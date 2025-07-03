2025立委罷免案 24立委罷免理由及答辯書一覽

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（中央社網站）中選會6月20日審定後公告24名立委罷免案，投票日為7月26日。中選會發函請被罷免人提出答辯書，並於7月16日至7月25日辦理公辦電視罷免說明會。中央社整理24名立委罷免案罷免理由及答辯書，以及後續可能發展，帶你一次看懂。

理由與答辯書

根據中選會7月3日公告，24名立委罷免案罷免理由及答辯書全文連結如下：

台北市第3選區 王鴻薇

台北市第4選區 李彥秀

台北市第6選區 羅智強

台北市第7選區 徐巧芯

台北市第8選區 賴士葆

新北市第1選區 洪孟楷

新北市第7選區 葉元之

新北市第8選區 張智倫

新北市第9選區 林德福

新北市第12選區 廖先翔

桃園市第1選區 牛煦庭

桃園市第2選區 涂權吉

桃園市第3選區 魯明哲

桃園市第4選區 萬美玲

桃園市第5選區 呂玉玲

桃園市第6選區 邱若華

台中市第4選區 廖偉翔

台中市第5選區 黃健豪

台中市第6選區 羅廷瑋

基隆市 林沛祥

新竹市 鄭正鈐

雲林縣第1選區 丁學忠

花蓮縣 傅崐萁

台東縣 黃建賓

立委罷免門檻為何？

據公職人員選罷法第90條第1、2項規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過。

罷免案若未通過、通過何時補選？

罷免案在完成投票後，選舉委員會應於投票完畢7日內公告結果。

若罷免案通過，被罷免人應自投票結果公告日起解除職務，且自解除職務日起4年內不得再擔任同一選舉區的同一公職人員候選人。

另外，因現任立委任期還有2年多，如果去職將在3個月內進行補選；若被罷免人向法院提起罷免無效的訴訟，在訴訟程序終結前不予補選。

若罷免案未通過，則到立委任期結束前，任何人都不能再對他提出罷免。

（中央社製圖）

（中央社製圖）

（編輯：黑立安）1140703