立委李彥秀罷免案理由與答辯書全文

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（中央社網站）中選會7月3日公布立委李彥秀罷免案罷免理由及答辯書，投票將於26日舉行，全文如下：

公告事項：

一、投票日期、起止時間及地點：

（一）投票日期：中華民國 114 年 7 月 26 日（星期六）。

（二）投票時間：上午 8 時至下午 4 時。

（三）投票地點：臺北市第 4 選舉區各投票所。

二、罷免理由書：

提議人之領銜人鍾春德先生提出之罷免理由書如下：

提出罷免臺北市第四選舉區第11屆立法委員李彥秀一案，茲依照公職人員選舉罷免法第76條之規定，列舉罷免理由如下：

李彥秀自當選台北市第四選舉區（南港、內湖地區）2024年第11屆立法委員以來，始終以黨團利益為優先，而非台灣人民的聲音與福祉。在多項法案與政策決策上，她立法品質粗糙，盲目遵從黨意無視民意。在涉及國家安全與社會發展的關鍵議題上，亦缺乏獨立思考與問責精神。李彥秀身兼國民黨副秘書長、國民黨文傳會主任委員，不僅損害國家長遠利益，也讓立法院淪為政黨操控的工具，嚴重違背最高民意機關的基本價值。以下為發起罷免行動的主要理由：

（一）違背民主精神，破壞憲法權力分立原則

李彥秀在立法院總是服從中國國民黨黨團意志，罔顧選區民意。其參與提案與支持的法案品質拙劣，違背民主精神集權於立法院，破壞中華民國憲法權力分立的原則。

違反權力分立的國會擴權法案，擴大國會調查權，影響民主監督制衡。此惡法經總統、行政院、監察院、立法院黨團同時聲請釋憲，最終遭大法官宣告違憲，顯示立法品質低落。

癱瘓憲法法庭的《憲法訴訟法》，削弱憲政體制，提高釋憲門檻，同時惡意不行使大法官人事同意權，造成憲法法庭無法運作。根據統計，民眾聲請釋憲比例逾 99%，此修法嚴重侵害人民救濟權益《選罷法》修法，試圖剝奪選民罷免權，使人民更難罷免

不適任立委。此修法直接扭曲人民賦予立法委員的權力，顯示國民黨立法委員為了鞏固自身權力，不惜破壞與選民的承諾契約。

離島條例與降低中配入籍年限，忽視國家安全與中國滲透風險，操縱人口結構影響選舉，弱化民主防衛力量。

削弱中央財政權力的《財劃法》，只分財權不分事權，疑為地方綁樁利益鋪路。未與行政機關商討事權分配就強行通過，顯示在野黨為報復中央政府罔顧全民福祉。

李彥秀對國民黨提出的劣質法案、荒謬的預算刪減提案照單全收，從未展現任何像樣的立法問政能力。李彥秀忽視民主與憲法的精神，無能的表現一再讓港湖選民失望和憤怒，因此人民有權透過罷免收回其代議士身份。

（二）藐視程序正義，破壞國會運作

李彥秀多次參與程序不公的立法行動，包括：

1. 國會擴權法案：2024 年 5 月份的國會法案修正案，國民黨團在委員會內審查時不做實質討論，全案保留送院會表決的荒謬議事程序，成為 5/17 院會爆發肢體衝突的導火線。國會法案於院會表決時，國民黨團以不記名舉手表決蠻橫地通過法案，表決結果在場 108 名委員，贊成加反對票數總數為 110 票，蔚為世界奇觀。李彥秀身為國民黨最高黨職的立法委員，帶頭踐踏程序正義，藐視責任政治的精神。

2. 財劃法：在 11/6 召開的《財政收支劃分法》草案審查中，國民黨故技重施，僅用 3 分鐘便送出委員會，保留所有異議條文送院會表決，此舉同樣違反了議事程序，引發民進黨團嚴正抗議。

3. 選罷法：在 12/16《公職人員選舉罷免法》在委員會討論時更加變本加厲，國民黨團於前夜鎖上會議室鐵門，用保鮮膜將門封住，讓其他黨團立委無法參與會議。該草案同樣未經討論，僅用 3 分鐘便送進院會，在這樣明目張膽的封鎖之下，議事錄卻不實記載會議正常進行。國民黨團用如此荒謬的程序侵害人民罷免權力，將國會殿堂視做自己獨裁的工具，是對民主精神的嚴重挑釁。

4. 總預算審查：在前述爭議法案進行朝野攻防的同時，國民黨團卻刻意忽視行政院所提出的 114 年度中央政府總預算案，直到第二會期結束前才開始進行預算審查提案。起初國民黨團採用提出三千多案的「案海戰術」，直到民怨四起方才陸續撤案。

上述種種藐視程序正義的行徑，李彥秀身為國民黨副秘書長以及資深立法委員，始終保持沉默甚至完全配合。如此缺乏民主素養，傷害國會正當性的立法委員，已不具備擔任立委的基本條件。

（三）毫不遮掩親中立場，影響國家安全

作為國民黨高層，李彥秀支持多項迎合中共利益的法案，例如：

降低中配入籍年限，影響選舉結構，拖垮全民健保等社會福利。

支持擴大國會調查權，影響國防機密與國家安全。

財劃法分食中央總預算，有著架空中央，由地方分配財源綁樁的可能性，完全符合中共「以地方包圍中央」的險惡居心。

除了上述法案外，在 114 年度中央政府總預算審查中，李彥秀支持刪減與凍結高達將近 3,500 億元的預算，其中國防部就遭刪減 84 億元、凍結 900 億元，影響國軍核心戰訓本務的運作，使台灣防衛中共入侵的能力下降。國防部預算中「國外旅費及出國教育訓練費」統刪 15%，勢必波及國軍大型移地訓練計畫，導致訓練成效大幅下降。國民黨立委對「潛艦國造」與「外交業務費」等關鍵項目的凍結，比例更高達 50%，對國防安全與國際外交構成嚴重破壞。

綜上所述，李彥秀的親中立場迎合中國對台戰略需求，令人質疑其對台灣民主與主權的忠誠度，台灣人民無法容忍這樣的立委與中共裡應外合，傷害國家安全。

（四）推諉責任，誤導選民

李彥秀在選舉期間承諾服務港湖選民，為港湖地區爭取各種福利與政策，但擔任立委後遭選民質疑其支持的法案，卻雙手一攤聲稱副秘書長的黨職無法影響黨團運作。這樣的言論等同直接背棄自己選前的承諾，將立委的職責全數推卸給黨團總召傅崐萁，也相當於承認自己只是國民黨的投票機器人。

此外，李彥秀在回應國民黨團刪減中央政府總預算創歷史新高時，刻意使用包含法定支出的總預算金額3 兆1325億作為分母，製造刪減幅度僅 3%的假象，隱瞞政府可用預算至少遭凍結高達 34%的事實。這樣誤導選民的言論顯示她做為中國國民黨文傳會主委，只會為黨團辯解粉飾，自己的誠信與專業全都可以棄之不顧。

當今天李彥秀選擇背棄對選民的承諾，否定自己獨立行使立委職責的能力，自甘墮落淪為國民黨的一顆棋子，選民就應該利用罷免權收回賦予她的權力。

（五）專制獨裁，拒絕溝通

李彥秀對於外界批評，不願正面回應，反而將批評者貼上污名化標籤「網軍側翼」、「民進黨的打手」拒絕溝通。這種「不解決問題，而是解決提出問題的人」的專制獨裁心態，使其失去反省與傾聽的能力，只想著讓反對者噤聲。即使現在港湖地區罷免李彥秀的聲浪高漲，她依然拒絕承認錯誤，持續以謊言話術鞏固其支持者，同時不理性的攻擊參與罷免的人民。這樣無法接受批評、傾聽民意的言行，與民主精神背道而馳，也讓選民徹底認清她的獨裁思維。當李彥秀失格至此，人民不可能再讓她繼續糟蹋立法委員這個職位。

罷免李彥秀，還給港湖一個負責任的民意代表李彥秀當選迄今，在立法院立出劣質法案以鞏固權力，坐擁重要黨職卻藐視程序正義又推諉責任，立場嚴重傾中罔顧國家安全與人民利益，已經證明她絕非一位適任的中華民國立法委員。台北市第四選舉區(南港、內湖地區)選民有權透過罷免行動，汰除劣質無能的立委，選出真正捍衛民意與國家利益的代表。我們呼籲港湖選民站出來，以罷免選票守護台灣的民主與未來！

三、答辯書：

被罷免人第 11 屆立法委員（臺北市第 4 選舉區）李彥秀提出之答辯書如下：

為鍾春德提出罷免本人第11 屆立法委員職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第84條之規定，提出答辯如下：

偉大的城市、驕傲的市民、團結的台灣

台灣是美麗的寶島，台灣是我們的家園，台灣最美麗的風景是人，台灣最偉大的能量是愛；我們以台灣的民主為榮，我們以台灣的自由為傲，選舉有勝有敗，政治有贏有輸。

但競爭過後，我們服從多數，我們尊重少數，我們開放多元，我們欣賞差異，我們攜手同行，我們全民一心，這就是台灣的價值，這就是民主的寶貴。因為我們是驕傲的台灣人民，我們是中華民國最珍貴的底醞

因為團結，我們突破了兩次石油危機；因為團結，我們創造了傲人的護國群山；因為團結，我們從八八水災九二一大地震再站起來；因為團結，我們從國際的逆境中讓全世界看見台灣。因為，我們就是我們，因為，我們就是台灣最美麗的風景。

我們一同努力，我們一同打拚。

我們齊心協力，讓南港從一個小車站，成為今天三鐵共構的交通樞紐，串聯南港軟體園區、南港展覽館、國家生技園區，躍升為台北東區新門戶；我們辛勤耕耘，讓內湖從一片荒煙蔓草違章工廠，轉型成為台灣最大的科技園區，亞洲高階製程研發「新矽谷」，年輕人嚮往的夢想之地。

面對民主的逆襲，面對大罷免的橫逆，我們沒有悲觀的權利，我們沒有退縮的空間，我們更沒有放棄的可能。政治的民主、言論的自由、獨立的司法、開放的多元、繁榮的經濟、穩定的兩岸、團結的人民、和諧的社會，曾經是我們共同的驕傲，更是台灣屹立不搖的根基。面對全球政經局勢劇烈的變化，面對區域和平穩定的嚴峻挑戰，我們沒有仇恨的籌碼、我們沒有撕裂的本錢，我們更沒有惡鬥的特權。

一個人走的快 一群人走的遠。

讓我們的孩子以台灣民主為榮，讓我們的子孫以中華民國為傲。我們要用最堅強的意志，對抗所有破壞團結的人，我們要用最堅定的決心，面對各種艱難的挑戰。我們知道，台灣之所以有今天的驕傲，是因為無數先人的打拚，我們知道，中華民國之所以有今天的成就，是因為無數人民的汗水。

彥秀始終相信， 團結可以對抗撕裂， 汗水可以對抗口水，真誠可以對抗抹黑；彥秀始終相信港湖鄉親的聰明與智慧， 彥秀始終相信民主自由是我們共同嚮往的生活，彥秀始終相信團結一心是我們面對艱難險阻致勝的武器。

「初心、民心、港湖心！」不僅是父親對彥秀一再的叮嚀，更是從政26年來，彥秀始終不變的初衷與守護。去年二月，彥秀重返立法院，我們在國會努力推動民生法案，我們在地方持續深耕守護港湖。國會問政成績單

彥秀在國會努力打拚，法律提案連署452條，推動非常多與民眾息息相關的民生法案，為台北市爭取非常多的建設資源與福利；彥秀並獲得「國會記者聯誼會」評鑑的肯定，在113位立委中獲得分項評鑑第一名的成績。

（一）成功爭取男女國中生公費接種 HPV 疫苗

HPV 人類乳突病毒是口腔癌的高風險因子，不分男女都有機率感染 HPV 病毒，但男生的保護力卻低於女生，過去因為預算的關係，只為國中女生公費接種 HPV 疫苗，但小男生的健康不能因為預算而耽擱。所以彥秀在 112 年時就在台北市爭取為國中男生公費接種 HPV 疫苗，也順利在去（113）年 9 月起上路、孩子要被公平待遇，衛福部已經允諾在今年下半年編列預算，全國國中生不分男女都能公費接種 HPV 疫苗。

（二）要求衛福部研擬公費皮蛇疫苗成本效益分析

皮蛇所帶來的神經疼痛，是許多長輩的共同經歷。每 3位民眾就有 1 位得過皮蛇，每 4 位 50 歲以上的患者，就有 1 位併發神經痛。椎心刺骨的疼痛，不止影響生活品質，嚴重的話還可能導致患者憂鬱。所以彥秀相當關心如何減少民眾得到皮蛇的風險，如何讓長輩不再遭遇皮蛇之苦，過去 1 年半的時間，持續向衛福部和行政院爭

取預算，行政院已經在今年 5 月答應會做成本分析，優先考慮對高風險的弱勢族群提供公費的皮蛇疫苗。未來有任何的進度，彥秀也會隨時和大家報告。

（三）成功爭取孕婦產後免費心理諮商

懷孕期間，因為身體變化、工作環境、周遭親友，乃至對新生命即將到來的期待，這些心理變化，可能轉變為緊張不安、焦慮懷疑，甚至會無來由地悲傷掉淚。生產後，則可能因為嬰兒照顧的挫折或生活的調適，而造成產後憂鬱。婦女從懷孕開始到產後 6 個月內，都可能出現情緒低落或焦躁的變化。彥秀在參選時就提出「守身心」的政策建議，爭取提供產婦心理諮商，這樣的政策也在今（114）年 5 月起落實，衛福部已經提供產婦產後2 次心理健康服務。

（四）成功爭取健保妊娠糖尿病整合照護

如果沒有控制好妊娠糖尿病，卻會增加巨嬰症、新生兒黃疸、新生兒低血糖、早產以及住新生兒加護病房的風險，還可能提高產後罹患糖尿病的機率。所以，彥秀在參選時，也同時提出「安高危」的政見，要求對高風險孕婦提供跨科別整合照護，也獲得衛福部採納在去年 12月起，藉由健保提供妊娠糖尿病管理照護，守護產婦與嬰兒的健康。

（五）成功推動「都更條例」修正 27 萬危老住戶受惠

六都當中，台北市的老屋問題最嚴重，平均屋齡超過 37年，超過 30 年以上的老屋，占全台北市超過七成，其中，超過 50 年的老屋更超過 14%，也是六都之冠。蔣萬安市長上任後啟動「大都更」計畫，彥秀也立法推動完成「都更條例」修法，擴大適用「原建築容積」是用的範圍，全國將有 8216 棟約 27 萬戶受惠，也對台北市的都更推動幫助非常大。讓市民住的更安全，北市整體市容更美化。

（六）成功推動「紀念日及節日實施條例」修正，千萬勞工適度緩解過勞與低薪問題

而根據勞動部公布的資料，台灣 2023 年的平均年總工時是 2,020 個小時，在 39 個OECD 主要國家中，排名第五，比 2022 年還多出了 15 個小時，另外跟鄰近的亞洲國家相比，工時僅次新加坡，高於日本與韓國。今年開始，9月 28 日孔子誕辰紀念日（教師節）、10 月 25 日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12 月 25 日行憲紀念日、小年夜及 5 月 1 日勞動節全國放假。為千萬勞工適度緩解過勞與低薪問題。

另外，彥秀也成功推動「學生輔導法」修法，增加輔導教師員額、成功推動「學校供餐法」 改善 200 萬名孩子用餐、成功爭取鬆綁壽險業淨值比落實普惠金融、成功推動融資公司「金保法」納管保障消費權益、成功推動「貨物稅條例」修正延長節能家電優惠、成功推動「就服法」修正 80 歲以上免巴氏量表。

北市建設成績單

建設，讓城市變大，用心，讓城市變偉大！

台北是首善之都，台北是我們的家園，台北更是我們孩子發光發熱的舞台。「顧健康、拚未來、為孩子、護長輩，」不僅是我們這一代的責任，更是我們這一代的義務，我們在立法院為台北市爭取每年新台幣416億元的預算，讓台北全面升級再進化，成為更美滿的家園、更美麗的城市、更美好的未來。台北不僅是台北，更是台灣的寶石，亞洲的明珠，世界的亮點。

（一）50 億元給孩子：公托布建 40 所，增托 1,920 人次；臨托布建 50 所，臨托量能增加 37 萬小時。

（二）52 億元給長輩：機構長照補助 8000 床；敬老卡醫療補助每月兩次掛號費；敬老卡使用每月增加 120 點；新增 100間日照據點。

（三）100 億元給教育：孩子的安全不能等，北市校舍大改造； 100 所校舍全面翻新；22 所學校耐震度補強；6000 間普通教室大改造

（四）120 億元給健康：聯合醫院加速更新，市民健康照護更升級；加速中興、婦幼、和平院區階段改建，醫療服務不中斷；智慧醫療、舒適環境、永續發展，完善社區醫療系統。

（五）1000 億元給未來：信義線東延段、萬大線第一期工程；環狀線北環段及南環段、東環段；汐東捷運、民生汐止 線；加速推動台北捷運六線齊發 2.0，台北交通更便利。內科的營收已經突破新台幣五兆元，是全台灣產值最高的科學園區，這是內湖人的驕傲；去年，更完成了內湖潭美段的地上權簽約，讓內湖的科技聚落更為完備，打造打造 AI 科技廊道，為台北市創造8000億的產值，3500個工作機會。堤頂大道北上引道改造工程也將在七月底完工後，將有效舒緩內湖尖峰時刻車流，過去二年，整體內湖交通通勤時間縮短了13至20分鐘，都是彥秀經過了無數次的會勘與努力，才能與台北市政府共同完成。在南港，產業生活特定專用區華麗轉身，第一個公辦都更及完成招商案件，預計投資 70 億元以上，以「共創、共生、共享」為核心理念，打造一座生活與自然兼容的都市無界森林。南港隧道即將通車，南港地區建設與交通大步向前行，南港隧道是彥秀過去議員任內積極爭取下才起死回生，更打通了南港交通的任督二脈，隧道完成竣工，將有望解決生技園區的交通問題，對港湖的交通將是一大「強心針」。LaLaport 盛大開幕，南港從「黑鄉」搖身為「潮城」， Lalaport 南港是台北首座大型區域型購物中心，商場面積高達 4.7 萬坪，匯集約 300 個專櫃品牌進駐，滿足民眾的美食、休閒、潮流需求，Lalaport 興建期間，附近居民擔憂的交通問題以及光害，都在彥秀開過無數次協調會以及會勘之下順利解決，今天成為南港的驕傲，台北的地標。

地方服務成績單

彥秀始終相信， 政治最終的目的， 是給民眾最好的照顧， 政治最終的價值， 是為地方爭取最好的建設。26年來，彥秀始終秉持「專業、真誠、行動力」的信念，深耕地方、守護港湖、建設台北。

一年多來，我們在立法院努力打拚，更沒忘記鄉親好朋友的需要與託付：

處理網路陳情處理案件1668件

處理民眾服務陳情案件4102件

辦理地方會勘服務案件1152次

召開協調會議解決問題365場

電桿移除超過250+支（全國最多）

彥秀與團隊更辦理法律諮詢講座解決民眾疑難雜症，中醫師養生講座守護民眾健康，鄰里巡迴服務行動法服據點深入社區鄰里，辦理客廳會瞭解民眾的大小需求，深入公園與市場提供行動服務站服務，並承諾陳情服務、網路反應專人負責處理。我們知道，最貼心的服務，才能滿足最偉大的市民。

相向同行的道路上，沒有那麼多的敵人

台灣價值的核心是多元包容，欣賞差異是團結合作的基礎。不鏽鋼之所以堅硬、耐蝕、不生鏽，正是因為不鏽鋼是高鉻的合金鋼，更有鎳、鉬、釩、錳、鎢等元素，每一個成分都充分發揮元素的特性，造就不鏽鋼的完美比例。台灣之所以百折不撓、堅強韌性，正式因為我們信仰民主的精神，我們信守自由的價值，彩虹因為多彩而美麗，文化因為多元而精彩，台灣因為多樣而豐富，這裡沒有雜質，因為每一個人都是台灣的價值，這裡沒有雜類，因為唯有

團結才能讓我們產生力量。

這不僅是一種修為，一份信念，更是對於民主價值信守。彥秀可以輸，彥秀也曾經輸過，但是台灣的民主自由絕對不能輸，台灣的繁榮安定絕對不能輸。

為了我們的家園、為了我們的孩子、為了我們的民主，為了我們的團結。彥秀誠摯的拜託所有港湖的好朋友。

7 月 26 日，一定要出來投票，一定要投下「不同意罷免」。

7 月 26 日，一定要出來投票，一定要投下「不同意罷免」。

7 月 26 日，一定要出來投票，一定要投下「不同意罷免」。讓我們的孩子以港湖為念，讓我們的孩子以台北為榮，讓我們的孩子永遠以台灣為傲。

四、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間：

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（一）日期：中華民國 114 年 7 月 16 日至 7 月 25 日。

（二）時間：每日上午 7 時至下午 10 時。

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