立委涂權吉罷免案理由與答辯書全文

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（中央社網站）中選會7月3日公布立委涂權吉罷免案罷免理由及答辯書，投票將於26日舉行，全文如下：

公告事項：

一、投票日期、起止時間及地點：

（一）投票日期：中華民國 114 年 7 月 26 日（星期六）。

（二）投票時間：上午 8 時至下午 4 時。

（三）投票地點：桃園市第 2 選舉區各投票所。

二、罷免理由書：

提議人之領銜人陳廷瑋先生提出之罷免理由書如下：

提出罷免桃園市第 2 選區立法委員涂權吉一案，茲依照公職人員選舉罷免法第76 條之規定，列舉罷免理由如下：

（一）違背民意

理由 1、違背爭取農漁業經費承諾：

農漁業是台灣經濟與糧食安全的重要基石，透過持續投入基礎建設與產業升級，可提升農漁業的永續發展能力，為地方帶來更好的經濟效益與就業機會。然而中央編列 1.9 億元農業建設預算，包括桃園青農計畫、農田水利灌溉系統升級、漁業基礎建設等重要項目時，涂權吉卻違背選前承諾，反對此項預算，對選民信任造成傷害。

理由 2、加劇世代不公，犧牲年輕人：

涂權吉支持立法院三讀通過單獨提高警察、消防、海巡、移民及空勤人員退休所得替代率上限至 80%的修法，遠超過公務人員的 60%，不僅違反平等原則，也將使退撫基金提早兩年用罄，未來 50 年基金收入減少與支出增加合計超過 1700 億元，巨大的財務缺口轉嫁至全體納稅人，直接加重國家財政負擔。

涂權吉支持此修法，未顧及退撫基金的長期穩健運行與全體公民的公平利益，為迎合特定族群需求，犧牲財政穩定與世代公平，對國家整體發展造成極大損害。

理由 3、支持黨團提案刪減客家預算，切斷文化傳承：

涂權吉支持國民黨團提案刪減客委會預算，嚴重影響客家語言文化的發展與傳承。這次立法院通過 114 年度中央政府總預算，大幅刪減客家委員會經費，共削減 1 億9004 萬 2 千元、凍結 4 億 1640 萬 4 千元，對客家事務推動造成毀滅性影響，主要包括：

1. 刪減 10%一般事務費，導致全台 500 多個「伯公照護站」的辦理經費大幅縮減，影響客家長輩的在地照護服務，進而衝擊高齡化社會下的基本照護需求。

2. 客家歌謠觀摩賽、客家合唱比賽、精緻客家大戲與收冬戲等文化活動將減少場次，導致傳統文化發展停滯，讓年輕一代接觸與學習客家文化的機會更為稀缺。

3. 政策宣導經費刪減 60%，抹殺客家語言與文化能見度：客家語言文化的傳遞需仰賴媒體宣傳，但宣導預算遭刪減 6 千餘萬元，導致客家語、客庄產業行銷、政策資訊的傳遞大幅受阻，使得客家文化進一步式微。

4. 壓縮客家文化發展園區營運，影響產業與社區合作：由於刪減 10%機關水電費等基本維運開支，客家文化發展中心等公共空間使用受限，原本免費提供給客家藝術團體的資源縮減，嚴重影響文化保存與創新發展。

客語雖已被列為國家語言，卻因預算削減導致推廣困難。涂權吉支持凍結客委會預算，罔顧選區內大量客家選民權益，不僅未積極爭取客家文化振興，反而跟隨國民黨的政治利益，將客家事務擱置一旁。

（二）損害國家利益

理由 4、維護憲政秩序，確保立法公正：

在民主體制下，立法權與司法權應維持獨立與平衡，確保政府運作符合憲政精神。然而涂權吉支持以傅崐萁為主導的修憲惡法，可能使立法權過度干預司法權，影響人民釋憲權益。

作為民意代表，立法委員應站在全民立場，審慎審議所有涉及國家體制的重大修法，確保政策符合民主價值與社會共識，而非受限於特定政黨或組織的利益考量。

理由 5、加重罷免門檻，阻礙民主：

涂權吉支持三讀通過國民黨提出《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，不僅未能兼顧隱私保護與民主參與，反而是變相沒收罷免權，引發更多社會不安與疑慮，破壞民主政治的根基。

1. 新增罷免案提議人及連署人須附上國民身分證正、反面影本的規定，加深民眾對個資外洩的疑慮，將嚴重影響民眾參與罷免案提議與連署的意願，實質限制人民行使罷免權。

2. 從原本「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」即屬罷免成立，多加上「同意票數需多於被罷免人當選時之得票數」。

理由 6、刪減醫療韌性預算，削弱災害應變能力：

涂權吉提案凍結「韌性國家醫療整備計畫」部分預算，導致台灣面對天災、極端氣候與複合式災難的醫療應變能力受到嚴重影響，對全民健康與安全構成極大風險。

1. 該計畫原本獲行政院核定，總經費 76.63 億元，執行期為 113 年至 116 年，114 年度編列 17.52 億元，用於提升全台各縣市緊急醫療應變能力，包括：

(1) 強化緊急急救站與臨時醫療收治場所，確保大規模災害時能迅速展開救援。

(2) 提升醫事人員災難現場應變能力，針對急救技術如「止血救命（Stop the Bleed）」及「CPR+AED」進行全民訓練，建立更具韌性的醫療體系。

(3) 改善醫院關鍵基礎設施韌性，包括電力、水資源、醫用氣體等，確保醫療系統在災害中仍能正常運作。

2. 預算凍結後，影響極為嚴重，包括：

(1) 800 名創傷醫師的加強訓練停滯，影響災難現場外傷救治能力。

(2) 1 萬名醫事人員、1 萬名民眾的急救訓練計畫受阻，降低全民災難應變能力。

(3) 52 家重度級急救責任醫院韌性整備計畫被擱置，削弱台灣醫療體系的災害應對能力。

(4) 重大災難所需設備無法即時採購與整備，如急救器材、外傷處理設備、醫療衛材等，將使台灣在突發災害時無法即時應變。

台灣地處環太平洋地震帶，面對極端氣候、地震、颱風等災害風險日益升高，醫療韌性建設不容打折。涂權吉支持凍結該計畫，不僅忽視台灣面臨的緊急醫療需求，更將人民的生命安全置於風險之中。醫療韌性是國家安全的基石，任何延誤與削弱都可能造成無法挽回的後果。

（三）失職或怠職

理由 7、幕僚干政，問政能力存疑：

涂權吉於 113 年 4 月 15 日，在立法院衛環委員會提案要求衛福部長薛瑞元撰寫檢討報告，衛福部官員休息期間欲向涂說明時，其辦公室主任竟高聲嗆聲：「委員百分之百授權，有什麼問題？」並強調臨時提案需經其同意。立法委員的職責在於傾聽民意、專業問政、監督行政，確保政策決策能夠符合人民需求，立法委員應親自參與議事討論，確保行政與立法之間的對話順暢，並確實履行民意代表的責任，以專業態度審議政策，為選民爭取最大利益。

理由 8、忽視選區利益，放生選民：

台 61 線行經桃園市大園區、觀音區以及新屋區，涂權吉宣稱爭取台 61 線預算，但卻阻撓中央 2.15 億元省道改善計畫，損害選區基礎建設。

（四）濫權或不當行為

理由 9、無視專業，暴力擴權：

涂權吉支持涉及多項違憲疑慮的《立法院職權行使法》修法，對國會、行政及司法間的平衡造成嚴重破壞，對民主政治的良性運行構成極大威脅。

1. 質詢權擴權，侵害權力分立：法案賦予立法委員可藉質詢名義進行文件調閱，並繞過原有程序，可能構成違憲。對行政院長及部會首長課以罰鍰、移送懲戒，已逾越立法院職權範疇，違反責任政治原則，進一步破壞行政與立法的平等地位，損害權力分立基石。

2. 國會調查權過度擴張，侵害司法獨立：允許國會調查涵蓋獨立機關的進行中案件，並未限制調查事項需與立法院職權有重大關聯性，甚至可能迫使一般民眾強制參與，違背憲法第 67 條第 2 項：各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。此舉不僅逾越權力分立原則，亦侵犯人民基本權利。

3. 聽證會機制破壞三權分立：強制官員出席聽證會，並對未出席者處以罰鍰，侵害司法院、監察院及考試院等獨立機關行使職權的獨立性。

理由 10、圖利附隨組織，破壞法治：

涂權吉支持立法院三讀通過《發展觀光條例》部分條文修正案，將救國團青年活動中心等場所申請旅館業登記的期限再展延 5 年，至 119 年 1 月 21 日。

救國團及國軍英雄館多年來實際經營旅館業務，卻未完成相關旅館業登記，迴避消防、建管及衛生等必要審查，對旅客安全構成潛在威脅。104 年立法院已修法給予 10年緩衝期，但在期限屆滿之際卻如此草率的再次展延，無助於提升台灣觀光業的品質與國際形象。況且救國團在組織、人事、財務及業務上曾受國民黨實質控制，屬國民黨附隨組織，此事已獲法院認證。

涂權吉的支持態度反映出其為特定組織利益服務，無視法治公平與公共利益，破壞人民對政府及立法機構的信任。

（五）政策失當

理由 11、財政分配需兼顧全國發展與社會公平：

財政資源的有效配置，是維持國家穩定發展與社會公平的重要基礎。然而涂權吉強推《財劃法》之修法，雖強調地方財政自主性，但若未妥善規劃資源調度，可能對全國性建設與社會民生帶來挑戰。

1. 縮減民生經費，影響公共福祉：中央政府將每年減少 28%的預算，影響國防、勞保撥補、中央租金補貼、少子化對策、治安維護及健保財務協助等多項重要民生政策。農業基建、防疫經費、垃圾車調度及癌症篩檢擴大計畫等多項全國性政策將面臨經費不足，民眾權益無法保障。

2. 影響產業發展與國際聲譽：修法後約 300 億元的經濟部預算將被刪減，涉及科技專案計畫、高階智慧物聯網及 AI 與 6G 產業等研究項目，將衝擊美光、輝達等國際大廠在台投資進度，損害台灣國際聲譽與產業競爭力。

3. 地方無力承擔，影響全國性規劃：許多原由中央統籌的全國性建設，如供水工程、海水淡化廠、防洪工程及邊境防疫等項目，因需跨縣市協調且地方資源有限，恐無法有效執行，進一步導致區域發展不均問題加劇。

4. 削弱中央整體調控能力：修法後地方自有財源雖大幅增加，但基於「錢隨事權移轉」原則，原本由中央負責的老農津貼、省立學校經費等社會福利支出，將轉由地方政府負責，可能因地方政府財政能力差異而加深社會不公。

理由 12、健保改革需兼顧公平與永續發展：

涂權吉提出 65 歲以上長者免繳健保費的提案，但現有65 歲以上長者約 460 多萬人，依提案中 20%的排富門檻計算，預計會有超過 380 萬人將免繳健保費。而台灣將於 115 年邁入超高齡社會，屆時健保財務負擔勢必更為沉重。目前《全民健康保險法》已對低收入戶及中低收入長者提供保費全額補助，確保弱勢族群的基本醫療權益。因此，若全面實施免繳政策，可能使資源分配失衡，影響其他群體的醫療保障。

健保的核心原則包含「量能負擔」與「使用者付費」，即根據個人經濟能力繳納相應保費，以確保制度的公平性與可持續性。若未能妥善規劃財源，可能導致青壯年負擔加重，影響未來世代的公平與健保財務的永續發展。

理由 13、政策缺乏周全規劃，影響長遠發展：

涂權吉推動就業服務法部分修正條文三讀通過 80 歲以上聘請外籍看護免巴氏量表的政策，然而，該政策在執行上尚未有完善的配套措施，導致社會資源分配面臨挑戰。

1. 長者照護需求增加，資源分配面臨挑戰：符合資格的長者瞬間增加 53 萬人，然現有照護資源有限，可能影響真正有迫切需求的失能家庭，導致照護資源分配不均。

2. 外籍看護人力需求大幅提升，短期內供需失衡：外籍看護的需求激增，使許多家庭在聘請看護時面臨更高的競爭與等待時間，影響有急迫需求的病患能否及時獲得適切照護。

3. 看護人力選擇性增加，薪資與聘雇條件面臨變化：由於供需變化，部分外籍看護可能傾向選擇工作條件較輕的雇主，甚至有可能要求更高的薪資，使需要長期照護的家庭面臨更大負擔。

理由 14、忽視醫療專業，危害健康：

涂權吉以麻醉醫師人數不足為由，提案允許其他專科醫師兼任麻醉業務，未充分考量麻醉專業的高風險與高專業需求，對全民健康造成重大威脅。因為麻醉專科醫師需經過 4 年嚴格訓練，才能面對手術中可能出現的緊急狀況，並迅速做出正確處置，保障病人安全。麻醉醫師短缺的問題應從人力配置著手，提出完善的規劃與支持，這種草率的提案不僅無法改善現況，反而可能導致更多醫療糾紛。

（六）綜上所述，罷免是人民依法行使對民意代表的監督權，旨在確保其政策與行為符合選民期待，並有助於國家與社會的發展。當立法委員的施政方針與作為明顯背離民意，甚至損害國家利益與社會公平時，選民有責任透過罷免程序予以糾正，以維護民主政治的正常運作。

涂權吉擔任立法委員期間，在多項重大政策與立法決策中，未能充分顧及國家財政穩定、世代公平與社會和諧，反而導致公共資源的錯置與分配不公。具體而言，他支持削減健保與醫療預算，影響健保永續與災害應變能力；支持凍結客委會相關預算，削弱客家文化傳承與語言推廣；未能積極推動農漁業政策，損害基層民眾生計；並在基礎建設與重大民生政策上，未能有效爭取選區利益。這些行為均未反映選民需求，甚至對公共利益造成負面影響。作為民意代表，涂權吉未能展現應有的專業性與責任感，在立法過程中表現出理性問政能力的不足。更甚者，其行為與決策已偏離民主憲政精神，無法維護立法院作為國會機關的正常運作。這些問題不僅削弱人民對其履職能力的信任，也對選區民眾的利益構成實質損害。

此外涂權吉在關鍵議題上的立場與投票選擇，不僅背離大多數選民的期待，更在一定程度上對台灣的國家安全、文化保存與民生發展造成嚴重威脅。他的政策與行為，已經影響到國家的長遠發展，並讓民主制度面臨侵蝕的風險。因此基於上述理由，人民依法提出對涂權吉的罷免，並呼籲政府機關尊重民意，確保罷免程序的公平、公正與透明執行，以彰顯民主機制的核心價值，維護人民的基本權利。

三、答辯書：

被罷免人第 11 屆立法委員（桃園市第 2 選舉區）涂權吉提出之答辯書如下：

為陳廷瑋提出罷免本人第十一屆立法委員職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第 84 條規定，提出答辯如下：

當前，中華民國正面臨多重內外重大危機，最直接且嚴重的危機來自兩岸關係的持續惡化，以及國際地緣政治風險的驟升。美國對我加徵關稅、要求增加國防支出，而民眾在少數不肖份子的挑撥下，仇恨情緒不斷疊加。而美中兩大勢力持續在太平洋西岸增加軍事部署，使得我國地緣政治風險指數大幅上升。

經濟層面，我國高度依賴出口，面對美國貿易保護主義風潮，產業鏈受全球化倒退、關稅壁壘及供應鏈重組衝擊，台幣匯率面臨急速升值的壓力導致 GDP 增長面臨下修風險。此外，極端氣候也對我國產業穩定與永續發展構成了巨大的挑戰。

國內方面，中華民國 2025 年正式邁入「超高齡社會」，65 歲以上人口將占總人口 20%，老化速度全球最快，同時生育率世界墊底，高房價讓年輕人喘不過氣。不婚不生加上快速老化的人口結構，導致勞動力短缺、醫療與長照體系壓力劇增，社會福利支出大幅攀升，使得職業年金、全民健康保險乃至社會安全體系的財務可持續性備受考驗。

在此危急存亡之時，國家的主政者非但未能務實面對國內外險峻局勢，持續改革為台灣社會找出路、找生路，反之默許、鼓動少數不肖份子在國境內找敵人，營造肅殺對立的氣氛，甚至將在野黨、反對者視為雜質，欲除之而後快、而後安！

而執政黨立委呼應高層，戮力鼓動族群仇恨，直指「兩岸任何交流皆為統戰」之時，親友家人紅錢賺得不亦樂乎，「大展紅圖」好不快活！更有執政黨立委帶頭公審、肉搜、網暴無辜民眾，而部分思想極端的青鳥份子，則充當納粹時代的蓋世太保，不斷在大街小巷內力求找出「中共同路人」，不將其「社會性死亡」誓不罷休。

這場號稱民眾團體掀起的民主運動名為「大罷免」實為「大霸凌」、「大惡罷」名為「罷免涂權吉」實為「霸凌你我多數民意」他們說涂權吉「反對爭取農漁業經費」， 事實上今年 114 年度農業部預算增加高達 82 億元，並未通過任何刪減青農補助、水利建設等提案。

他們說涂權吉「擋下中央 2.15 億元省道改善計畫」更是無比荒謬，「省道改善計畫」行政院在 3 月 28 日才核定，涂權吉如何能於 1 月在立法院的預算審查擋下此案？ 惡罷團體是不做功課？ 還是拿著中央廚房的劇本照貓畫虎？

他們說「警察、消防人員退休所得替代率」不該調高，涂權吉支持修法是「迎合特定族群需求」，事實上，警察、消防人員晝夜輪班值勤，為社會犧牲奉獻，平均餘命遠低於一般公務人員，這個國家虧欠警消的，權吉有義務修法來還！

他們說涂權吉支持提案「刪除客家預算」，事實上今年 114 年度客委會預算較前一年增加超過 4 億元，同時，權吉成功爭取到「客家文化館」空間優化預算 3,024萬，對客家文化的發揚與保留，權吉責無旁貸！

他們還說涂權吉刪除凍結「老農津貼」、「育兒津貼補助」、「租屋補助」、「私校學費補助」……，權吉請教各位鄉親，今年都過一半了，這些補助哪一項沒有按時到帳到位？惡罷團體持續性造謠，已經影響民眾的生活與權益，難道不會於心不安嗎？還是說，為了達成惡罷目的，可以視民眾為草芥？

至於他們說權吉提案凍結「韌性國家醫療整備計畫」，權吉負責任地向所有鄉親報告，過去政府用公帑拿「韌性醫療」名義養黑熊，而黑熊一邊拿你我納稅錢，家人一邊去對岸賺紅錢，不僅是道德的雙標，更是行為上的欺騙！涂權吉凍結預算心安理得，給民眾荷包把關有理有據！

而惡罷團體指控涂權吉修法「提高罷免門檻」、「增訂國會調查及聽證權」，請問這其中哪一個法條，不是當今執政黨過去的主張？以此作為罷免理由，豈不是在打臉在自己身邊、為罷團聲援出力的執政黨立委、市議員？

反惡罷團結台灣、挺權吉守護桃園！

沿海、楊梅正值發展的關鍵轉捩期，大園航空城拆遷戶的安置進入最後階段、觀音 SRF 垃圾發電廠的爭議未止、新屋好不容易等到國土計畫法延後實施，而楊梅區的人口持續增長， 隨著城市化進程的加速， 上班通勤、社會住宅、行人路權的問題，需要地方政府、市議員、中央民代，作為合作鐵三角，持續努力爭取改善。正因為我們沿海、楊梅正在關鍵轉捩期，這一場實為「政治清算」所發動的仇恨式罷免，我們絕不能妥協、絕不能讓步！

涂權吉於 2024 年 1 月 13 日驚險勝出，就任桃園第二選區：大園、觀音、新屋、楊梅立法委員，權吉珍惜每一張支持權吉的選票，當選後的服務更是不分藍綠黨派，權吉珍惜這份得來不易的機會，也因為珍惜，權吉就任至今，一天當兩天打拼！

所以，民眾對於交通建設的落後與不滿，權吉聽到了。過去 500 多天，權吉成功爭取了國一楊梅、幼獅交流道匝道改善工程，今年就會完工；經濟部產業園區局轄下的大園、觀音產業園區內道路，權吉爭取重新鋪設改善有成；而台 66 與台 61 路面改善工程，已經完工；至於台 61 觀音至大園橋下道路的照明設備，業已裝設完畢，權吉會持續叮囑台電加緊腳步提供電力；大園圳頭里的里民反應，圳頭路作為當地交通進出要道，希望能夠保留不要劃入機場專用區，權吉成功協調地方單位與中央部會，達成保留共識，就待都委會審議完成；而國道一號楊頭段拓寬工程中，權吉繼續努力爭取南入北出匝道，並規劃側邊道路打通連接台一線；最後，楊梅交流道下長期被人詬病的機慢車道劃設，權吉努力協調桃園市府與高公局，成功劃設機慢車道，給所有通勤族一條安全回家的路！

為解決沿海教育資源匱乏的窘境，權吉成功爭取了觀音高中、新屋高中「非山非市」的學生交通車補助，還有大園五權國小的 PU 跑道暨綜合球場改善工程，目前正在發包施作中！ 而航空城拆遷戶所關注的安置住宅臨時水電問題，在權吉的努力下，已經爭取到台電台水的合理計價，讓拆遷戶可以安心申裝。

觀光文化方面，權吉成功協調笨鯊海堤自經濟部水利署移交至桃園市府，銜接新屋綠色隧道自行車觀光廊道的最後一里路，並同步爭取觀光預算 4.9 億元，完善珍珠海岸觀光廊帶。另外，權吉成功向客委會爭取「新屋圖書館空間重塑設備更新」、「桃園市客家文化館空間改造優化」，分別高達 6720 萬、3024 萬的中央補助款，深根客家文化、完備社區的圖書資源。

為告別行人地獄的惡名， 權吉協同市府、地方鄉親，成功將楊梅埔心中興路位列內政部國土署街道改善計畫的第一名，「大埔心改造計畫」獲得 100%中央經費的全數挹注！此外，觀音草漯國小等五間國小的通學廊道，也成功得到國土署 4.1 億元的支持，「以人為本」的交通理念，在沿海、楊梅開花結果。

權吉致力環境保護並提升市民生活品質，權吉爭取「韌性電網計畫」，避免桃園一天一跳電的惡夢再臨。權吉堅定反對 SRF 垃圾發電廠進駐觀音，已成功促使一家廠商黯然退場， 守護觀音人的空氣， 保護鄉親的健康。最後權吉監督中油加強對觀新藻礁的保育，不讓三接成為沿海自然生態的殺手。

經過這些努力， 沿海、楊梅的改變正在一步步實現！

而在全國層級的立法方面，涂權吉逐步兌現政見讓人民有感，立法通過三讀的法案有：

1.70 歲以上癌症二期/80 歲以上長者免巴氏量表

2. 財政收支劃分法修正，讓桃園市年增 259 億元預算

3. 國土計畫法三讀確定延長，保障農地合理使用

4. 國定假日增加 4+1 天，還假於民、減少工時，勞動節全國一致

5. 打詐三法三讀並增訂棄保潛逃罪，終結詐欺之島，打擊權貴犯罪

6. 公糧收購價調漲 1.5 元，實現承諾、照顧農民

7. 軍人待遇條例三讀通過，志願役加薪 2 萬，強國必先強兵

權吉當選以來，兢兢業業，未曾懈怠！面對惡罷的謊言與霸凌，權吉不會退卻更不會屈服！權吉呼籲所有希望沿海、楊梅改變、進步的鄉親：「出來投票」、「不同意罷免」罷免是民主權利，但誠實與守信更是民主的基石！權吉自擔任公職民代以來，不包工程更沒有貪污腐敗、違法亂紀，也沒有怠慢鄉親，權吉沒有兩本護照，也沒有賺紅錢，權吉始終身在桃園、心向台灣，今天與鄉親同呼吸，明天也會與 2300 萬同胞共生死。

遺憾的是，權吉只因身為在野黨立委而被捲入惡罷的殘酷戰場，顯見這是一場心懷險惡的政治鬥爭！大罷免不只仇恨掛帥、更是勞民傷財、破壞社會和諧！

如果您擔憂台灣社會繼續撕裂、繼續混亂，權吉請您 7 月 26 日「出門投票」、「不同意罷免」，我們用行動找回社會的安定！

如果您認為，在野政黨是民主社會不可或缺的重要價值，權吉請您 7 月 26 日「出門投票」、「不同意罷免」，為我們的民主留下制衡、監督的力量！

如果您對於惡罷團體動輒造謠貼標籤、抹紅抹黑，甚至言語騷擾、霸凌攻擊無辜民眾的行為嗤之以鼻，權吉請您 7 月 26 日「出門投票」、「不同意罷免」，我們一起用「不同意罷免」的選票扭轉惡質的政治風氣，還給下一代一個正直、善良的公民社會！

如果您認為當今「能源政策」走歪了路，「堅持廢死」有違天理人情，權吉請您 7 月 26 日「出門投票」、「不同意罷免」，讓國家經濟步上永續發展的正軌，還給無數重大刑案的受難家屬一個公道。

權吉呼籲所有桃園市民 7 月 26 日出門投票，不同意罷免，撥亂反正，拒絕選輸翻桌的政治惡鬥！終止民主獨裁的惡罷歪風！

有道是：不怕壞人的跋扈、只怕好人的沈默

即便面臨惡罷的來勢洶洶，權吉絕不憂讒畏譏！立法院朝野衝突，即便謠言四面八方而來、抹紅抹黑的攻擊毫無底線，但權吉不會放任謊言蓋過真相、也不會讓政治髒水取代政見兌現！

權吉呼籲所有市民好朋友，7 月 26 日出門投票，不同意罷免，以理智明辨是非，一起終結政治詐騙！

這一次，讓我們為「公平與正義」挺身

這一次，讓我們的下一代「不再浸潤在謊言與仇恨中」

這一次，讓我們替自己正名，我們不是雜質，是堂堂正正的台灣人！是中華民國的好國民

7 月 26 日，請別再沉默！請告知您的親朋好友！

7 月 26 日，請一起出來投「不同意罷免」，讓我們找回社會安定的力量！

7 月 26 日，請一起出來投「不同意罷免」，讓我們攜手共創美好的未來！。

四、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間：

（一）日期：中華民國 114 年 7 月 16 日至 7 月 25 日。

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（二）時間：每日上午 7 時至下午 10 時。

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