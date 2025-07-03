立委牛煦庭罷免案理由與答辯書全文

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）中選會7月3日公布立委牛煦庭罷免案罷免理由及答辯書，投票將於26日舉行，全文如下：

公告事項：

一、投票日期、起止時間及地點：

（一）投票日期：中華民國 114 年 7 月 26 日（星期六）。

（二）投票時間：上午 8 時至下午 4 時。

（三）投票地點：桃園市第 1 選舉區各投票所。

二、罷免理由書：

提議人之領銜人陳曉煒先生提出之罷免理由書如下：

提出罷免桃園市第 1 選區(蘆竹區、龜山區、桃園區 15里)立法委員牛煦庭一案，茲依照公職人員選舉罷免法第 76 條之規定，列舉罷免理由如下：

（一）牛煦庭違反誠信原則，選後不落實其政見。

牛煦庭政見提出爭取預算升級捷運、公車等交通運輸，卻配合黨團大砍交通預算。交通部統計，114 年交通預算被刪減超過 61 億，凍結金額 117 億，影響客運虧損補貼及電動巴士補助，而桃園鐵路地下化工程、桃園捷運也因此延後。

牛煦庭提出國會問政方向為「反戰」，主張外交專業取代政治語言，卻配合國民黨團刪減外交部預算，包含 4 億元加強雙邊及多邊合作預算，影響我國援外業務，進而危害國際信任與減損國際好感；此外，凍結外交部業務費 50%，全然與其外交專業取代政治語言說法背道而馳，影響外館作業，削弱國際影響與國家競爭力。更有甚者，牛煦庭曾於 2025 年 1 月 6 日針對內政部長劉世芳的質詢中，模糊對我國有敵意的中共是否為外國定義，堅稱其非外國，並主張廢除《兩岸關係條例》，將陸委會、海基會移到國防外交委員會，徹底斷絕「外交專業取代政治語言」管道。

牛煦庭提出國會問政方向為增加長照資源，他卻反配合國民黨團刪除衛福部預算，根據衛福部次長呂建德指出，在長照社區的共生互助計畫中，經費被刪 2 千萬元，影響弱勢、失能長者的照顧，其次是強化社會安全網的訓練經費也受到刪減，沒辦法提供好的心理衛生服務，相關支持產生很大的衝擊。

（二）牛煦庭只聽黨意不聽民意，提出或連署不當法案，不利民生與社會進步。

牛煦庭在立法院的第一個提案曾提出勞工試用期法制化，且試用期薪水不得低於應聘工資 80%，後雖撤案，但也能顯示其功課做不足且對於社會現實運作認識不夠。

牛煦庭連署《財劃法》修法，預估中央須多釋出 3753 億元給各縣市進行分配。然而，行政院主計總處主計長陳淑姿指出，依照新修法，以 2026 年的預算編列來說，中央必須刪減 28%的預算，這部分的經費原先將用於國防、勞保撥補、租金補貼、育兒津貼、托育補助、健保、社會安全網、節能家電補助、食品安全經費、捷運建設計畫、鐵路立體化等。此外，根據試算結果，修法後桃園增加分配到的金額為六都最少。

牛煦庭連署《憲法訴訟法》修法，借目前大法官懸缺，提出修憲法訴訟法更改憲法法庭作成判決人數，又遲遲不通過、一再反駁政府對大法官的人事提名，讓憲法法庭實質上無法運作，實質毀憲亂政。

牛煦庭連署《選罷法》修法，加嚴罷免門檻，要民眾連署罷免要附身分證影本，加嚴門檻，降低民眾連署意願，影響民眾參政權。

牛煦庭連署《警察人員人事條例》修法，提高退休警察所得替代率至 80%，，高於年改前的 75%，加大世代不公平。

牛煦庭曾於 2024 年 4 月 17 日受《中評社》訪問，指出有必要進行《反滲透法》修正，該提案被認為可能會降低對外來干預的防範力度，民間團體批評此修法可能危及台灣的國安和民主。

牛煦庭曾於 5 月與眾藍委召開記者會主張修《衛星廣電法》，以新聞自由名義，主張取消新聞頻道換照制度，且針對註銷執照或不予換照的處分，如受處分人不服而進行行政爭訟，行政爭訟確定判決之前，執照繼續有效，此舉將使過往引起爭議的中天新聞台重回電視頻道，由於該台背後為力挺中共的旺旺中時媒體集團所有，有害民眾新聞識別，甚至接收來自中共的不實資訊。

牛煦廷聯合藍委提案「核子反應器設施延役條例」、修正《核子反應器設施管制法》，要求延長讓老舊核電廠延役。諸多民團指出，此舉缺乏對環境風險的考量，罔顧老舊核電廠的安全疑慮。

長期關注時政的「經濟民主連合智庫」召集人賴中強指出，國民黨立委牛煦庭，總共提 16 個民主倒退法案，是「惡人排行榜」之首。

（三）牛煦庭身為民主國家代議士，卻以暴力行為處理法案爭端。5 月 17 日的立法院衝突中，狂打不同黨派立委的臉，為當代文明社會所不齒。

（四）牛煦庭散播假消息，稱青鳥運動支持者為民進黨團烙人要衝進立院打人的不法分子。但事實上該活動為合法集會，且活動支持者皆不斷呼籲勿跟人起衝突、勿衝進國會。

（五）牛煦庭身為代議士，本應聆聽選區民眾意見，不論是否為其支持者，都應該理性善意回應。但在其社群平台不斷封鎖反對意見選民，限制選民發言，更把不少反對意見指責為民進黨網軍，實為誣告。

（六）牛煦庭品性低劣，口出惡言誹謗他人。民主時代有不同意見實為正常不過，但牛煦庭身為民代，對於不同意見者常以誹謗、封鎖之舉對待，更汙衊站出來罷免他的高中同學為「側翼」，罵其「垃圾」。

（七）桃園忠烈祠暨神社文化園區(下稱桃園神社)在廠商行銷與前任市府經營下，成為熱門景點。但牛煦庭卻出於詭異的民族理由，煽動過時的民族情緒，強迫將桃園神社祭拜日本神靈的長期規劃中止，強硬解釋為短期性的活動，是對於商業自由的迫害，也反而詆毀桃園自身的觀光亮點。

（八）牛煦庭曾於質詢前行政院長陳建仁時，僅不斷詢問他跟上帝禱告什麼，而非針對施政內容做出針砭，有失代議士職責且侵犯他人隱私、迫害宗教自由。

（九）牛煦庭不斷為其不合理議事行為詭辯，指國民黨大量刪除預算，大量議案海是「談判策略」。而針對他連署大砍性評預算，妄稱「提案的預算金額，是談判策略的運用，提案砍得兇，行政機關才會認真以對。」，並稱不認同其意見者皆是「造謠仔」，妄言「這不是對預算審查過程的徹底無知，就是惡意抹黑。」然而，國民黨身為國會最大黨，根本無需以此作法審議案，此舉徒然浪費行政資源，影響民主程序。

（十）牛煦庭在過往曾以清新、進步青年自栩，用無黨籍身分參選議員。但後來便跳槽到國民黨選立委，違背選民期待。選上後也不願發揮自身長才，僅一路附從黨團意見而毫無主見，有愧其選舉時打造出的清新進步形象，亦背棄選民對於青年打造新政治的期待。

三、答辯書：

被罷免人第 11 屆立法委員（桃園市第 1 選舉區）牛煦庭提出之答辯書如下：

為陳曉煒提出罷免本人第 11 屆立法委員職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第84條之規定，提出答辯如下：

「小牛，罷免案如果是針對你個人，那你該檢討。但你可以不用擔心，這次的全國大罷免，是針對在野黨的無差別攻擊，是標準的選輸翻桌、政治惡鬥，我們不會讓這樣的陰謀得逞。」這是住在蘆竹的一位選民告訴我的心裡話。

就任短短一年半，就因為政局的混亂，又被拖進選舉戰場。我無奈，因為平日開會、假日跑場，早已全年無休，現在更要分神加班，闢謠說明、宣傳催票；更糟糕的，是勞民傷財，一場罷免案投票，一個選區，就要花 2,000 萬公帑。我擔心，如果我們的社會，因為意見不同就罷免，如此每年循環往復、互相傷害，人民將永無寧日。

選舉之所以有任期，就是期待選民與民意代表彼此互信，一屆四年，民代認真問政、兌現政見：取信於民者，繼續服務；失信於民者，下台換人。如今，有心人士標舉公民權利，卻迴避論述責任，只想著以謠言鬥爭對手、以仇恨破壞互信，讓社會針鋒相對。如此惡鬥行為一旦得逞，認真服務的政治工作者心寒離去，投機取巧者取而代之，而選民也彼此仇視，最終，整個社會都將對民主失去信心。面對如此環境，我們不能沉默，更不能姑息，勇敢迎戰，才是承擔。我誠摯希望，所有選民朋友，能夠為了守護代議政治的互信原則，也為了社會的安定和秩序，站出來，投下「不同意罷免」，徹底終結「選輸出奧步、少數罷多數」的政治亂象。

在接下來的篇幅中，我將分別論述一年多來的成績和努力，同時，也將拿出具體證據拆穿罷免團體的詐騙話術，在此，預先感謝您的耐心閱讀。

（一）問政有專業，不同意罷免！

立法院第三會期的施政總質詢，我針對川普政府關稅政策的經濟衝擊，與行政院長、經濟部長進行 30 分鐘的主題性政策對話。這場質詢中，經濟部長親口承認，台積電赴美增設六廠，產業鏈將外移，七年之後，護國神山不再；這場質詢中，我提醒政府目前的紓困對象，與賴清德總統宣示的零關稅談判策略下受到影響的產業完全不同，有待修正；我更要求政府針對「台幣升值」對出口產業衝擊進行全面評估，只可惜尚未得到像樣的答案。這場總質詢，不只被韓國瑜院長點評「精采絕倫」，更不幸精準地預言了後續的發展：四月底質詢當下的台幣匯率是 1:33；五月來到 1:30；撰寫答辯書的六月底則是 1:29，升值超過 10%。在執政黨公然介入罷免、在野黨疲於奔命的當下，我依然更加憂慮，第一選區的 PCB產業、伺服器產業、以及為數眾多的中小企業，能不能撐過這場經濟風暴。

時值盛夏，能源議題牽動經濟、物價的敏感神經，但台電的財政狀況每況愈下，撥補變成常態，虧損理所當然！根據台電的預算書，台電在 2017 年有 463.9 億元的業務盈餘，之後逐年下降，至 2023 年，因原物料大漲，直接大幅虧損 2,469.7 億元。即使現在國際原料價格趨於平緩，台電的「購電支出」卻大幅膨脹至 3,518 億元，以致負擔依然沈重。我在第二會期「能源與電價政策專案報告」中提出質詢，要求政府「算總帳」。在我提出數據、連續追問下，經濟部長郭智輝承認，近年支出大幅上漲的主要原因來自高價躉購綠電，行政院長卓榮泰也表示，「綠電的成本確實比較高」，並當場答應提供我所要求的「台電四年財務報告」。我清楚表態，政府撥補台電若沒辦法換到能源政策的務實調整、沒辦法換到政府「下不為例」的明確承諾，那終究將形成錢坑，我們絕不能隨意放任！

民生經濟是社會大眾最關切的議題，但立法院的曝光往往來自政治衝突，四平八穩、引經據典的質詢常常受到忽略；以上兩個案例，不過是我一百多次質詢中的其中兩場，卻都是國家大事，也最能代表我具備「先天下之憂而憂」的見識與責任心。

我始終認為，專業質詢是當代國會議員的基本責任，即便碰到大罷免這種惡質政治騷擾，我依然堅守立院崗位。牛煦庭擔任立委 17 個月，出席率保持 100%，質詢、發言超過 150 次，更以新科立委之姿，得到立法院記者聯誼會「立委問政表現評鑑全院第一名」的殊榮。問政專業，需要你我共同護持，請您出門，投下「不同意罷免」，讓精采絕倫的質詢，繼續留在立法院。

（二）修法有能力，不同意罷免！

今年五月，我以內政委員會召集委員的身分，與勞工團體一同合作，推動國定假日法制化，正式完成《紀念日及節日實施條例》三讀通過，為全國人民討回教師節、光復節、行憲紀念日、小年夜，及勞動節全國放假，合計 4+1 天國定假日，有效縮減工時。這個工運界在街頭奮鬥近十年的夙願，終於踏實地邁進了一步！從第一會期提案、第二會期公聽會、第三會期就任召委，排案、審查、再到黨團協商，修法過程中，我擔任黨團和勞團的橋樑，負責整理相關資料、來回奔走、溝通說服，以確保法案能推、能審、能過。歷時一年多，我以新科立委的身分成功「操盤」修法，讓「4+1」的版本得到所有黨團成員的簽名背書，並順利在院會三讀通過！《紀念日及節日實施條例》是一個國民黨團內由個別委員發起，最後才由黨團幹部追認，「由下而上」討論通過的法案。這證明國民黨在年輕立委的加入之後，黨內文化正發生改變，不僅容許個別委員發表意見，更支持我們推動議題、主導整合。能夠從頭到尾，催生改變社會的重大法案，毫無疑問，是展現牛煦庭「修法能力」的最佳例證。

本屆立法院通過的法案多不勝數，《消防法》修正案，是我在選前對蘆竹鄉親的莊嚴承諾，當年，美福大火燒出倉儲未納管的重大漏洞，我們答應進入國會補破網。我所領銜提出的《消防法》修正案，在第二會期內政委員會充分討論後，去年年底順利三讀，明訂大型倉儲應提前建置並在救災時提供場所平面配置圖與搶救必要資訊，確保消防人員「救災資訊權」。同時，消防署也配合修正「倉庫自動灑水設備指引」，將 10 米標準加嚴至 5.5 米，對齊國際規範。法律修正，可以從制度面上避免大火悲劇重演；我們有使命、也有能力，只要能在立法院服務，「政策支票」我們必定可以逐步兌現。

此外，改善志願役募兵困境的《軍人待遇條例》；為早退警消討回公道的《警察人員人事條例》；幫桃園市爭取經費與人力的《財政收支劃分法》、《地方制度法》；為多元族群發聲的《新住民基本法》、《原住民保留地禁伐補償條例》；打擊詐騙維護治安的《詐欺犯罪危害防制條例》等等，都少不了我在立院的奔走協調、耐心審議。請您出門，投下「不同意罷免」，讓牛煦庭的修法能力，得到鄉親的共同肯定。

（三）基層有溫暖，不同意罷免！

「沒問題啦！大小場，都看得到人，多好。」一場說明會之後，鄉親一句話加油打氣，讓我頓感值得。這一年多，平日國會開會全勤、假日勤走地方，是我的工作常態，而桃園第一選區，選出在地民代之後，「找不到人、求助無門」的喟嘆少了許多；即便我出席地方行程，不過就是最簡單的請安問好，也都讓選民感到親切溫暖。選區內的重大議題，當然有進展，龜山的棕線捷運，

延宕十數年，我在市議員任內，就已經長期關注，並強力主張「中央地方經費各半，儘速核定計畫」的原則，就任國會議員，我在第一次總質詢就提出關心，陳建仁內閣隨後也配合核定，為龜山棕線捷運爭取超過 200 億的經費挹注。桃園煉油廠的轉型，我親邀郭智輝部長走訪地方，和桃園市府與在地意見領袖面對面交換意見，建立污染減量討論機制，因此有了後續周邊社區「空氣盒子」全面建置，同時，也為解決未來國一甲東段的路廊問題建立溝通平台。我也率內政委員會走訪選區內的楓茶米、坑子溪休閒農業區，要求都市計畫檢討應尊重地方意見，合理配合休閒農業的發展需求。

建設的突破也不小，光是 2024 就任的第一年，我就為龜山、蘆竹、桃園檜溪爭取超過 7 億元中央預算補助，包含龜山國民運動中心、A7 區域與聯外道路的經費短差，讓延宕多時的相關工程能順利動土；蘆竹行人空間的全面升級，為綠線捷運的通車進行超前部署，也積極落實學區周邊行人友善措施；桃園則有閒置空地的活化與公園遊具的增設；加上各地電杆地下化，與各級學校的大小修繕工程，生活質感的提升，會隨著時間讓選民更加有感。

遺憾的是，經費到位畢竟不等於工程完工，許多在 2028 任期屆滿才會有成果的建設還在進行中，我卻先遇到了罷免！有句俗話說「殺人放火金腰帶，修橋鋪路無屍骸」，了解在地、親近基層的民意代表不該是如此下場，請您務必出門，投下「不同意罷免」，讓認真做事的小牛委員，繼續為地方貢獻溫暖。

（四）不同意詐騙，不同意罷免！

早在連署書送件日，我就邀請罷免領銜人陳曉煒先生公開辯論，但他始終迴避我的邀請，如今，罷免理由曝光，不是斷章取義，就是低劣的謠言，只能說真金不怕火煉，而搞詐騙的人，當然不敢出來面對面！

以下是我針對罷免團體各項指控的公開回應，是答辯，也是打臉。

刪 減 交 通 預算，影響客運補貼與鐵路地下化工程

牛煦庭上任後不只協助龜山棕線捷運計畫核定，更向交通部爭取到「短途國道客運特殊性路線補貼」，確保重要國道客運 5203A、 0968、1356 等路線免於停駛，也讓 9023、9005路線增加班次，改善通勤環境。

觀諸預算書，交通部 114 年度預算較上年度「增加」173 億元，即使經過立院刪減，仍遠超去年； 114 年公路客運虧損補貼預算為24.57 億元，相比 113 年 16 億元「增加」了8.57 億元，客運虧損補貼不只沒有遭到刪減，數額還比去年大幅增加。

桃園鐵路地下化工程因地下文資、地下管線遷移及營建物價上漲有所耽誤；綠線捷運蘆竹段 7 站則將準時於明年通車，但皆與中央政府預算審查無關。罷免團體對桃園市交通現況及交通預算運用既不瞭解、也不查證，就是標準的穿鑿附會、造謠抹黑。

刪 減 外 交 預算、質詢提及陸委會與海基會監督歸屬問題

近期，海基會前董事長李大維發表回憶錄《和光同塵》中，透露自己親耳聽到蔡英文對某位閣員說「管好你的推文」。用推特大搞戰狼外交者，正是前外交部長吳釗燮，其機要秘書何仁傑，更早遭中共滲透，出賣外交情報，最終繳出失去 8 個邦交國的「好成績」。

即便如此，根據現任外交部長林佳龍國會答詢內容，114 年經過立法院預算刪減 13.9 億後，仍「較去年增加 7 億」，為史上最高。影響我國外交業務的從來不是立法院預算監督，而是民進黨為了大內宣搞政治操作，以及民進黨內共諜的叛國行為。

根據《中華民國憲法》、《中華民國憲法增修條文》及《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，中華人民共和國本來就不被承認是一個國家，也正因為如此，陸委會、海基會等，在立法院自然歸「內政委員會」監督。而內政部長劉世芳答詢時卻表示，兩岸是「特殊國與國關係」，既然如此主張，自然與憲法及立法院的編制不符，我們質詢時依據憲法，點出此主張的矛盾之處，就是最好的「照妖鏡」，揭穿內政部長操作意識形態的拙劣行為，正是標準的毀憲亂政。

罷免團體不只對外交毫無專業、對憲法定位、立院分工也完全無知，才會寫出邏輯自相矛盾的罷免理由。

刪除衛服部預算，影響長照資源

114 年衛生福利部主管預算共編列 3,701億 7,906 萬 1 千元，相較去年「增加超過300 億元」，而立法院最終審查結果僅刪減3,403 萬元，連零頭都不到。行政院長卓榮泰在 114 年 2 月 25 日總質詢時也清楚回答羅智強委員「長照預算沒有刪」，因此長照經費被刪除已經被證實是虛假不實的謠言。

罷免團體舉衛福部次長呂建德的說法來攻擊，卻忘記呂建德同時也造謠夜班津貼被刪除、育兒津貼被刪除，最後都在立法院被公開打臉，政府為了規避監督，斷章取義，罷免團體則淪為側翼、逃避查證，就是為了以假亂真，用虛假的謠言製造仇恨。

提案勞工試用期法制化後撤案

試用期薪水「樓地板」的想法，是為了避免慣老闆以 6 萬元高薪面試，卻以 3 萬元低薪試用，試用期滿就找理由解僱勞工的鑽漏洞行為。不料拋磚引玉不成，卻被罷免團體曲解為「薪水打八折」，實為腦補過頭。何況，本案因為大量網路攻擊，早已失焦，以致根本沒有提案，既然沒有提案，又何來撤案？

牛煦庭真正提出保障勞工的法案，是在勞工團體的支持下，推動《紀念日及節日實施條例》，不只提案，還順利讓法案三讀通過，今年就上路，完成勞工團體爭取長達數十年「國定假日法制化」的訴求：降低全國工時，避免血汗過勞。反觀罷免團體為了政治惡鬥、個人利益，竟揚言要在罷免成功後將新增的國定假日刪除，這種倒反勞權的獨裁側翼，竟用勞權當作罷免的理由，簡直不可思議。

推動《財劃法》修正，且桃園增加預算分配金額為六都最少

修正《財政收支劃分法》是歷任桃園市長及民意代表不分黨派爭取多年的目標。財劃法修法通過，桃園市額外獲配的金額是「每年 259億元」，桃園市分配預算「成長比例」高達 72.9%，增幅為「六都第一」；而未修正之前，桃園在統籌分配稅與一般補助款相加的排名，在全國 22 縣市中排名第 20 名。顯見財劃法未修正之前，桃園受到財政不公的待遇十分嚴重。

財劃法修正後，新增資源將有助於提升桃園的市政建設與市民福利，使市府能夠更有效率地推動城市發展、滿足市民需求，是桃園鄉親的重大勝利。

但在罷免團體的幻想世界中，多增加建設經費會讓建設延宕，而增幅第一叫做六都最少。看來，這又是一個完全「背離事實」的「罷免理由」。

桃園市的建設發展及市民權益，千萬不能因為政治詐騙集團的大惡罷而慘遭犧牲。

推動《憲法訴訟法》修正，癱瘓憲法法庭

大法官身為人民基本權利的守護者，同時是「法律界最高桂冠」，擁有非常大的影響力和話語權，自 2010 年迄今的民意調查，民眾反對廢死的意見從來沒有低於 80%，但民進黨提名的大法官卻做出「實質廢死」等巨大爭議的憲法判決，明顯違背人民對司法正義的認同及期待。

憲法法庭不應該被少數人把持，因此修法提高會議門檻；另外，大法官不應該將自身的理想強加於社會對公平正義的期待之上，牛煦庭身為立法委員，面對大法官人事同意權的抉擇，在質詢司法院大法官被提名人何賴傑時，明確要求何教授對死刑議題表態，而當被提名人清楚表態「支持廢除死刑」，牛煦庭身為民意選出的立法委員，就有責任投下不同意票。民進黨無法提出得到立法院支持的大法 官，導致憲法法庭空轉，是民進黨強推廢死、不顧民意的後果，罷免團體卻扭曲事實、顛倒是非，將憲法法庭的空轉責任反過來怪罪反映民意的民意代表。民進黨要的是對黨言聽計從的大法官，罷免團體要的是對民進黨言聽計從的立法委員，在民進黨和罷免團體的眼中，只有黨意沒有民意，這樣的惡意罷免，才是真正毀憲亂政的元兇。

推動《公職人員選舉罷免法》修正，提高罷免門檻

牛煦庭是一位獲得 116,571 票的立法委員，任期未滿一半，色彩鮮明的罷免團體就立刻籌劃大罷免行動，意圖透過罷免制度，協助民進黨重新奪權。民進黨團總召柯建銘更狂言「大罷免大成功就是我所策劃」，當政黨介入罷免，所謂公民權利，將淪為政黨鬥爭的工具。在此背景下，現行規定第一階段提議僅需 3,396 人，第二階段連署僅需要 33,956 票就可以發起罷免投票，三階段門檻 84,889 票，即可否定 116,571 票的選舉結果，此制度設計本來就有可議之處。

中選會主委李進勇表示，一件罷免投票的成本高達 2,000 萬元，不計補選，7/26 的大罷免就要先花費全民公帑近 6 億元，民進黨及罷免團體的政治私慾，卻要全民買單，更要全桃園市民重新選舉，勞民傷財，這樣的制度，難道不該更加嚴謹？

惡意罷免是一場只顧鬥爭、不顧民生的民主毀滅戰，選罷法合理修正，才能避免無休止的政治惡鬥。

推動《警察人員人事條例》修正，80%所得替代率加大世代不公

警察消防海巡空勤等警職人員由於職務特殊性，人事制度有別於一般公務員，他們肩負更多的責任及承擔更多的風險，自然有理由享有合理的差別待遇，牛煦庭身在內政委員會，當然支持《警察人員人事條例》三讀通過，讓警職人員獲得專屬的退休制度，更加符合警職人員的工作特性，並且新制度是全體人員適用，現職員警都是新制度的受益者，沒有世代不公的問題。警職人員有「危勞早退」的特性，會被強迫提早退休，絕大部分的警職人員根本不會適用最高所得替代率天花板，罷免團體用最高所得替代率指控修法後制度的不公平，是罷免團體對警職人員的無知及抹黑。

民進黨政府及罷免團體多次利用鬥爭抹黑軍公教，讓軍公教承受不公平的待遇和指控，甚至三讀後還要提起覆議，企圖摧毀警職人員應有的公平待遇，若讓民進黨成功奪回國會多數，好不容易建立起來的公平，也將會蕩然無存。

評價《反滲透法》，提案降低干預防範力度

牛煦庭「從未提案」修正《反滲透法》，又是一個無中生有的幻想理由。但我在回應媒體訪問時，點出反滲透法現行規定中有許多問題，也確實建議各界重新思考反滲透法是否能夠有效達到目的。

《反滲透法》施行後多年，前大法官及現任政大法學院教授蘇永欽與淡江戰略所副教授李大中都認為其條文設計太過模糊抽象，缺乏法律明確性，也違反罪刑法定原則。該法施行多年，起訴者眾，但卻因為條文抽象，而有難以定罪的問題，自有重新檢討的必要性。

另外，從民進黨接連爆發共諜案的結果來看，顯然現行反滲透法確實無法達到反滲透的目的，但罷免團體不只不願面對反滲透法被法界質疑的問題，甚至連「正向討論反滲透法修正」都可以成為罷免的理由，嚴重影響立法院的正常運作。

支持《衛星廣播電視法》修正，取消換照制度

NCC 本應是一個監督新聞媒體的獨立機關，但在民進黨的治理下，已經變成擁有大量偏頗政治立場的獨裁打手。在中天電視台遭粗暴撤照之後，NCC 的「定期換照審查權」已經被認為是政府打壓媒體、製造寒蟬效應的手段，更被社會大眾多次質疑中立性及制度的必要性。

羅智強委員主提案的《衛廣法》修正案，廢除新聞台定期換照的制度，避免政府的黑手濫用定期換照制度，打壓反對政府的聲音，而 NCC 依然保留監督新聞品質的權力與裁罰的機制，而人民也將始終擁有選擇不同立場媒體的機會。

用個簡單的比喻來說，我們的政府為了殺人犯的人權搞實質廢死，卻堅持給予 NCC 委員判新聞台死刑的至高權力，豈不是有違比例原則？

把一個維護新聞自由的法案，抹黑成國安危機，把監督政府的新聞台一律打成「劣質頻道」，罷免團體想要配合執政黨達到輿論上的獨裁，讓新聞台變成歌頌黨的一言堂，這難道是「公民團體」應該有的樣子嗎？

修正《核子反應器 設 施 管 制法》，開放核電延役

能源政策是牛煦庭十分重視的議題，「以核養綠」更是多年來持續公開發表過的政策主張，我連署並推動《核管法》的修正，是履行 2024 選舉公報以及文宣上的政見，既然當選，政見已得民意授權，自該推動，兌現政見卻被當成罷免理由，這種歪理，誰能接受？

國內能源的困境已經迫在眉睫，因為缺電， 2024 年電費上漲幅度高達 11%，已經造成龐大的民生壓力，全國人民都知道我國正陷入嚴重的電力危機，國內外工商產業及人民都訴求解決能源問題。延長核電使用年限是國際主流，而重啟核電也必須經過完整且確實的檢查，符合各項安全規定後才會放行，《核管法》修正僅是授權重啟核電的法源，有沒有決心面對高成本、高碳排、低備轉的能源困境，仍是民進黨政府應該面對的問題。

當推動經濟發展、滿足民生需求的潔淨電力都變成一種奢望，罷免團體卻罔顧人民解決能源困境的訴求，將解決問題的方式當作罷免的理由，不只反民主，更反科學。

賴中強評價牛煦庭是「惡人排行榜」之首

桃園第一選區，真的要因為特定人士的評價而去罷免政治人物嗎？為什麼「惡人」由他們認定？為什麼毫無根據的個人意見，可以形成「罷免理由」呢？罷免理由書可以用心寫嗎？

國會衝突，毆打同事

國民黨、民眾黨圍繞主席台，是為了讓會議順利進行；民進黨占領主席台，是為了拔掉麥克風，讓會議無效，兩者有本質上的區別。雙方為了爭奪主席台，院會衝突，實屬無奈。

許智傑委員為了爬上主席台，被我阻擋拉下、跌倒在地後惱羞成怒，先出手攻擊我，我迫於無奈還手，確有將他推倒，但沒有造成他受傷，彼此也早已盡釋前嫌。然而，罷免團體不完整還原真相，剪去其他片段，只保留我還擊的畫面，就說我「整天打架」，那我想請問：民進黨立委鍾佳濱撲倒國民黨立委陳菁徽、民進黨立委郭國文搶奪立法院秘書長周萬來文件後逃逸、民進黨立委林淑芬右鉤拳打民眾黨立委麥玉珍、民進黨立委王美惠打警察、民進黨立委邱議瑩打記者、民進黨立委將韓國瑜院長軟禁於休息室、民進黨立委鍾佳濱剪斷警方鐵鍊、民進黨立委王定宇煽動民眾衝入立法院…這些行為，是否為「當代文明社會所不齒」？

當在野黨要求民進黨簽署「理性開會、各自回位置使用表決器」的協商同意書，民進黨毫無意外地拒絕。當我們面對選擇使用暴力攻擊、杯葛衝突去阻止開會的對手，當這麼多的夥伴被欺負，這麼多無辜的警察、記者、公務員遭受民進黨的暴力攻擊，再是君子，也會發飆，任何人都該挺身而出。

文明不是屈服，文明不是畏縮，文明不是無知與仇恨，當民進黨要選擇用暴力取代溝通、用拳頭取代人頭，為了保護同事、為了守護民主，我願意溫良恭儉，但再也不讓。

散播青鳥將衝進國會的假消息

2024 年 12 月 20 日，青鳥運動的支持者於上午 11 時推倒護欄、剪斷鐵鍊，衝撞維持秩序的員警，企圖衝入立法院，但在員警的堅守下，群眾最終放棄進攻。事後，民進黨團總召柯建銘在媒體上坦承，證實這場立法院攻佔行動是由他所號召，且並不排除透過群眾衝進立法院的可能。當天現場也有王世堅、邱議瑩、蔡易餘、王定宇、鍾佳濱等民進黨委員協助青鳥攻佔立法院，甚至可以聽見民進黨委員要求員警退讓的吼叫聲，並手持油壓剪破壞現場設備。以上所述，不僅是全國人民親眼所見、歷歷在目，現存媒體報導也都留有全程轉播記錄足證。

青鳥運動的支持者在民進黨立委鼓吹下與警方爆發衝突行為是事實，敢做就要敢當。過去一年青鳥在立法院周遭的胡鬧，動輒攻擊、辱罵員警，放音樂影響病童，製造謠言和散播仇恨，人民都看在眼裡，青鳥到底是公民團體還是政治側翼，人民自有公斷。

封 鎖 反 對 意見，拒絕理性溝通

網路時代，社群平台的管理是難題，民代的臉書當然公開留言，但有些帳號發言並非是為了和平理性的溝通及討論，而是為了散播謠言、製造仇恨、甚至汙言穢語、人身攻擊，自然有管理的必要，以避免平台因為挑釁、出征而烏煙瘴氣。

牛煦庭多次呼籲罷免領銜人進行公開辯論，真理越辯越明、場次越多越好，才可讓資訊的呈現能對稱、讓客觀的事實能彰顯、讓選民的理性決定最後成敗。可惜，罷免團體始終迴避辯論，到底是誰在拒絕理性溝通？

我的時間，留給真正的選民，我沒有時間，去應付無良的側翼。

阻止忠烈祠祭拜日本神明，影響觀光

2022 年桃園忠烈祠暨神社文化園區的委外廠商私自迎請日本三大主神進駐，在公有場域配合行銷而進行特定宗教活動，引發政治爭議，更有人揚言破壞。為免衝突升溫，牛煦庭身為地方民意代表，提醒桃園市政府發展觀光的同時，應維持中立、避免宗教涉入，桃園市府後與廠商溝通協議，在合於禮法的情況下將神明「請回」，其餘元素，均維持原狀。

根據桃園市政府的統計，桃園忠烈祠暨神社文化園區入園人流，2022 年為 31 萬 1243 人；而請回神明後的 2023 年，觀光人數反而提升至 52 萬 2871 人。

罷免團體稱桃園市政府及牛煦庭打擊忠烈祠及桃園神社觀光，導致人潮銳減，又是毫無根據的造謠。

另外，這是我議員任期內的事情，拿來當成罷免立委的理由，會不會太牽強了些？

質詢陳建仁不斷詢問禱告內容，迫害宗教自由

前行政院長陳建仁曾說過「禱告時會向上帝反省」，我在施政總質詢時，曾希望了解他對於執政的缺失，是否也會在禱告時反省，如果他願意分享，我將稱讚他時時刻刻心懷公眾事務，是人民之福；當他拒絕分享，我也立即表示尊重他的選擇，這一段對話的時間，不超過 1 分鐘，而一場施政總質詢的時間是 30 分鐘。我不知道所謂「不斷詢問」的定義為何？我又有什麼能耐「迫害」陳前院長曾經說「上帝說要投給鄭運鵬」這樣的宗教自由？

連署刪除性平預算提案，並稱其為談判策略

凍結、刪減預算本來就是立法委員監督行政機關的職責工作，透過預算的提案、討論、修改、通過來促使行政機關改善自己的問題，過去不分朝野政黨都依循相同慣例及憲政職責運作。

中央政府各單位每年性別平等相關預算合計超過 920 億元，行政院性平處 1,627 萬元僅佔不到 0.02%，用途皆是行政院開會所用，徐欣瑩委員的提案最後經協商討論，由行政院主動提出改善方案的說明後，達成刪減 150 萬的決議，不足全部性平預算的十萬分之一，而且是行政立法「雙方同意」的結果，不影響業務推動。

一個立法院正常運作的預算討論流程，本來就不該被扭曲、更不該被惡意解讀，揭露真相也要被當成罷免理由，實在無奈。

參加國民黨，違反人民期待，毫無主見

在台灣參選，無黨籍總是辛苦，我兩屆議員，皆是無黨身分選上，那是我的能耐本事。但要挑戰單一席次，參加政黨實屬正常選擇，如此選擇，也要接受人民的考驗。關鍵是，我參加國民黨，如果「違反選民期待」，我又是如何拿到 11 萬 6 千票「當選立委」？

再次強調，個人意見，不該成為罷免理由。至於我和國民黨的互動，請參考前段《紀念日及節日實施條例》的修正過程，我不只很有主見，也很有能力。

如果您有耐心看到這裡，容我向您致敬也致謝，畢竟一萬字的答辯書，要看完並不容易。這個過程，大概也算是「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」的另類示範。當然，這也說明了為什麼罷免團體不敢和我公開辯論，因為他們心裡沒底、肚裡沒料，因為詐騙的話術見不得光。

我始終相信，我們的政治不會成為極端主義的溫床；我們的選區不會成為特定政黨的後花園；我們的選民不會被情緒牽著走、更不會盲信盲從、不問是非，響應毫無道理的大罷免。

也因此，我不只照常工作，還加班拚真相、戰謠言。我寧願堅守正確的價值而戰死沙場，也絕不為了守個一官半職而因循苟且、畏首畏尾！

只要我還在政壇一天，這樣的風格就會繼續下去，直到真理戰勝謊言、制衡戰勝獨裁！我誠摯地希望，您願意為了這樣的小牛，出門投票，不同意罷免。

四、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間：

透過 Google News 追蹤中央社

（一）日期：中華民國 114 年 7 月 16 日至 7 月 25 日。

（二）時間：每日上午 7 時至下午 10 時。

1140703