高虹安罷免案理由與答辯書全文

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（中央社網站）新竹市長高虹安罷免案7月26日舉行投開票，這是自2020年高雄市長韓國瑜罷免案、2024年基隆市長謝國樑罷免案之後，第3次有縣市首長被提起罷免。高虹安罷免案通過門檻是什麼？後續可能會如何發展？中央社整理帶你一次看懂。

理由與答辯書

公告事項：

一、投票日期、起止時間及地點：

（一）投票日期：中華民國 114 年 7 月 26 日（星期六）。

（二）投票時間：上午 8 時至下午 4 時。

（三）投票地點：新竹市各投票所。

二、罷免理由書：

提議人之領銜人戴振博先生提出之罷免理由書如下：

提出罷免新竹市長高虹安一案，茲依照公職人員選舉罷免法第 76 條之規定，列舉罷免理由如下：

台灣民眾黨籍新竹市長高虹安，挾著科技女力高學歷光環當選，上任後卻盡展現其對新竹市政之無心，更對於民意問責表現出傲慢、不尊重之態度，不僅其人如此，連其派任之市府局處首長也不遑多讓，充份展現出高虹安本人已不適任新竹市長。

（一）市政廢弛，市政滿意度吊車尾

前任市長林智堅任內，新竹市之施政成績有目共睹，無論是遠見還是天下雜誌之市政滿意度調查，皆位於前段班，然而自從高虹安上任後，兩年之內，新竹市的市政滿意度居然淪為倒數前三名，使得新竹市民之光榮感盡失。

（二）自詡「揭弊」，其實都是華而不實的政治操作

選前說新竹棒球場有「大祕寶」， 新竹市殯儀館「永恆之丘」有弊案，上任至今兩年，新竹棒球場的改善至今沒有下文，請外部公司來檢測居然還鬧出圖利與洩密一案，然而高虹安對此卻從來沒有給新竹市民一個解釋，反而放任她的同黨好友們在網路上繼續進行政治操作，十足的講甲一畚箕，做無一湯匙。

（三）重大市政建設工作都未完待續，補助款遭到中央收回 2023 年高達 15 項市政預算未執行，因為行政怠惰被保留，金額高達 6 億餘元，被中央收回的補助款包含國際展演中心 1.7 億、香山綜合運動場 3500 萬，棒球場改善重啟與台大醫院湳雅分院等案零進展。

（四）只見大型商場笑，不見傳統商圈哭

首屆新竹購物節斥資 500 萬，代理市長宣傳影片卻不見任何傳統店家美食，被議員砲轟，市府本末倒置，花大筆錢幫年營業額上百億的大型購物商場行銷宣傳，卻無視傳統商圈的沒落，邱代理市長儼然成為財團商場代言人，明年度市府居然還要再加碼提高預算至 900 萬，人民的納稅錢被新竹市府拿去劫貧濟富。

（五）選前罵限制性招標，選後繼續用限制性招標

高虹安選前把前市府使用限制性招標， 罵得震天價響，高虹安上任後，持續使用限制性招標，包含社會住宅包租代管、棒球場檢測標案、中秋節月餅等，選前說一套、選後做一套，台灣民眾黨的標準居然如此浮動。

（六）勞動檢查淪為年底趕業績

市議員要求市府針對賣場員工勞動權益進行了解，結果竟是「就業輔導員」代打上陣宣導勞動基準法，本該是主責的「勞檢員」卻退縮不見。原來新竹市勞動檢查員年度工作執行進度竟只有 40.25%，勞青處業務分工及執行明顯出現極大瑕疵，高虹安以及邱臣遠接續主政之下的新竹市政府，毫無標準作業流程可言，還罔顧勞權。

（七）遭貪汙治罪條例判刑停職，竟還大方出席跑活動

高虹安因助理費案遭法院一審依貪汙治罪條例判刑後，依法已經停職，然而高虹安卻依舊大方出席公開活動，絲毫沒有謙卑反省之心，視司法於無物，難怪會被傳出曾經說過「有人會搞定司法」。

上述七大理由， 已足以說明高虹安本人不僅在道德操守，還是市政能力，抑或是法治觀念，皆付之闕如，絲毫不具備擔任民選公職之能力，更遑論帶領新竹市這個年輕且為台灣科技重鎮之資格，而高虹安對於自己的過錯，民眾的批評，幾乎從不認錯，也無謙卑反省之意，更是放任她的黨員以及她的市府局處首長到處開戰，胡亂批判，根本是藉著民主在破壞民主，新竹市民對於她的所作所為，早已怨聲載道，因此我們集合了眾人的力量，要為新竹市撥亂反正，讓新竹市重開機，罷免掉這個不適任的市長，給新竹市一個新的城市發展機會！

三、答辯書：

被罷免人新竹市第 11 屆市長高虹安提出之答辯書如下：為戴振博提出罷免本人第十一屆新竹市長職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第 84 條之規定，提出答辯如下：

（一）高虹安市府團隊積極推動市政，屢獲國際和國內多項肯定，戴先生不應以單一或特定媒體民調偏頗指控

虹安上任兩年多來，市府團隊推動財政紀律、教育環境全面提升、改善交通、擴大社福政策、照顧學童與長輩，在多項評比中獲得國際和國內多項獎項殊榮，也獲中央考核肯定，這是市民實際有感的反饋。

在國際評比方面：

• 英國牛津經濟研究院「2025 全球城市指數」，新竹市在全球 1000 座城市中排名第 201 名，全國第二高，非六都第一。

• 英國生活品質研究院「2025 全球幸福城市指數」，新竹排名全球第 75 名，全國第二，同樣是非六都第一。

• 在藝文發展方面，自高虹安市府上任以來，新竹市已榮獲 25 項國際設計與創新大獎，包含美國繆思設計獎、英國倫敦設計獎、法國設計獎等。

在國內評比方面：

• 新竹市民整體幸福感高達 73.8%：

1. 根據《中國時報》2025 年 5 月調查，新竹市民整體幸福感達 73.8%。

2. 四大面向滿意度全超過六成：教育政策、環境保護、社會福利、經濟發展都獲市民高度肯定，其中經濟發展為非六都第 3 名。

• 《天下雜誌》永續幸福城市調查：新竹市在「文教面向」獲得非六都第 1 名。

• 《今周刊》永續城市大調查：連續兩年獲得「永續城市特優獎」。

• 《菱傳媒》2024 年 6 月民調：

1. 施政績效全國第 4 名

2. 務實穩定影響力全國第 3 名

• 《中國時報》2024 年施政滿意度調查：

1. 經濟發展金獎

2. 醫療衛生、教育品質銀獎

• 《經濟日報》2023 縣市幸福指數調查：新竹市全台第 4 名，在社會聯繫、安全、教育、健康等指標都名列前茅。

• 台灣世界新聞傳播協會調查：新竹市在治安、經濟、衛生三項指標獲得銀獎。

• 《遠見雜誌》2024 運動城市排行榜：新竹市榮獲「國手培育之都」，整體進步幅度為全台第一名。

• 《遠見雜誌》2024 縣市總體暨永續競爭力調查

1. 公共安全與消防：全台第 1 名

2. 經濟與就業：一般縣市第 1 名、全國第 2 名

3. 治理永續：一般縣市第 2 名

4. 獲評為「經濟競爭力典範之城」

在中央考核方面，新竹市亦屢獲高度評價：

• 行政績效獲肯定：新竹市榮獲行政院第 23 屆「金馨獎甲等」肯定！

• 環境永續成績亮眼，新竹市政府拿下多項「特優」、「優等」成績：

1. 因應氣候變遷行動考核：特優

2. 淨零綠生活及綜合業務考核：特優

3. 水質水體環境考核：特優

4. 空氣品質與噪音管制績效：特優

5. 毒物與化學物質管理：特優

6. 環境保護績效考核資源循環指標：優等

7. 環境管理考核：優等

• 財政部評比，新竹市財政管理穩健又進步：

1. 債務管理：優等

2. 一般性補助考核進步獎：第 2 名，爭取到近 1 億元額外補助！

• 打詐、掃黑、治安維護有成效：

1. 在犯罪偵查各項工作中（掃黑、肅槍、毒品、打詐），新竹市多次獲警政署評為優等或特優。

2. 在「全國同步打詐、掃黑、肅槍、查緝車手」專案中：拿下 4 次第 1 名、 2 次第 2 名、1 次第 4 名。

3. 在 113 年 6 月「全國同步查緝車手專案」中，新竹市是全國唯一獲得滿分 100 分！

以上這些都是來自中央、地方、國內外專業機構的調查與認證，非單一來源，也非個別操作所能左右。與其拿不同市長執政時期的特定且單一媒體排名做對比，不如看整體施政成果是否能為市民帶來實際改善。因此，戴先生以特定媒體民調指控「市政廢弛」、「市民光榮感喪失」過於偏頗，且刻意忽視虹安上任後市府團隊獲得的多項國際、國內獎項及中央考核肯定，實無法作為罷免市長的正當理由。

（二）「揭弊」非政治操作，而是依法處理重大市政問題，所有案情均有後續進展與制度改革

針對戴先生指稱「自誇揭弊、毫無下文、純屬政治操作」，本人嚴正駁斥，此指控是對市政推動與制度改革成果的嚴重扭曲。實際上，虹安市府團隊針對前市府遺

留的多項重大工程缺失，依法盤點、實證處理、持續改善，所有舉措皆可查證、並有具體進度與成果。

• 新竹棒球場：爛尾爭議明確，市府依法究責並積極重啟改善，絕非空談炒作！

新竹棒球場是前市府任內推動的重要公共工程，卻在前市府啟用初期即爆出重大缺失，成為市民關注的爭議焦點。這座號稱「花市民公帑 12 億重建的指標性場館」，實際上卻留下諸多安全與施工問題，包括：

1. 球場結構安全計算，經結構技師公會專業鑑定為不安全，具嚴重公共安全隱憂

2. 未按圖施作，土壤回填摻雜不應出現之廢棄物，且級配不合格

3. 球場排水設計和施作不良，無法達到三十分鐘內自然排水

4. 多項驗收紀錄存疑，然前市府已付給統包商超過九億元公帑

這些問題皆是經由專業檢測與現場鑑定確認的事實，也有完整事證可查。虹安市府團隊上任後，並未選擇「視而不見」或草率啟用，而是積極釐清現況、堅持安全第一、專業處理，展現負責任的治理態度：

1. 成立「棒球場體檢會」，延攬國內工程、體育、建築等專家，召開 6 次專家會議全面檢討缺失

2. 邀請國外大聯盟（MLB）場務專家實地勘查，提供改善建議

3. 委託公正第三方專業機構進行結構安全計算，結果公開透明

4. 向市民召開 5 次公開記者會主動說明問題、現況、進度、及後續處理時程，以理性、務實、透明、負責任的態度面對市民

5. 對統包商依法提告求償，並陸續將相關案情資料，移送檢調單位及監察院調查究責（市府正式移送、發函或交付相關資料予監院檢調至少 6 次以上）

6. 目前正積極推動球場改善與優化，已完成設計並在工程發包作業中，改善後能確保未來使用安全無虞

這一切的努力，都是為了不讓公共建設成為「表面完工、實質隱憂」的負債，也是對市民安全與球迷權益的基本尊重。

虹安市府團隊改善棒球場期間，曾遭統包商惡意以司法訴訟至法院聲請保全證據拖延，令市府無法進場施工期間長達十一個月，幸而最終法院裁定之公會鑑定報告中，確定「球場結構未達安全程度」，市府團隊立即進場移除覆土，亦發現諸多不應出現的廢棄物（寶特瓶、大量混凝土塊、塑膠、啤酒罐、大量建築廢材、工地廢棄物、人造廢棄物等），市府已將相關物證、事證均移送檢調告發，並將持續修復新竹棒球場，還給新竹市民公道。

因此，戴先生將虹安市府團隊依法處理前市府爛尾工程、追究責任的作為指為「炒作」、「拖延」，是對事實的扭曲與不公。真正的監督應是鼓勵揭露問題、勇於修正，而不是掩蓋責任、誤導民意。

◦ 永恆之丘：面對前市府遺留設計缺失，虹安市府團隊即時改善、恢復莊嚴追思空間

永恆之丘為新竹市重要的生命紀念設施，承載市民對先人的追思與敬意。然而該設施在前市府任內規劃設計時，未充分考量新竹地區風大多雨氣候特性，導致完工後即出現多項問題，包括：

1. 雨水潑濺至塔位，影響莊嚴氛圍與設施維護

2. 現場排水不良，造成積水，影響通行安全與整體觀感面對這些問題，虹安市府團隊沒有推諉卸責，而是

在接手後即於完工階段發現缺失，並主動召開記者會向市民說明情況與改善方向，展現負責任的態度。

隨後立即展開改善作業，包括強化排水設計、優化地面鋪設、防止雨水回濺等工程，目前均已全面完成，大幅改善原有問題，讓永恆之丘成為真正安穩、莊嚴、令人安心的慎終追遠場所。

本案清楚顯示，面對前市府留下的工程疏失，虹安秉持專業與效率，誠實面對、快速修正，而非草率應付或將錯就錯。這正是市民對市政團隊的期待，也是我們持續努力的方向。

◦ 風箏賽場：遭新竹市議會發現填埋不當廢棄物，市府迅速改善並依法追責

南寮風箏賽場於 112 年經新竹市議會會勘發現表層有廢棄物後，虹安市府團隊立即辦理表面整理及草皮覆植等改善工作，同時查閱案卷文書及契約等資料進行行政調查檢討，並於同年 8 月完成風箏賽場土層裸露處表層清理、覆植草皮作業及初步行政調查檢討工作。市府後續也約談前市府時期的施工廠商及監造單位，並已依約追償清理費用及處以懲罰性違約金，也將相關資料移送政風處。

◦ 關埔國小：體育設施長期不足，虹安市府團隊補齊缺口、實現承諾

關埔國小是新竹市近年學生人數快速增加的學校之一，然而長期以來，校內卻缺乏完善的操場與體育館設施，嚴重影響孩子們的學習與活動品質。

尤其在前市府時期，雖規劃體育館與地下停車場工程，卻因將兩者拆分招標、規劃不連貫，導致體育館工程遲遲未能發包開工，造成已建成的停車場結構上浮，連帶影響周邊環境與安全性，導致學生只能在水泥地上進行體育課，師生與家長多年來苦不堪言。

虹安上任後，並未逃避這項棘手的爛尾工程，而是兌現選前承諾、積極推動改善：

1. 首先推動並完成關埔國小三期景觀工程，包括中央草原、跑道、戶外球場、校門周邊與中庭等，以植栽連結空間動線，創造友善且具學習功能的校園環境。

2. 進一步於 113 年正式開工關埔國小四期體育館工程，克服前期規劃斷裂與發包難題，為全校師生打造安全舒適的專業運動空間。

此案不僅是市府補強教育設施的具體成果，更象徵著虹安市政團隊勇於面對過去留下的問題、不讓問題繼續延宕，讓孩子們的成長環境不再等待。

◦ 藝文高地：兩大工程遭遇前市府統包案爛尾，市府接手善後、依法重啟重建進程

新竹市近年積極發展藝文高地，然而其中兩項關鍵建設「國際展演中心」與「兒童探索館」工程，卻皆在前市府任內執行期間因統包商履約不良、進度嚴重落後，陷入停擺與爛尾的困境。

國際展演中心於前市府時期動工，原為市民期待的重要文化場館。然而 111 年期間，前市府施工團隊因整合能力不足、施工品質不佳等嚴重問題，導致工程進度持續落後，且多次未能如期改善，延遲履約情節重大。

虹安上任後，立即啟動工程清查與結算作業，並於 112 年 5 月依法終止契約，防止工程品質進一步惡化，避免市民未來使用上的風險與財務損失。市府目前已完成結算階段，並將配合新版財政收支劃分法的中央補助規劃，朝「活化藝文高地」的整體方向重新規劃推進，確保公共資源用得其所。

兒童探索館整修工程亦於前市府時期因統包商屢次延宕履約，最終停工、終止契約。虹安上任後，立即展開應對行動，辦理中途結算、進行現況勘查與安全評估，並規劃重啟招標程序。截至今年 6 月，規劃設計暨監造標案已順利決標，由具經驗的團隊承攬，曾執行桃園市立圖書館總館工程設計的郭自強建築師事務所負責後續規劃與監造。市府團隊將在此基礎上加速推動設計與工程發包作業，目標為 116 年底完工，正式對外開館，讓孩子們擁有一座結合教育與探索的優質學習空間。

這兩案皆是前市府所發包之統包工程失當所致，卻由虹安市府團隊負責收拾爛攤、重建信任。誠實面對問題、依法重啟規劃、爭取中央資源、一步一腳印解決爛尾，正是市政負責任的展現。這些努力不該被戴先生刻意忽略，更不應成為政治操作的對象。

◦ 香山綜合運動場：市府分期推動、重啟建設進程

香山綜合運動場於 110 年中央核定預算補助，但前市府直到 111 年 12 月中工程才上網招標，又因操場與看台整合一併施工，導致工程流標多次。虹安上任後，並未讓問題繼續懸而未決，而是本著務實態度全面檢討工程規劃，並依工程特性與施作條件，將整體建設劃分為三期辦理，逐步解決施工難題、加快推動效率：

1. 第一期工程為風雨球場建設，提供市民全天候運動空間，已於 113 年中正式動工，預計今年 9 月完工。

2. 第二期為操場整建工程，包含中央草皮整修與周邊動

線優化，已於 114 年 5 月底順利開工，預計年底完工，屆時將全面改善場地排水與使用品質。

3. 第三期為看台與相關附屬設施工程，目前正在積極辦理規劃設計，預計完成前兩期工程後無縫銜接施作，逐步完成全場整建目標。

整體而言，香山運動場建設，是虹安市府團隊面對問題不卸責、一步一腳印改善民生體育基礎建設的具體成果。戴先生對此視而不見，僅以偏頗的工程延宕視角作為攻擊，顯然失之片面，也無法成為合理的罷免理由。

◦ 台大醫院湳雅院區：依法需改採撥用方式辦理，市府積極協調推進中

關於台大醫院湳雅院區的設置計畫，原本希望採「合作開發」方式辦理，減輕台大醫院的負擔。但虹安上任後，為確保辦理程序合法，主動洽詢內政部地政司意見，因台大醫院屬於公務機關，經確認依土地法第 26 條規定，該用地仍應以「撥用」形式進行，無法改用合作開發模式。

該地權屬兩個機關，市府一直秉持推動台大醫院湳雅院區及早設置，同意有償撥用，並協助台大醫院進行撥用程序，依規提出財務計畫。惟台大醫院希望無償撥用，減輕財務負擔。虹安上任以來，持續協助台大醫院研議合乎法規的可行方案，並就撥用流程、設施設計與後續營運等細節進行協調，確保市民長期關注的優質醫療資源能順利落地新竹市、完善推進。

這類大型公共建設本就需跨部會合作與法定程序審慎處理，虹安市府團隊秉持「依法行政、積極爭取、如期落實」原則穩步推進，與所謂「零進度」的指控並不相符。

以上所列案例，僅是虹安市府團隊上任後，接手處理前市府所遺留之爛尾工程、設計不良或嚴重延宕案件的冰山一角。這些工程問題多數來自過去規劃不周、設計疏漏或施工監管不力，導致無法如期如質完工，成為城市發展的沉重包袱，亦為市民多年來的共同不滿與無奈。

虹安上任以來，並未卸責推託，而是以務實、負責任的態度正面迎戰各項難題，從結構體檢、設計重啟、依法求償到行政調查，逐步讓這些原本「難以處理的工程」一一重見曙光，轉化為市民真正可感、可用的公共建設成果。

面對工程失敗與執行缺失，虹安市府團隊不護短、不掩蓋、不草率帶過，而是選擇誠實面對、依法處理、專業復建。這才是民主社會中市民真正期待的市政態度。因此，戴先生試圖將「承擔過去問題、修復城市建設」的努力，誤導為「市政不力、毫無作為」，無疑是對事實的曲解，也是對公共理性的傷害。請市民用事實與成果，判斷是非，捍衛市政正軌不被惡意扭曲。

（三）政見落實過半、預算執行率穩定超過九成，中央補助持續爭取並有效執行

戴先生指稱「重大政見跳票、補助款遭中央收回」，這樣的說法明顯斷章取義，刻意忽略虹安市府實際努力與具體成果，與事實不符。說明如下：

◦ 政見逐項兌現，已達成超過六十項

虹安上任後，立即將市長競選期間提出的政見全面納入施政規劃，市府列管追蹤執行，政見中已完成超過 60 項，落實逾半，其餘亦已在推動中。

具體成果包括：全市國中小班班有大屏、擴校增班、創立非六都第一所數位實驗高中、提高國中小營養午餐補助、提升大眾運輸、開闢新道路、推動關埔與南區安心通學專車、智慧交通系統、敬老愛心卡擴大使用、中低收長輩營養金、加碼托育補助與生育津貼、凍卵計畫、青年租金補貼加碼、推動寵物友善標章與動物救援計畫、精進空氣品質感測物聯網發展、推動假日觀光巴士和假日市集、開工關埔空橋、加速公共污水下水道接管、側溝改善與積淹水防治等。這些政策皆為市民有感的改善，非口號式宣傳，所謂「政見跳票」顯然並非事實。

◦ 中央補助持續爭取，個案延宕原因多為技術性問題

針對戴先生指控中央補助「遭收回」，應還原事實全貌。部分補助案如香山綜合運動場、國際展演中心案，延宕多因前市府所遺留之問題（同前所述）及投標流標、設計變更、施工解約等客觀情勢所致，並非所謂的行政怠惰。

即使如此，虹安市府團隊仍積極與中央保持良好溝通，持續爭取數億補助款，如永續人行環境、教育設施改善、交通安全升級等多項計畫，皆已獲中央支持並穩步執行中。

◦ 預算執行率穩定維持九成以上，足證市政效率與落實力虹安市府團隊上任以來，112 年與 113 年整體預算

執行率分別為 90.92%、91.99%，並無效率低落問題，此一表現亦明確反映市府在預算管理與執行面向的穩健與效率，完全不同於戴先生所稱的「怠惰」或「無作為」。

綜上所述，戴先生以個案延宕或誤解政策進度作為攻擊，既不全面，也不公平。真正負責任的施政，需要的是穩健推進與問題解決，而非操弄數字、炒作誤導。這樣的指控無法反映市府真實努力和市民感受，更無法構成罷免市長的合理理由。

（四）購物節活絡內需、帶動城市商機，市府用小成本創下大效益，與所謂「炒作圖利財團」無關

戴先生批評市府辦理新竹購物節「只是炒作」、「花錢宣傳」，甚至稱其為圖利財團、浪費公帑，這種說法顯然是忽略事實，也無視政策背後的用心與實際成效。

首先，新竹購物節是虹安上任後，市府首次舉辦的整合型城市行銷活動，以振興地方經濟、吸引觀光人潮、帶動消費為主軸，並結合各局處活動如萬聖節派對、青草湖繽紛節、聖誕市集等，用一筆預算創造多重效益。

這場活動預算僅編列 500 萬元，但在市府有效整合與精準操作下，首屆就創下登錄金額達 54 億元的成績，為新竹市商圈、在地店家與觀光住宿業者帶來實質的營收成長，是一項「小投資、大效益」的成功範例。

其次，針對所謂「只見大型商場、未見傳統店家」的批評，實際上市府活動設計涵蓋新竹市所有合法開立發票的商家，包含百貨、連鎖店、在地小吃與傳統市場，活動不分黨派、不分規模，人人皆可參與登錄抽獎，完全不存在所謂「為財團背書」的情形。

此外，根據 2024 年全台購物節網路聲量調查，新竹購物節排名全國第三名，不僅受到廣大民眾肯定，也大幅提升城市形象與外地觀光吸引力，進一步拉抬整體經濟表現。

至於市府未來規劃預算提高至 900 萬，是基於首屆活動成效良好、商圈反應熱烈、市民參與度高，希望擴大辦理、回饋更多市民與中小商家，而非「濫花納稅錢」。

市府施政不只是蓋建設，也包括如何帶動經濟、創造人潮、提高城市能見度。新竹購物節正是用有限預算，整合多方資源、提振城市活力的具體政策，不僅做到了，也做出了亮眼成績。所以戴先生的指控不僅背離事實，也無法構成正當的罷免理由。

（五）限制性招標依法辦理，本人主張的是「適度使用、公開透明」，與選前立場一致無違背

戴先生指控「選前批評限制性招標，選後卻繼續使用」，試圖塑造「說一套、做一套」的形象，實際上是斷章取義、刻意扭曲本人選舉期間的立場與言論。

首先必須釐清，限制性招標是政府採購法明文規範的合法採購方式，立法本意即是為了因應特定情況，例如急迫性、專業性、標案金額過小或市場供應廠商有限等情形，以提高行政效率、降低行政成本。在各級政府中均屬常見程序，並非違法或特殊待遇。

本人選前所質疑的，是前市府在限制性招標上「過度使用、不夠公開、特定廠商連年得標」等情況，而非全面反對該制度。本人主張應將限制性招標「用在刀口上」，並在合規前提下加強透明度與合理性。

市府在執行包括公宅包租代管、棒球場專業檢測、中秋節禮品等業務時，皆依政府採購法規定、經過專業判斷與內部審核程序，選擇適用限制性招標。這些案件本身即具備法定條件且相關資料均依法公告，符合程序正義與監督要求，並無罔顧法律或圖利特定對象的情形。真正的標準，不應是「完全不用限制性招標」，而是「依法合規使用，避免濫用與不透明」。這正是本人從選前至今始終如一的立場與實踐方向。

民主政治應該建立在事實與理性的基礎上，若僅靠簡化式口號或斷章取義的言論來發動罷免，不僅無助於公共討論，更會讓選舉與罷免制度淪為政治對立的工具，傷害市政穩定與市民權益。

（六）勞檢進度按計畫執行，指控毫無事實根據，虹安市府團隊持續補足人力、保障勞工權益

戴先生指稱「勞檢進度低於標準、由就業服務員代打上陣」，不僅完全不了解不同法規間有其不同立法目的、混淆法定角色職責，更忽略市府團隊依法行政與實際努力，屬於明顯失實的誤導說法。

首先，事業單位若可能發生大量解僱或關廠歇業情況，市府均會積極主動組成跨科室專案小組進場進行勞動條件法遵訪視、勞資關係掌握及就業服務諮詢輔導機制，其中即包含勞動檢查員及就業服務員等，周延的照顧勞工朋友等方方面面。

事實上就業服務員並非勞動檢查法所定的勞檢員，其職責主要是推動就業促進、協助職場訪視、辦理勞資溝通與推廣友善職場措施，並不負責法定的勞動條件檢查，在勞動爭議案件中，自然不可能出現「代打上陣執行勞檢」的情況。

至於真正依法執行勞動檢查法勞動條件檢查的「勞檢員」，由於新竹市屬於非直轄市，編制人力長期偏少， 113 年度初曾因人員異動暫時影響進度，但市府隨即啟動遞補作業，目前已補齊缺額，相關業務也在穩健推進中。

以實際數據為證：

• 112 年新竹市勞動檢查執行率達 103%，超標完成。

• 113 年度截至目前執行率已達 76%，各項計畫均按表操課、持續推進。

這顯示市府並非如戴先生所說「毫無標準流程」，反而是在有限資源下，持續優化制度、強化人力，確保勞工基本權益受到保障。再者，市府已著手檢討調整相關勞檢排程與業務協調機制，同時主動回應民代與市民關切，展現負責任的行政態度。

（七）尚在司法程序中的案件不應作為罷免理由，本人依法提出上訴、維護清白，並持續關心新竹市不違法亦不失職

戴先生引用本人於立委任內的司法案件，作為發動罷免的理由，實屬混淆視聽，以未定罪案件抹黑市政表現。

首先，該案與本人擔任新竹市長的職務內容毫無關聯，係於立法委員任期內，且仍在正常司法程序中進行。本人已依法提出上訴，全力捍衛自身清白與名譽，而案件最終結果尚未定讞，應尊重司法審判機制，任何預設罪名、操弄輿論者，都是對司法公正的傷害。

其次，依法停職期間，雖無法主持市政會議或簽署公文，但虹安並未喪失市民身分，亦無任何法律禁止參與公共活動。在不涉行政權限的情況下，與市民互動、參加公益活動，持續關心市政進展、傾聽市民心聲，盡一份公共責任與承擔，這不僅合法，亦合情合理。

至於謠傳本人曾講過「有人會搞定司法」一語，本人從未說過此話，此說法純屬子虛烏有的造謠，本人過去也已多次公開澄清。戴先生再度引用此類謠言，是意圖製造仇恨與誤導民意，與民主程序背道而馳。以尚未定讞的個人案件、已澄清多次的謠言作為罷免依據，不僅踐踏司法無罪推定原則，更開了惡意政治操作的先例。

（八）安定新竹！投票是民主最堅實的力量，請投下「不同意罷免」票，用行動守護新竹的穩定與進步

綜觀本案所列罷免理由，均為斷章取義、誤導民意，無論是對施政成果的忽略，或對市府治理的扭曲指控，皆為明顯的政治操作，根本無法構成罷免市長的正當依據。

虹安自上任以來，面對前市府留下的諸多爛尾與延宕工程，選擇誠實面對、依法處理，以專業與行動逐一解決問題，並在財政、教育、交通、社福等各大施政領域交出亮眼成績，獲得國內外專業機構與中央考核的肯定，更獲得市民的實質感受與正面回饋。

民主制度中的罷免機制，不應淪為惡意抹黑、政治報復的操作。然而在罷免制度的實踐上，相較於選舉，社會對罷免制度的理解仍顯不足，讓這項制度反而被少數人用來操弄對立。

如果市長被罷免，根據現行法令，將不會進行補選，而是由中央政府指派代理人接管新竹市政府。這不僅剝奪新竹市民透過選票決定首長的權利，也對市政延續與政策穩定造成極大影響。新竹市未來的方向，應由新竹市民共同守護。

虹安市府團隊始終秉持誠信、專業與責任感，不畏流言、不為政治鬥爭所動搖，全力以赴，為新竹打造一座穩健進步的安居科技城。請所有重視民主價值與城市未來的市民朋友，一定要站出來，投下關鍵的「不同意罷免」票，一起守護新竹的穩定與希望！

四、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間：

（一）日期：中華民國 114 年 7 月 16 日至 7 月 25 日。

（二）時間：每日上午 7 時至下午 10 時。

罷免門檻是什麼？

據公職人員選罷法第90條第1、2項規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。

高虹安罷免案若通過

中選會應於投票完畢7日內公告結果，被罷免人高虹安應自投票結果公告日起解除新竹市長職務，且4年內不得再選新竹市長。因餘下任期不足2年，根據地方制度法規定不再補選，將由行政院派代理市長至該屆任期屆滿為止。

由於高虹安涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，於2024年7月經台北地方法院判處有期徒刑，內政部於同日停止其市長職務，目前由副市長邱臣遠代理。

高虹安罷免案若不通過

直到高虹安市長任期結束之前，任何人都不能再對她提出罷免。

（中央社製圖）

誰可以投票？

中華民國國民、年滿20歲，且在新竹市設籍超過4個月。

投票時間？

7月26日（週六）上午8時至下午4時止。

中選會20日公告24件立委罷免案和新竹市長高虹安罷免案成案，罷免投票人數將於7/22公告，並於7/26進行投開票。（中央社製圖）

投票要帶什麼？

身分證、印章、投票通知單。

投票流程是什麼？

罷免票顏色為白色，投票人領取罷免票之後，須使用選舉委員會準備的圈選工具圈選，並將罷免票摺疊投入票匭，不得於現場逗留。

投票過程別違法

請勿攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限，若違法可處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

投票日可以宣傳或助選嗎？

政黨及任何人不得在投票日當天從事罷免活動。

自投票日當天凌晨0時起，報紙雜誌、廣播電視、網路或其他媒體業者不得有任何支持或反對罷免宣傳廣告。

歷次縣市長罷免情況

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前高雄市長韓國瑜是國內首位遭罷免的直轄市長。韓國瑜罷免案在2020年6月6日投票，選民共229萬9981人，投票人數有96萬9259人，投票率42.14%，其中同意罷免票數為93萬9090票，占97.4%；不同意罷免票數2萬5051票，占2.6%。因同意票多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4（57萬4996萬）以上，罷免案通過。

基隆市長謝國樑罷免案在2024年10月13日投票，選民共31萬797人，投票人數為15萬6776人，投票率為50.44%，有效票為15萬5948票，其中同意罷免票數為6萬9934票，占44.84%；不同意罷免票數8萬6014票，占55.16%，無效票為828票。有效票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，投票結果為否決，罷免案未通過。（編輯：翁堃耀、林品妤）1140703