112 年普發現金 6000 元，就是呂玉玲在立法院建議爭取的，總計退了 1400 億，一個人6000 元，還稅於民。新冠肺炎肆虐台灣三年多，大家都經歷過三級警戒、在家封鎖，每天看著病例數高漲，這個時間也影響百工百業，很多中小企業老闆連員工薪水都發不出來，很艱苦在支撐。呂玉玲在立法院，爭取防疫紓困立法，12 歲以下孩童有 1 萬元家庭防疫補貼、中低收入戶 4500 元關懷津貼、農漁民 1-3 萬生活補貼、無一定雇主自營工作者 3 萬元生活補貼、藝文工作者及觀光導遊領隊與職業駕駛 3 萬元生活補貼、打工族與 65 歲以上中高齡勞工 1 萬元生活補貼；公司企業紓困員工薪資補貼 4 萬元/人、普發三倍券、五倍券，讓鄉親能撐過疫情的不景氣。年輕人不敢生，呂玉玲提案增加生育津貼、育嬰留職停薪津貼、提高產假、陪產假的天數，呂玉玲找國防部協調，來蓋準公共化幼兒園，平鎮有金鷹職場托育中心、龍潭有大漢準公共化幼兒園。國民教育，從國小到高中，呂玉玲爭取 7 億多經費，為平鎮、龍潭高國中小校舍改建、操場跑道、圖書館、視聽教室、遊戲場。高中有龍潭農工改制為龍潭高中，大學有國立台北商業大學平鎮校區，孩子要上學，不用外出求學。現在的國軍桃園總醫院，過去是國軍 804 醫院，呂玉玲爭取升格為急重症醫院；另爭取採購癌症治療儀器，還有 14 億 7000 多萬元，來蓋新的醫療大樓，很快就會蓋好。桃園公立醫院不足，呂玉玲在中央質詢當時行政院陳建仁院長，鄰近的雙北，都有屬於自己的公立聯合醫院，可是桃園沒有，公立醫院只有 4 間，要去得排隊，不然就去雙北大醫院看，呂玉玲提出桃園要有自己的公立聯醫體系，現在桃園市府也準備 18 個點，要來蓋屬於桃園的公立醫院，已確定在霄裡溪公園要蓋第一間，後續呂玉玲會爭取第二間在平鎮、龍潭，提升桃園公共醫療量能，同時也要提高桃園兒童醫療與急診服務。台灣以農立國，這幾年的食安風暴，我們都知道要用在地食材，可是農民的辛苦，一般人很難體會。呂玉玲在立法院爭取農民權益，將農民退休儲金立法，農民也能跟勞工、軍公教一樣，有退休金，一個月至少 2 萬；還有農保條例，計算基數太低，所以像是農民的生育給付，還有喪葬津貼，跟其他族群相比都比較低，呂玉玲在立法院修農保條例，把計算基數提高，生育津貼提高至 6 萬 1200元，喪葬津貼最高可請領 30 萬 6000 元，增加農民的福利，還有老農津貼提高至 8080 元，呂玉玲提案兩年調整一次，最少不可低於 10000 元，在立法院也在衛環委員會討論中，希望可以通過，給農民一個好的福利。身為立委，服務鄉親是最重要的，呂玉玲與團隊十年來，做調解、扶助、法律服務、地方會勘、鄉親事務協調會等各類選服超過 20 萬件；還有爭取平鎮、龍潭電纜地下化經費 6 億 642 萬 6 千元；自來水管延管及裝管經費 5 億1212 萬 2 千元。給鄉親有穩定的電、乾淨的水可以用，提升基本生活品質，這些都是呂玉玲一步一步來做，不敢說做最多，只要求自己要做更多!

（九）呂玉玲是台灣人，是一個客家妹，在桃園土生土長，家人、鄰里、朋友，大家彼此互相幫忙，相互扶助，在這塊土地上，努力付出，獲得應有的回報，呂玉玲一直相信，我們的社會始終與人為善。但是現在台灣的民主，被某些人惡意扭曲，透過網路、媒體，去公審每個人說話的言論，即便有憲法，有言論自由，但是他們利用仇恨、造成族群撕裂，這個社會漸漸變樣了，好多人想講話，怕被攻擊、被抹黑、被公審，慢慢變得不敢講話，對政府、對社會有所期待，也因為仇恨，變得不敢多言!這不是我們想要的樣子，我們也不應該變成這樣子! 呂玉玲是中華民國國民，誓死捍衛中華民國，但是執政黨與罷團，卻不斷拿親共的紅帽子往呂玉玲身上蓋，去激化我們身邊的人的對立，在我們身邊的人找敵人，這場大罷免就是要達到這樣的目的，去激化對立，達到他們要的政治目的，把仇恨帶向你我，這是不對的!面對不對的事情，我們就應該要站出來，去反對激化對立、反對仇恨的這一場大罷免!

四、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間：

透過 Google News 追蹤中央社

（一）日期：中華民國 114 年 7 月 16 日至 7 月 25 日。

（二）時間：每日上午 7 時至下午 10 時。

1140703