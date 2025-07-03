立委黃建賓罷免案理由與答辯書全文

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（中央社網站）中選會7月3日公布立委黃建賓罷免案罷免理由及答辯書，投票將於26日舉行，全文如下：

公告事項：

一、投票日期、起止時間及地點：

（一）投票日期：中華民國 114 年 7 月 26 日（星期六）。

（二）投票時間：上午 8 時至下午 4 時。

（三）投票地點：臺東縣選舉區各投票所。

二、罷免理由書：

提議人之領銜人洪銓政先生提出之罷免理由書如下：

提出罷免臺東縣選舉區立法委員黃建賓一案，茲依照公職人員選舉罷免法第 76 條之規定，列舉罷免理由如下：

（一）黃建賓任職立法委員違背臺東縣選民期待，擔任傅崐萁、黃國昌集團舉手投票部隊，無理連署支持通過《立法院職權行使法》修法及《刑法》第 141 之 1 修法違

憲國會擴權、《國家通訊傳播委員會組織法》第 4 條修法癱瘓委員人事任命、《財政收支劃分法》修法剝奪中央行政預算、《憲法訴訟法》第 30、43 條修法剝奪人民憲法救濟權益、《公職人員選舉罷免法》第 76、 79、80、83 條修法剝奪人民罷免權益等重大法案修惡，戕害國家民主體制運作，剝奪人民參政權益。

（二）黃建賓任職立法委員無視國家及人民利益，投票刪除 114 年度中央政府超過 2075 億預算，凍結超過 2600億元，造成農業、產業、能源、國防、交通、觀光、醫療、教育、文化等諸多業務停擺，導致行政院東部聯合服務中心關門，離島交通緊急救難停擺，國家行政機能運作受影響，危及人民生命及日常生活權益。

（三）黃建賓任職立法委員濫用立法職權遂行黨派報復提案，藉審查年度預算之機會，以「行政院長救災發言重傷在野黨」為由提案刪除行政院施政及法制業務共共事務推展業務費，以「公務車油料違背減碳目標」為由提案刪除行政院一般行政業務費物品，以「增加碳粉匣費用，減少紙張不盡心。」為由提案刪除行政院施政及法制業務政策及法案之研審業務費，並發起「譴責行政院長卓榮泰，要求其下台負責」主決議。他逞立委職務圖個人羞辱行政院之私慾，提出各種荒誕提案理由危害國家最高行政機關運作，已違背立法委員應有之職務倫理。

（四）黃建賓任職立法委員期間，多次赴中國大陸會見中國共產黨高層官員，然返國後利用其職權削弱我國防衛中國大陸侵略之能力，打擊我國全民防衛之韌性。其 113 年連署《兩岸人民關係條例》第 17 條修正意圖將中國配偶入籍 6 年縮減為 4 年未果，114 年卻以「陸委會之主要功能幾近喪失」為由提案刪除法政業務兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費，以「農糧署面對中國制裁手法只能兩手一攤無計可施」為由提案凍結農糧管理果樹及花卉產業管理業務費，甚至無視共軍戰機航母屢次繞行臺灣東部外海，武力威脅臺東人民生命財產安全，刪除內政部「役政業務全社會防衛韌性訓練工作業務費」，帶頭阻擾關山戰備道興建。其濫用職權，為虎作倀之聯共通敵作為，已不適任我國之公職人員。

（五）臺東縣為原住民人口比例最高之縣市，黃建賓卻無視選區原住民權益，連署通過《原住民族委員會組織法》第 3 條修法剝奪族群委員工作薪資權益，114 年同意凍結原住民族委員會 70％預算及「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」預算，連署刪除南島民族論壇經費，造成原住民族委員會癱瘓。其刻意妨害原住民族文化傳承及行政治理能力， 製造原漢族群對立之行為，顯然不適任臺東縣民意代表。

（六）黃建賓罔顧臺東縣選民， 無理刪除建設經費， 造成「花東地區鐵路雙軌電氣化工程」停擺延宕，政見變成謊言，臺東縣建設發展正受到難以回復之損害，因此唯有罷免黃建賓，讓他提早結束任期，才是挽救臺東縣發展唯一的機會。

（七）黃建賓違背責任政治、誠信原則，首次當選大武鄉長未及兩年即棄大武鄉政不顧，放任尚武漁港淤積無法使用、大武公車站拆除閒置、國際數位遊牧綠洲聚落大武鄉示範計畫停擺，競選立委，其無心履行公職人員職責，造成大武鄉政問題不斷，至今難以收拾。因此唯有罷免黃建賓，否則難以建立臺東責任政治的開始。

（八）黃建賓面對臺東縣選民對其施政質疑，不正面回應，僅以散播「民進黨拿這些錢，不是做地方建設，不是造福人民，而是可能拿來養網軍側翼，製造假消息」等不當謠言攻擊臺東民眾，造成臺東輿論譁然。其以立法委員之身份不思協助臺東選民，反以黨派偏見造謠攻擊選民之不當言行舉止，已失擔任民意代表之格調。

三、答辯書：

被罷免人第 11 屆立法委員(臺東縣選舉區)黃建賓提出之答辯書如下：

為洪銓政提出罷免本人第 11 屆立法委員職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第 84 條之規定，提出答辯如下：

我們台東人常說一句話，台東只有四種人：「家人、朋友、朋友的家人、家人的朋友」。這不是答辯書，而是一封寫給台東、寫給在這片土地生活的我們，共同的一封信。

親愛的台東鄉親大家好，我是阿賓，黃建賓。我來自南迴地區大武鄉，跟許多鄉親一樣，曾到外縣市讀書、工作，但繞了一圈我們發現，「城市的大樓再怎麼高，沒有比台東的藍天白雲還高；霓虹的燈光再怎麼亮，沒有比台東的夜晚星月還亮」。

在外人眼中，台東是個遙遠的地方，但對於我們而言，台東永遠是家的方向。如同余光中先生曾寫下：「無論地球怎麼轉，台東永遠在前面」；對我來說，從鄉公所最基層的人員開始，到現在進入立法院，我為台東這片土地服務的初衷，始終不變：「無論政治怎麼亂，台東永遠最優先」。

許多鄉親都感受到，以執政黨為首推動的全國惡意大罷免，造成台灣社會長時間的動盪，台東這片和諧團結的土地也無法倖免。有鄉親問我：「阿賓，你明明沒做錯事，也為台東人爭取很多權益，為什麼他們要罷免你？」

其實原因只有一個，因為執政黨知道，「台東人最少、最容易罷免，罷掉了一個黃建賓，就少了一個監督的聲音」。至於罷免成功之後呢？人民的納稅錢，執政黨想怎麼花就怎麼花，台東的需求執政黨再也不用管，因為執政黨解決不了問題，就解決提出問題的人。

接下來，阿賓要用五點跟大家報告，惡意罷免對台東造成的嚴重傷害：

（一）惡意罷免以謊言製造台東人的仇恨

這段時間，罷免團體不斷造謠「黃建賓砍了ＸＸ預算」，用假訊息製造台東人民間的對立與仇恨，只是想達成一個目標：「拉下台東人的立委、換上黨意立委」。

有關中央政府總預算案，真正的事實是：

中央政府總預算史上最高，將近 3 兆元，現在的政府是「史上最有錢的政府」。

育兒津貼、教育補助、老農津貼、老人福利津貼、租屋補助、優惠貸款補助，這些法定預算的社福津貼及補助，「立法院一毛未刪！人民權益不受影響！」

立法院刪減的預算集中在「媒體宣傳費」，目的是阻止人民的納稅錢被拿去養網軍、側翼。

「真正砍台東人預算的是中央政府」，行政院僅憑一紙公文，大砍台東近 23 億元的一般性助款，嚴重影響到弱勢家庭補助、長者健康檢查及重陽禮金、新建幼兒園預算、兒童及教育補助費、農漁業、偏鄉交通及醫療建設等等，中央政府根本是「作賊喊抓賊！」

（二）惡意罷免在台東人裡面找敵人

從惡意罷免推動連署以來，許多台東鄉親反映，平靜的生活被嚴重破壞，甚至在全國各地出現許多亂象，更令人心痛的是，惡意罷免為了達成目的，隨意出征、攻擊不同意見的鄉親，在善良團結的台東人裡面找敵人，造成難以挽回的裂痕。

有台東的老人家，一個人待在家中，被罷免團體不斷上門要求連署，造成龐大身心壓力。有店家因為不想要連署惡意罷免，竟然被放到網路上公審，甚至揚言發動拒買，生計恐受到衝擊。

罷團甚至為了推動惡意罷免，隨意抹紅、抹黑，連無辜的農夫、店家、宮廟都遭殃，但真正的「共諜」藏在總統府、藏在外交部、藏在民進黨中央、藏在民進黨立委辦公室，惡意罷免團體卻視而不見。

（三）惡意大罷免，恐浪費十幾億元人民納稅錢、每年騷擾台東

根據中選會預估，罷免一名立委大約要 2000 萬元，這一次執政黨推動的全國惡意大罷免，如果再加上補選，恐怕就要花十幾億元的人民納稅錢。而惡意罷免萬一在台東成真，台東鄉親還要再面臨三個月補選的吵吵鬧鬧，以及持續的仇恨對立，未來，更恐怕每年都上演「選輸就重選，罷免又罷免」，不斷騷擾著台東鄉親平靜的生活。

（四）惡罷若成功，台東 5 大福利成空

阿賓跟在野黨共同努力下，成功推動財劃法修法，使台東每年新增 134 億元預算，「把台東人的錢，還給台東人！」未來只要財源確實到位，台東有望至少新增五大福利：

「65 歲以上免健保費」，台東的長輩、讓台東來顧！

「免費營養午餐」，讓孩子健康成長，減輕家庭負擔！

「育兒補貼加碼」，一起照顧我們的下一代。

「敬老金加碼」，敬老金多一點，讓長輩的幸福也厚一點。

「醫護人員獎勵金加碼」，挺醫護、留人才，守護台東人的健康。

但是，萬一惡意罷免成功，執政黨恐將翻臉不認，上述的台東人福利將成空。

（五）惡罷若成功，5 天假將成空

阿賓跟在野黨立委成功推動「還假於民」修法，確定新增 5 個國定假日，包括小年夜（農曆除夕前一日）、勞動節（5 月 1 日）、教師節（9 月 28 日）、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10 月 25 日）及行憲紀念日(12 月 25日)，今年下半年就會上路。

但是，對於這項修法，民進黨立委竟然全數反對，甚至有罷免團體揚言未來要把 5 天假修回來，因此，萬一惡意罷免成功，5 天假可能變成 0 天，放假變成一場空！

除了想讓鄉親了解，惡意罷免對台東造成的嚴重傷害，阿賓也想藉由這封信，向台東的鄉親們報告，雖然擔任立委一年多的時間不長，但我始終堅持為台東「爭公平、爭權益！」因為大家的支持，我們一起完成了「六大面向問政成績」：

（一）顧民生

護良田：國防部缺乏溝通下強推關山戰備道，恐破壞數百公頃良田，引發當地強烈反彈，在阿賓要求下，國防部承諾重新規劃。

護兒少：成功推動修法，「虐童刑責加重二分之一」，並持續推動「虐童致死判死刑」，務必嚴懲人間惡魔，守護我們的下一代，阻止下一個剴剴案發生！

顧長輩：80 歲以上免巴氏量表，減少長照家庭負擔。

挺青年：成功推動修法，提高員工加薪及增僱員工誘因。

挺警消：成功推動修法，警察、消防、海巡、移民、空勤總隊退休所得替代率提高，守護第一線英雄的尊嚴與權益。

顧國防：成功推動修法，志願役加給 3 萬元，義務役薪資提高 7240 元、比照最低基本工資 2 萬 8590 元。提升從軍意願、留住國防人才，「要捍衛國家，就要先支持國軍！」

爭公義：持續要求中央重啟台東公地放領，還地於民、落實土地正義！

（二）促觀光

旅宿業電價凍漲(追溯自 113 年 10 月 16 日起適用)

成功爭取台東納入 0403 強震後觀光振興補助及後續加碼方案，促進台東觀光旅宿業復甦。

持續推動國際旅客包機直航台東，帶動觀光人潮。

（三）護農漁

成功爭取 114 年酪梨及芒果寒害救助，113 年康芮颱風全品項農損救助。

成功爭取台東漁港災損救助、低利貸款及報廢漁船收購。

成功協調國防部軍演時間盡量避開漁獲季，並提供補償，減少漁民生計衝擊。

成功爭取台東地區農會設立育苗場。

成功爭取 3.2 億元災後清淤預算。

（四）挺教育

成功爭取台東女中操場改善經費 1420 萬元，孩子安全、家長安心

成功爭取台東高中泳池設施改善經費 1000 萬元，學生不用再穿襪子游泳。

成功爭取東海國中多功能體育館 7000 萬元補助。

成功爭取通學道路人本環境改善工程經費，還給孩子安全上學路。

（五）拚建設

成功爭取鹿野鄉寶華橋重建預算增至 7.1 億元，打造居民安全聯外道路。

成功爭取水利署允諾，挹注經費及機具改善台東風飛砂。

成功爭取環境部允諾，挹注經費改善台東焚化廠，推動外牆設施改善、煙囪包覆柔化評估及廠區整體形象設計彩繪等。

成功推動大武鄉愛國蒲聯外道及橋樑完工通車。

成功爭取提升村里長事務補助費，增進地方建設量能。

成功爭取關山畜牧糞尿資源處理設施經費，守護縱谷環境。

（六）升交通

成功爭取新自強號(EMU3000)座椅優化，今年起陸續更新，讓回家的路更舒適。

成功推動花東快興建主決議，持續要求中央落實承諾，還給台東人一條安全回家路！

兩度提案通過台鐵東部幹線票價在災損前凍漲，持續監督中央落實承諾，守護台東人交通平權！

成功獲得交通部長允諾，增開台鐵南迴班次、提升台東聯外交通量能。

除了持續為了台東爭公平、拚建設，阿賓也會不懼任何惡勢力，繼續站在第一線堅守「四大主張」：

（一）「反風電、護台東！」近 60 座大型風機恐插滿台東海岸線，幕後黑影幢幢，阿賓打死不退，絕對會阻止黑手，不讓台東美麗家園被破壞！

（二）「反廢死、護公道！」人間惡魔天理難容，阿賓堅決不同意廢除死刑，並支持虐童致死判死刑，一定要還給受害者及家屬公道，守護社會安定。

（三）「沒有安全，不同意漲價！」東部鐵路安全改善計畫至今卡在中央，沒有下文，中央漠視台東人生命安全，東部票價卻又要飆漲，阿賓會持續強力監督中央遵守承諾：「災損復原前凍漲東部票價」，並盡速提升東部鐵路安全性，還台東人公道！

（四）「反惡罷、護安寧」，政治惡鬥破壞台東安寧，造成廣大鄉親困擾、厭煩，唯有阻止惡意罷免，才能阻止惡罷每年都來騷擾台東鄉親！

感謝每一位讀到這裡的鄉親，台東這片土地，本來就會有不同的意見想法、政黨傾向，但有一件事不會變：「我們都是台東人」，絕對不能被惡意的政治鬥爭分化，「欺負我可以，但絕對不能欺負台東人！」

7 月 26 日的投票，將決定我們的家—台東，是回歸「和諧與安寧」或繼續走向「鬥爭與撕裂」。請鄉親務必站出來，投下「不同意罷免」，這一票，不是投給哪個政黨、不是投給哪個候選人，而是要讓台東人的聲音被聽見，阻止政治鬥爭繼續侵擾我們的家園，還給下一代安定與和諧的台東！

願平安、團結、和諧歸於台東，與台東這片土地永遠同在。

台東縣大武鄉子弟 黃建賓敬上

四、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間：

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（一）日期：中華民國 114 年 7 月 16 日至 7 月 25 日。

（二）時間：每日上午 7 時至下午 10 時。

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