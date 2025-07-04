7/26罷免案投票地點公布 結合Google地圖開放線上查詢
2025/7/4 11:22（7/4 11:49 更新）
（中央社記者賴于榛台北4日電）7月26日將進行25案罷免投票，中選會今天公布罷免投開票所地點查詢網站，民眾只要點選戶籍所在的區及里或鄰，就會顯示投開票所地址，並藉由Google地圖顯示投開票所的準確位置。
24位國民黨立委罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日投、開票。中選會昨天公布罷免案、罷免理由書、答辯書等，後續程序包含6日投票人名冊編造完成、16日至25日辦理公辦電視罷免說明會、22日前公告罷免投票人人數、26日投開票、8月1日前審定罷免投票結果，並於8月1日公告罷免投票結果。
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中選會今天則公布25案罷免的投開票所地點查詢網站，系統結合Google地圖，讓與罷免案有關民眾皆可透過電腦、手機即時查詢投開票所地點。
中選會說明，民眾只要點選戶籍所在的區及里或鄰，就能顯示投開票所地址，並藉由Google地圖顯示投開票所準確位置，只要是各該罷免案投票權人均可至中央選舉委員會網站，使用此查詢系統。（編輯：張若瑤）1140704
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