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高虹安罷免案1/7
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竹市罷團市場拜票 蔣萬安挺高虹安、鄭正鈐反罷

2025/7/5 11:15（7/5 11:26 更新）
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提議罷免國民黨立委鄭正鈐與新竹市長高虹安（停職中）的團隊，5日在多名民進黨新竹市議員陪同下，到新竹關東市場宣傳7月26日投「同意罷免」票。（新竹市罷免團體提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年7月5日
提議罷免國民黨立委鄭正鈐與新竹市長高虹安（停職中）的團隊，5日在多名民進黨新竹市議員陪同下，到新竹關東市場宣傳7月26日投「同意罷免」票。（新竹市罷免團體提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年7月5日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）竹市罷團今天齊聚新竹關東市場，籲民眾26日投「同意罷免」票。台北市長蔣萬安受邀到竹市，陪同遭停職的新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐掃街，懇託民眾投「不同意罷免」。

提議罷免鄭正鈐與高虹安的團隊上午在多名民進黨新竹市議員陪同下，到關東市場宣傳7月26日罷免投票，現場有支持者高喊加油，也有民眾表達「不同意罷免」等意見，雙方言語交鋒但氣氛理性，過程和平。

「新竹雙罷」發言人林志潔致詞說，這次罷免是為了讓新竹市重開機，改善荒廢的市政，讓國會恢復正常、以民生法案為先，呼籲民眾7月26日「票投同意，民主永續」。

高虹安上午在新竹市關新公園舉辦「保安號幸福列車」活動，邀蔣萬安、鄭正鈐出席，現場設有充氣城堡遊具供親子遊玩，蔣萬安與民眾互動後，先後陪同2人車隊掃街拜票。

被問及新竹市罷免選情，蔣萬安於車隊掃街前接受媒體聯訪表示，面對民進黨毫無正當性的大罷免，呼籲民眾7月26日都要出門投「不同意罷免」票。

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高虹安接受媒體聯訪說，許多民眾認為應讓民選首長、立委在任期內完成對選民的承諾，例如自己上任至今已完成60多項選前政見，為了讓新竹市更安定，希望民眾投「不同意罷免」。

鄭正鈐受訪說，面對這次罷免不能樂觀，會持續讓更多人知道他在立法院努力為竹市爭取了哪些建設經費。（編輯：黃世雅）1140705

國民黨籍台北市長蔣萬安（右1）5日到新竹市力挺停職中的新竹市長高虹安（右2），以車隊掃街方式呼籲民眾7月26日出門投下「不同意罷免」票。中央社記者魯鋼駿攝 114年7月5日
國民黨籍台北市長蔣萬安（右1）5日到新竹市力挺停職中的新竹市長高虹安（右2），以車隊掃街方式呼籲民眾7月26日出門投下「不同意罷免」票。中央社記者魯鋼駿攝 114年7月5日
國民黨籍台北市長蔣萬安（後左3）5日受邀到新竹市，為停職中的新竹市長高虹安（後左4）、國民黨立委鄭正鈐（後右3）站台，支持反罷免。中央社記者魯鋼駿攝 114年7月5日
國民黨籍台北市長蔣萬安（後左3）5日受邀到新竹市，為停職中的新竹市長高虹安（後左4）、國民黨立委鄭正鈐（後右3）站台，支持反罷免。中央社記者魯鋼駿攝 114年7月5日
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