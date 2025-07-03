立委賴士葆罷免案理由與答辯書全文

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（中央社網站）中選會7月3日公布立委賴士葆罷免案罷免理由及答辯書，投票將於26日舉行，全文如下：

公告事項：

一、投票日期、起止時間及地點：

（一）投票日期：中華民國 114 年 7 月 26 日（星期六）。

（二）投票時間：上午 8 時至下午 4 時。

（三）投票地點：臺北市第 8 選舉區各投票所。

二、罷免理由書：

提議人之領銜人張艾安女士提出之罷免理由書如下：

提出罷免台北市第8選舉區第11屆區域立法委員賴士葆一案，茲依照公職人員選舉罷免法第76條之規定，列舉罷免理由如下：

（一）亂刪預算癱瘓國政

1. 刪除、凍結公視預算，與文化、影視圈為敵。

2. 刪除、凍結 NCC、數發部預算，無視部會執行地震細胞簡訊、射頻器材檢驗等基礎業務工作推進。

3. 刪除農業部業務費，包含刪除媒體宣傳費用 60%，許多福利政策將無法宣傳推廣，影響人民權益。

4. 刪除體育署業務費等相關費用，無視去年棒球世界 12 強世界冠軍帶給全民無上榮耀的成功經驗，刪除大量旅費及業務費，拖累體育發展，降低台灣世界能見度。

5. 凍結性平推廣費用，進步意識低下。

6. 凍結中選會預算，害怕自己被罷免，企圖以此種方式影響人民罷免權利，進而使自己不被罷免 。

7. 凍結中研院業務費，其中刪除部分法律研究業務費，報復法律界對其修法違憲認定的主張

8. 刪除外交部預算，配合中國打壓台灣的國際空間。

9. 刪除疾管署大量旅費及宣傳費等大量預算，無視我國在 covid-19 與非洲豬瘟等多項疫情上防疫的優良成績，企圖癱瘓疫情保護網。

10. 無視經濟成長、通貨膨脹、公務員加薪與地方補助、多項福利措施的增加，蠻橫提出統刪各部門業務費用等預算，造成國家內政無法順利推動。

（二）甘做黨意立委，沒有專業素養

賴士葆在立法院的表決與質詢中，只有支持黨意，完全不顧民意。本屆以來，不只是傅崑萁的投票部隊，更是所有爭議法案的先鋒，從國會擴權法案開始不斷主張國會擴權與藐視國會罪，到財劃法修正的時候，用輕挑的口吻說要挖中央政府幾千億的預算，最後又通過健保及中配六改四的修法要拖垮健保。賴士葆自詡財經專家，從這些修法中完全看不到專業所在。

（三）不尊重議事規則，反民主

在院會決議時不按照議事規則走，鑽議事規則漏洞，用臨時動議的方式通過各式各樣未經討論及精算的法律和預算。在委員會逐條討論時，為了封殺反對聲音，將門封起來不讓人進去討論，讓民主倒退 20 年。

（四）在議事殿堂行使暴力

在院會對同事又打又踢，造成多位委員受傷送醫，對行政官員行使暴力不讓人報告施政內容，甚至讓助理參與暴力行為，把人往死裡打，完全沒有人性。還趁其他委員在醫院時隨意造謠對方刻意不開會不討論，沒有立委該有的樣子。

（五）弱化國防，草菅人命

賴士葆曾大肆掛看板宣傳刪除 F-16 預算，隔幾天台東空軍一架雙座型 F-5E 因故墜毀，導致國家重大損失、兩個家庭破碎。因為無法即時換裝新戰機，迫使飛官只能開老舊戰機執行任務，間接造成兩個軍人生命消逝，可說是賴士葆一手造成！

其次，凍結潛艦預算，意圖使潛艦建造不成，並使相關產業無法發展，實質降低台灣的國防競爭力。

此外，賴士葆甚至認為禮讓行人是白癡政策，完全漠視行人安全，還身體力行開車衝撞行人，這是對行人權利的蔑視，就是視人命於無物。

（六）推動各種親共法案

意圖配合中共弱化台灣，讓政府無人可用、無錢可用，讓台灣內部混亂，還意圖打開國門，修一堆讓中共能夠暢通無阻侵門踏戶的法案。從立法院擴權法案、憲訴法修惡意圖癱瘓司法、提高罷免門檻剝奪民權及財劃法等

違憲法案的修法，都顯示出賴士葆心中並無國家與人民，只想配合中國癱瘓我們的國家。

（七）長期擔任立委，卻缺乏重大政績

賴士葆自 1999 年當選立委起，已經連任立委 20 餘年。單一選區兩票制後，更是長期擔任台北第八選區的唯一代表。但他從來未能帶來顯著的地方建設或改革，甚至在他的競選政見中，完全沒有對選區的關懷與想法；文山區在台北市是鄰避設施最多的區域，也是電線桿地下化最慢的區域，聯外交通十年不變的不便。如此長的一段時間卻一點建樹都沒有，能力不足不配做人民代議士。

（八）反對進步價值與特定改革議題

觀念思想守舊，永遠站在進步議題的對立面。

1.2017 反對年金改革

2.2019 反對婚姻平權修法

3.2024 政見提出恢復特偵組

（九）造謠抹黑，意圖使人民對國家不信任

1. 今年 1 月批評我國祝賀美國總統川普當選的使節團無法拿到入場券，卻馬上被藍白代表團成員打臉。

2.2023 年宣稱台積電會被美國帶走，台灣失去護國神山。

3.COVID-19 期間多次指稱口罩國家隊賺價差，快篩試劑黑箱圖利，事後都證明完全沒有任何證據，純粹是散布謠言製造恐慌，意圖抹黑我國世界第一的防疫成果。

三、答辯書：

被罷免人第 11 屆立法委員（臺北市第 8 選舉區）賴士葆提出之答辯書如下：

為張艾安提出罷免本人第11 屆立法委員職務一案，茲依據公職人員選舉罷免法第84條之規定，提出答辯如下：

（一）執政的民進黨集體罷免在野黨立委是創全世界獨一無二的先例，全然扭曲民主政治的真諦，2024 年 1 月 13 日立委投票完畢，1 月 15 日柯建銘就宣布 1 年後要進行大罷免。賴清德口稱「民主與團結」，實際上透過罷免清算在野黨，公開宣講「要透過選舉罷免打掉雜質」的說詞更是令人駭然，執政黨假民主之名，欲剝奪在野監督制衡的機制，讓台灣進入一黨專制獨裁的心態更是昭然若揭。執政黨在國會居少數，不願服從多數，為了奪權發動大罷免，造成國家社會對立撕裂。甚至司法也淪為介入罷免的工具，雙重的執法標準，不惜讓台灣走向類戒嚴的時空。

（二）這種無差別的大罷免，連優質立委也無法倖免，賴士葆過去擔任政大企管研究所所長，後來投入政壇，兢兢業業以學術專業角度立法、修法、質詢、問政、服務，念茲在茲，時刻以民眾福祉為念。歷屆得到的評鑑如下：立委評鑑第一名、立委質詢次數第一名、最績優前四名立委、財委會績優立委、財委會優質與優良立委。在地方設立服務處，上班時間不曾打烊，未曾間斷，服務鄉親不分顏色，服務人次數以萬計。一生懸命，不為勢屈、不為利誘，言所當言，為民眾找回公理公平正義。

（三）為了罷免資優立委，罷團憑空捏造謊言來誤導社會大眾，所有陳述幾乎全屬杜撰，沒有具體事證，更未經求證，已涉及公然毀謗，本人將保留法律追訴權，茲列舉駁斥如下：

1. 舉例：汙衊本人在院會對同事又打又踢，造成多位委員受傷送醫，對行政官員行使暴力，不讓人報告，甚至讓助理參與暴力行為，把人往死裡打。

*真相：本人未曾在院會動手打人，倒是在暴力衝突中兩度被打到受傷。此外，助理根本不得進入院會議場，更遑論參與暴力行為。至於本人對官員行使暴力之說更是無中生有，聞所未聞。

2. 舉例：汙衊本人掛看板宣傳刪除 F-16 預算，迫使飛官開老舊戰機，造成傷亡。

*真相：2019 年國民黨在立院是少數，本特別預算案未經表決，是經民進黨團及國防部同意刪減，本人刪除 2500億預算當中的 1 千萬，占該筆預算的 0.00004 的行政費用，亦即十萬分之四的比例，完全沒有影響新式戰機的採購。另外提到凍結潛艦預算，經過國防部溝通之後未刪減分毫，竟被穿鑿附會墜機傷亡，是全然莫須有的指控。

3. 舉例：罷團對外宣講誣指本人把大家嫌惡的動物園和焚化爐引進文山區。

*真相：動物園於 75 年 10 月從圓山遷到木柵現址，木柵

垃圾焚化廠於 78 年 7 月成立，本人當時是政大企研所全職教授，未曾參與政府公共事務的決策。

4. 舉例：汙衊指控文山區鄰避設施最多、電線桿地下化最慢、聯外交通十年不變。

*真相：景美民宅周邊過去有上萬座墳墓，本人召集公部門開公聽會研議遷移，目前變成文山森林公園，周邊房價上漲數倍。本人還爭取數百處閒置荒蕪的中央土地，由區公所與停管處委管，因此增加各里活動場所、綠美化空間及汽機車停車格。另外，根據台電及台北市工務局提供資料顯示，近 5 年，文山區電線桿地下化績效是台北市第一名。至於大家關心的南環捷運線，歷經 6 次流標，本人爭取到 250 億的預算，讓南環捷運順利全線動工，蔣萬安在開工典禮上，特別提到南環段通車對文山交通至關重大，若非本人鍥而不捨的努力，南環捷運早胎死腹中。

（四）此外，罷團針對亂刪預算，癱瘓國政的指控，殊不知嚴審預算，看守納稅人血汗錢是立委的天職，如果輕易放水，納稅人的錢沒有用在刀口上才是怠惰失職。更何況今年通過 2.9 兆的預算，創歷史新高，各部會都表示拿到的預算比往年高。至於罷團所指稱配合中共、親共指控，完全悖離事實真相，愈加之罪何患無辭，只為了增加罷免的仇恨值，高舉抗中保台的大旗來汙衊在野黨，讓台灣的民主退步，將是歷史罪人。

（五）大罷免沒有正當性與合理性，連民進黨政治前輩都看不下去，他們的政治智慧與經驗都在賴清德之上，紛紛發出沉痛的諍言：陳水扁認為清算不是對付在野黨最好的方式；呂秀蓮說大罷免是錯的，撕裂國家，是禍非福；謝長廷表示罷免是不幸事件，是惡的循環。此外，游盈隆教授說民進黨身為執政黨，如果動員群眾全面清算鬥爭在野黨國會議員，不論理由是什麼或多神聖，對得起所有為台灣民主拋頭顱、灑熱血、犧牲奉獻的列祖列宗嗎？

（六）當關稅戰、匯率戰火燒全球，不管傳統產業或科技產業都憂心忡忡能否抵擋利潤被吞噬的洪流，員工憂心失業或無薪假，在關鍵的時刻，政府的優先政策竟是以粗暴的方式推動大罷免。台灣正在寫一頁扭曲民主的不光榮歷史，呼籲全民站出來投下不同意罷免的神聖選票，大家一起來守護台灣的民主。

四、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間：

（一）日期：中華民國 114 年 7 月 16 日至 7 月 25 日。

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（二）時間：每日上午 7 時至下午 10 時

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