立委徐巧芯罷免案理由與答辯書全文

（中央社網站）中選會7月3日公布立委徐巧芯罷免案罷免理由及答辯書，投票將於26日舉行，全文如下：

公告事項：

一、投票日期、起止時間及地點：

（一）投票日期：中華民國 114 年 7 月 26 日（星期六）。

（二）投票時間：上午 8 時至下午 4 時。

（三）投票地點：臺北市第 7 選舉區各投票所。

二、罷免理由書：

提議人之領銜人曹興誠先生提出之罷免理由書如下：

提出罷免台北市第七選區第十一屆立法委員徐巧芯一案，茲依照公職人員選舉罷免法第76條之規定，列舉罷免理由如下：

（一）公然輕視議事，失職嚴重

徐巧芯立委多次於立法院會議中表現輕率，包括在會議期間睡覺，並於直播中公然承認，甚至嘲諷正在審議的法案為「垃圾」(註 1)。此舉不僅顯示其對立法程序的輕視，更損害了國會形象，違背立委應代表選民審慎履職的責任。

（二）公共場合不當言行，損害公職形象

徐巧芯在公共直播中多次使用粗俗語言與手勢，甚至對鏡頭比中指(註 2)。作為國會代表，其此類行為嚴重影響國會的公信力，對社會形象與價值觀造成負面影響，引發廣泛爭議與批評。

（三）使用歧視性語言，缺乏基本尊重

徐巧芯曾在立法院內公開對同事使用歧視性言語，包括稱他人為「瘋子」(註 3)。此類發言不僅欠缺基本尊重，亦可能助長社會對弱勢群體的歧視，嚴重違反作為民意代表應有的道德準則。

（四）涉嫌惡意行為，破壞議會和諧

在直播中，徐巧芯承認曾於議事過程中踹倒同事陳亭妃(註 4)，雖後來改稱並非故意，但該行為表現出其在議事過程中的不當態度，破壞議會合作氛圍，嚴重影響立法院正常運作。此外，其謝姓助理曾攜帶攻擊性違禁品硬闖國會，試圖干擾立法院秩序(註 5)。此類行為嚴重威脅國會安全，並破壞立法機構的正常運作，進一步凸顯徐巧芯團隊對法律與公共秩序的漠視。

（五）洩露國家機密，危害國家利益

徐巧芯身為外交國防委員會成員，曾被指控洩露外交機密(註 6)。此行為可能嚴重損害國家利益與安全，外交部亦針對此事提出指控，其行為已違反國會職責，對國家造成重大威脅。

（六）誠信問題突出，涉入財務爭議

徐巧芯的家人被指控涉及金流不清與詐欺案件(註 7)，且其本人亦被指控在購房過程中存在超貸行為(註

8)。這些事件揭示其誠信問題，損害民意代表應有的信任與公信力，嚴重影響選民對其的信任。

（七）操縱輿論，行為不端

徐巧芯於黨內初選期間，曾被指控故意假摔以博取媒體關注(註 9)，企圖操縱輿論，獲取不正當政治利益。此舉顯示其違反政治倫理與誠信原則，令人質疑其從政目的與手段。

（八）國防問政荒腔走板，缺乏專業素養

徐巧芯擔任立法院「國防外交委員會」成員，卻多次在國防相關議題上發言錯誤，顯示其嚴重缺乏基本專業素養。例如，她在立法院質詢時提出「過氯酸銨含磷量過高」質疑(註 10)，引發專家及輿論批評徐毫無專業。此外，她對於潛艦國造政策的發言「浮起來就有錢了」(註 11)，顯示其對國防預算與軍事計畫的認識極為膚淺，無法履行應有的監督責任。此類發言不僅影響國防政策的專業討論，也損害國家安全議題的嚴肅性。

結論

綜上所述，徐巧芯立委在議事過程中的失職、不當言行、誠信問題及違法爭議，已嚴重損害立法院的公信力與選區選民的利益。她的行為背離民意，無法履行民意代表的職責，也無法為國家與社會做出正面貢獻。身為選民與公民社會的一員，我們有責任監督公職人員的行為，以確保其恪守職責並維護公眾利益。然徐巧芯立委的多項行為已嚴重偏離國會職責，對國會威信與選民信任造成重大損害。

基於上述理由，我們正式向中央選舉委員會提出罷免申請，請求核准立案，讓選民透過合法程序，終止徐巧芯立委的不當職務，還國會清白，還選區希望！

附註

文件中所列舉事實均有公開來源支持，相關佐證資料列舉如下：

註 1.徐巧芯承認在院會睡覺，並稱法案為「垃圾」： https://youtu.be/srkIVeTHc3M

註 2.徐巧芯在採訪時使用極度粗俗之肢體語言： https://youtu.be/Mfpv1k3fR3E

註 3.徐巧芯使用侮辱性和歧視性語言： https://youtu.be/AIfSlE3LqVE

註 4.徐巧芯承認在直播中踹倒同事陳亭妃： https://youtu.be/wn0n6Kkre9U

註 5.徐巧芯助理謝克洋帶油壓剪闖議場： https://youtu.be/_GGqpWAzQl0

註 6.徐巧芯被指控洩露外交機密： https://youtu.be/8RUJtSfV-V8

註 7.徐巧芯涉入詐欺和圖利事件： https://youtu.be/Z2k6QPI6314

註 8.徐巧芯在購房過程中存在超貸問題： https://youtu.be/jDSOfqKoDW0

註 9.徐巧芯在初選期間故意假摔： https://youtu.be/ZEKHvbteYL8

註 10:徐巧芯錯誤質詢「過氯酸銨含磷量過高」： https://youtu.be/cuMiwVrRiCE

註 11.徐巧芯對潛艦國造的戲謔不專業發言： https://youtu.be/YpS0_L_VDWE

三、答辯書：

被罷免人第 11 屆立法委員（臺北市第 7 選舉區）徐巧芯提出之答辯書如下：

為曹興誠提出罷免本人第11 屆立法委員職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第84條之規定，提出答辯如下：

（一）「大罷免毫無正當性，是一場民進黨操縱的假公民運動」民進黨立院黨團總召柯建銘多次親口承認，大罷免行動就是由他一手策畫發動，謀劃的時間早在去年總統大選選後就定案，且總統賴清德、行政院長卓榮泰都知情，目的就是要瓦解在野黨國會多數，進而逃避監督、為所欲為，甚至未來要把不同意見者送進土城關押，是他的「最終目標」。民進黨發言人跟綠營民意代表，多次在節目上脫口說出「賴清德下軍令狀要三十五區都罷免」、「賴清德常常跟罷團開會」。賴清德本人也公開講「要用罷免打掉雜質」，賴清德的言行完全符合柯建銘所講的劇本：罷免行動的最終章就是賴清德的大登場。

問題是，選不贏，就翻桌重選，難道是民主的常態？先射出一支大罷免的箭，再畫上立委不適任的靶，甚至動輒給人扣上紅帽子，難道有任何正當性可言？罷免團體舉出的罷免理由，不是造謠抹黑，就是憑空硬湊，以我這區為例，罷免團體代表吳靜怡女士與我面對面交流時，說不出巧芯不適任的理由，反而肯定巧芯都有問政，這些都有直播畫面跟新聞報導為證；而講到立法院通過的法案，吳女士竟然也肯定在野黨幫國軍加薪、提高警消退休權益以及爭取普發現金一萬元、還錢於民等等政策，如果連罷團代表都說不出罷免在野立委的正當理由，那為何還要惡意發動大罷免？說穿了，就是民進黨選輸了，所以不擇手段，要讓國會過半。

媒體日前揭露，某一個罷免團體的領銜人曾領民進黨政府近千萬元的補助，這明擺著是用公帑在養罷團，用國家資源來鬥爭在野黨的惡行，所謂公民團體發動，不過是民進黨最擅長的偽裝，為的是要讓民進黨能一黨獨大，讓賴清德能為所欲為，也讓柯建銘取代韓國瑜，坐上立法院長寶座，一圓他的立法院長夢！

（二）「好立委替您爭取福利、請為自己投下不同意」

巧芯擔任立法委員以來，質詢率 100%，獲得口袋國會評鑑「六星立委」，立院媒體聯誼會評鑑第二名，推動多項民生法案，其中許多是過去民進黨在野時承諾，但執政後拋諸腦後、翻臉不認的，包括吹哨者保護法、棄保潛逃罪、妨害司法公正罪，都是在野黨通過，民進黨全數投下反對票的。

我們也積極爭取臺北市的建設。透過財政劃分收支法，能夠讓臺北市增加每年 416 億的建設經費。包含公托、公幼、日照、長照這些社會福利，都能夠翻倍成長！臺北市捷運也將六線齊發，老舊校舍可以改建 100 所，聯合醫院的設備能夠更新，社會住宅可以再興建 23 處。這些都是接下來臺北市的願景，一旦被罷免，很遺憾的，一定會被收回。另外我們也爭取了國定假日 5 天放假、80 歲以上長輩免用巴氏量表可請看護、國軍志願役加給增加至 3 萬元、警消海巡人員所得替代率提高至八成等，以上這些對民眾有利的民生法案，不用懷疑，民進黨在投票時全數反對，甚至送覆議或揚言釋憲阻擋。接下來我們也預計進行年金改革的重新檢討，這些與您切身相關的福利，如果巧芯被罷免，將全數遭到民進黨利用修法收回。所以投下「不同意罷免」不只是為了徐巧芯，更是為了您自己的權益與福利而投。

（三）「沒有一個公民是雜質，反對賴清德獨裁式清洗」

歷史上的獨裁者，都不會在一開始就露出他的真面目。賴清德總統在他的「團結十講」當中的第二講，直接說要透過罷免來「打掉雜質」，這與他上任時宣示要「改造社會、洗滌人心」遙相呼應，仿佛只要跟他意見不同的想法都是雜質。而賴清德主政以來，前有民進黨官方聲明力挺南韓前總統尹錫悅戒嚴，後有總統親口說要打掉雜質，這些都是國家走向威權獨裁的信號。而賴清德就任以來，最大的特徵就是頻繁動用司法手段整肅異己、陷人於罪，檢調用薄弱的證據關押了第二大在野黨主席柯文哲近一年，再用不成比例的手段搜索、關押了大批反對黨的黨工，即便是黨內，跟他不同派系的同志也人人自危，悲憤發出「政治介入司法、司法介入初選」的不平之鳴。就連是一般市井小民，如果是台商、陸配或是去中國大陸旅遊，都可能被冠上匪諜或第五縱隊之名，就連年輕人在路上自拍、直播，都要被民進黨的立委突擊檢查是不是匪諜，有沒有國安疑慮。而民進黨自己呢？從黨部到外交部，從國會到總統府，被抓出一堆共諜，不用向上追查；民進黨立委的家人到大陸做生意、賺人民幣，都是正當生意，民進黨大老到對岸訪問，就是正常交流。雙標至此，無恥至極，證明了「抗中保台」、「反共護台」只是民進黨拿來鬥爭的口號跟工具，這與歷史上所有遂行法西斯主義的獨裁者，一模一樣。

（四）「罷免團體無誠信，大罷免、大造謠」

罷免領銜人曹興誠，多次鼓吹統一，甚至說出過「統一公投早上八點投票，下午六點就統一」、「統一公投沒過沒關係，一直投投投就好」。現在搖身一變，成為反共護台大將軍，扣人紅帽不手軟。曹興誠先生曾在 2011 年入籍新加坡，放棄中華民國國籍，直到 2022 年才恢復，這與他近年開始積極從事政治活動的時間密不可分，雖然不知箇中秘辛，但一個放棄過中華民國的人，一天到晚質疑別人的愛國心，豈不可笑？而罷免團體的造謠劣跡更是多不勝數，舉例而言，我們這區的罷團成員指控我「霸佔、侵占」他們的看板，結果是罷團的看板廠商根本沒有跟屋主簽約，我才是合法簽約的一方，真正侵占民宅外牆跟違法掛看板的不是別人，正是罷免團體自己，但真相大白後，罷團一句道歉也沒有，直接當這件事沒發生過，惡意造謠對我的傷害，對無辜屋主的困擾卻已經造成。又好比罷免團體在罷免理由書裡說我購屋超貸，但我早已澄清本人購屋的兩筆貸款，一筆是房屋貸款，一筆是裝潢金貸款，任何人都可以申請，但罷團視而不見繼續造謠，十分惡劣。

而整個大罷免過程中，罷團、側翼、不中立的媒體配合著執政黨上上下下，不斷用不實的訊息抹黑在野黨。例如造謠在野黨刪除育兒津貼，事實是一毛未刪；造謠在野黨刪除育嬰留停津貼，事後勞動部長說是口誤；造謠在野黨刪除公費留學預算，事實是增加一億三千萬元；造謠在野黨刪除潛艦預算，國防部長親口承認一毛未刪；造謠在野黨亂刪預算讓政府沒錢，事後每個部長一一承認今年預算都有增加；造謠監察院沒錢買衛生紙，監察委員的公務車卻頻頻淪為私用。

（五）「制衡監督是常態，立法院是最後防線」

如今的民進黨，集行政、司法、監察、考試、媒體、網軍六權在手，國會的立法權是他們「完全極權、完全腐化」的最後一塊拼圖，如果在野失去國會多數，未來民進黨想戒嚴就戒嚴，想台獨就台獨，沒有人能阻止。制衡、權力分立是民主的常態，全世界的民主國家第一次看到有執政黨對在野黨發動全面大罷免、大清算，民進黨早已失去當初追求民主、反抗威權的黨外精神，只剩下絕對權力下造成的絕對腐化，與為了保住權力而發動的批鬥與濫權。本屆會期以來，在野黨提出的多項國會改革法案，包括「國會聽證權與調查權」、「藐視國會罪」、「總統國情報告」等落實責任政治與陽光政治的修法，均被民進黨所提名的大法官以違憲之名擋下，使得民進黨執政以來的各類弊案，如光電、疫苗、超思得以繼續藏在黑箱中。本該中立的大法官、NCC、中選會，乃至於監察院、檢調、媒體第四權，無一不成為聽命於民進黨的鷹犬爪牙，「綠色威權新黨國」已經是現在進行式。

（六）「福國利民法案，民進黨全反對」

民進黨曾說勞工是心裡最軟的一塊，但是還給勞工五天假的是國民黨跟民眾黨，民進黨全數反對，還說大罷免之後再把休假砍回來；民進黨口口聲聲要加強國防，但是爭取幫國軍志願役加薪兩萬元的卻是國民黨，民進黨全數反對；民進黨說警消很辛苦，但把退休警消、海巡、移民、空勤人員所得替代率提高到 80%的還是在野黨，民進黨全數反對，還加碼嗆警消若組工會是幫助中共侵台；民進黨說最照顧人民，但是藍白爭取把超徵的稅收發現金還給人民，民進黨全數反對，寧願每年花上千億撥補台電虧損。只要是照顧人民的法案，民進黨都反對；只要能上下其手的預算，民進黨都支持。

（七）「對抗民進黨，我們退無可退」

民進黨在國會喪失多數，就頻頻霸佔主席台，癱瘓議事，甚至半夜破窗佔領議場阻撓開會，在這樣的背景之下，除非在野黨束手就擒，任憑少數可以用這種手段霸凌多數，否則在野黨就必須拿出有效的反制措施，以確保多數人民的意志能順利在國會落實，許多議事攻防的衝突才會出現。而行政部門為規避監督，更是濫用「公務機密」的名義，想要把見不得光的作為掩蓋起來，立委秉持監督政府的天職揭露後，再扣以洩漏機密之名。而巧芯在國防外交委員會，要求國造潛艦「海鯤號」必須完成海上測試，確定能下潛後上浮，方能動支後續的預算，是為了確保預算不被濫用，也督促國防部要保證國軍的安全，又有何錯？但上述情事卻被罷免團體惡意扭曲，拿來當作罷免的理由。

面對民進黨一步步的進逼，想要把監督的力量跟聲音抹殺掉；面對賴清德公然把不同想法的人民當成雜質，想要清洗所有反對者的意見；面對綠色新黨國的形成，想要把台灣變成民進黨的禁臠，我們已經退無可退。七月二十六日，是決定中華民國前途的關鍵日，請您一定要出門投下「不同意罷免」，終結這場明目張膽的獨裁行動！

資料來源：

柯建銘：賴清德事先知道大罷免 是藍白走入他設計好的劇本

https://newtalk.tw/news/view/2025-06-23/977771

自爆賴清德早就授意大罷免！柯建銘曝總統「出場有橋段」：最大咖一定放壓軸https://www.storm.mg/article/5325199

卓冠廷曝「賴總統下軍令」 泛藍 35 區罷免都要過

https://www.youtube.com/watch?v=bN9tFAAhKu4

綠議員爆賴清德常跟罷免領銜人開會 楊智伃怒批：虛偽至極

https://udn.com/news/story/124323/8755720

【中天直播#LIVE】踢館徐巧芯! 兩人舌戰 1 小時 吳靜怡:從沒說過她不適任

https://www.youtube.com/watch?v=WkFAEABkCB0

國民黨團轟花蓮罷傅團體「5 年領逾 900 萬政府補助」

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20250417 002552-260407?chdtv

曹興誠曾喊"不必排斥統一"兩岸沒有主權問題?! 徐巧芯怒批:賺不到紅錢才回台灣 https://www.youtube.com/shorts/lS-2_mi2Otw

罷免徐巧芯看板遭覆蓋 廣告公司道歉承認疏失

/news/aipl/202506160257.aspx

申請育嬰津貼遭炎上 藍委黃健豪：預算都未刪

https://udn.com/news/story/124323/8633975

預算遭刪凍發不出育嬰留停？立委批「公然造謠」勞長認口誤

https://www.ctee.com.tw/news/20250319701072-431401

公費留學預算遭刪減？立委駁斥求澄清 教育部回應了

https://udn.com/news/story/6885/8620907

馬文君追潛艦國造進度 顧立雄認了「預算一毛都沒刪」

https://udn.com/news/story/10930/8620396

史上最大備詢現場! 傅崐萁一一點名綠官上台 總預算到底多了?少了? 讓他們自己說https://www.youtube.com/watch?v=Bh41mkBrYIA

柯建銘稱「警消組工會」會讓中共侵台 專家傻眼點名沈伯洋道歉https://www.chinatimes.com/realtimenews/20250327 002252-260407?chdtv

四、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間：

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（一）日期：中華民國 114 年 7 月 16 日至 7 月 25 日。

（二）時間：每日上午 7 時至下午 10 時。

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