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馬文君游顥罷免案8/23投票 連署份數後續時程一篇掌握

2025/7/2 13:07（7/2 13:18 更新）
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國民黨立委馬文君（左）、游顥（右）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北2日電）中選會今天宣告國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案成立，8月23日投開票。針對投票日期如何選定，中選會說，是尊重南投縣選委會選務承載量能與建議，縣市選委會無法只以約3週就完成各項選務工作，需一併考量可行性等因素。

中央選舉委員會發布新聞稿表示，今天徵詢中選會委員過半同意後，決定通過南投縣第1選舉區立法委員馬文君罷免案、與南投縣第2選舉區立委游灝罷免案，並決定罷免案定於8月23日週六舉行投票，投票時間自上午8時至下午4時。

符合規定連署份數公布

中選會表示，立委南投縣第1選舉區原選舉區選舉人總數18萬6220人，法定連署人數應為1萬8622人以上；罷免案提出連署人人數2萬4557人，經查對符合規定共2萬193人，不符規定4364人。

中選會說，立委南投縣第2選舉區原選舉區選舉人總數19萬8325人，法定連署人人數應為1萬9833人以上；罷免案提出的連署人人數2萬5717人，符合規定共2萬1735人，不符規定共3982人，2件罷免案都已達法定連署人人數。

針對連署人名冊查對結果，中選會指出，馬文君與游顥罷免案連署前死亡人數分別為1人及56人，涉偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法規定移送最高檢察署。

罷免案後續重要時程

針對為何會選在8月23日投票，中選會表示，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議，因南投縣選委會是在6月27日才完成馬文君、游顥罷免案補提後的查對工作與初審，中選會收到函報來文後，就進行相關徵詢作業，依法正式宣告成案，並一併決定投票日期。

中選會指出，實務上，依法規定，罷免案成立宣告後，被罷免人有10天可提出答辯書，隨後還有發布罷免公告、進行投票人名冊編造，以及辦理公辦電視罷免說明會等法定程序，這些選務工作及相關法定程序，對各縣市選委會與協力的地方政府而言，都需要一定籌備期間。

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中選會說，此外，也要考量選務承載等相關問題，例如鄉鎮市區公所也需要借投開票所，並與各縣市選委會協力招募選務人員，也要依法安排選務人員講習訓練，使投開票順利進行。因此縣市選委會確實沒辦法只以20天或約3週時間就完成各項選務工作，仍需就適法性、可行性與當地選務承載量能等各項因素一起考量。

此外，中選會說，罷免案後續重要日程包括7月2日罷免案成立宣告、7月15日前被罷免人提出答辯書、7月18日前發布罷免公告、8月3日投票人名冊編造完成、8月13日至8月22日辦理公辦電視罷免說明會、8月19日前公告罷免投票人人數、8月23日投開票、8月29日前審定罷免投票結果、8月29日公告罷免投票結果。（編輯：翟思嘉）1140702

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