南投選委會剔除罷免連署書風波 中選會調查707件符合規定

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（中央社記者高華謙台北2日電）南投縣選委會遭質疑違法剔除罷免連署書。中選會調查，立委馬文君與游顥罷免案分別有199人與508人的連署書修正為符合規定，補提期限仍各為6月3日與5日；此外，經南投戶政與內政部說明，戶政系統沒有建置民眾簽名式樣資料庫供查對筆跡。

日前有罷免國民黨立委團隊指出，罷免連署遭選委會要求補件，但許多資料與中選會公告都吻合，只是因簽名潦草被剔除。南投選委會27日解釋，選委會、戶政機關都依查對作業須知規定辦理，有關姓名簽署過於潦草，或簽名簡寫與戶政系統登錄差異太大而無法辨識等，都依規定刪除，查對結果提報中選會。

中選會於5月28日啟動實地調查，部分名冊經南投縣選舉委員會、南投各戶政事務所與中選會逐張檢視後，今天透過新聞稿說明調查結果。

中選會說，有關南投縣戶政事務所是否有依戶政資訊系統民眾簽名筆跡查對連署人名冊，依南投縣戶政事務所說明，戶政資訊系統沒有另外建置民眾簽名式樣資料庫供戶政機關查對筆跡；這部分已向內政部戶政司詢問戶政資訊系統，確實沒有另外建置民眾簽名式樣資料庫，至於南投縣選委會專職人員也沒有使用戶政資訊系統權限，又因司法機關刻正偵辦中，因此這兩件罷免案將依司法偵辦結果配合後續處理。

馬文君罷免案

中選會表示，根據南投縣選委會原本函報資料，馬文君罷免案，原連署人人數共2萬709人，不合規定依法應刪除人數共3817人，經刪除後連署人人數為1萬6892人，不足規定人數1730人。

中選會說，經查對後，有199人修正為符合規定，其中有關姓名書寫錯誤或不明，不合規定依法應刪除人數由571人修正為374人；戶籍地址書寫錯誤或不明，不合規定依法應刪除人數由317人修正為315人。因此，修正後符合規定人數共1萬7091人，不合規定依法應刪除人數共3618人，不足規定人數1531人。

游顥罷免案

此外，針對游顥罷免案，中選會表示，原本南投縣選委會函報連署人人數計2萬3160人，不合規定依法應刪除人數計4020人，經刪除後連署人人數為1萬9140人，不足規定人數693人。

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中選會表示，經複查後，有508人修正為符合規定，其中姓名書寫錯誤或不明，不合規定依法應刪除人數由1212人修正為721人；戶籍地址或身分證號書寫錯誤或不明等，不合規定依法應刪除人數由537人修正為520人。因此，修正後符合規定人數1萬9648人，不合規定依法應刪除人數計3512人，不足規定人數185人。

中選會說，針對南投相關罷免案，南投地檢署也已分案偵辦中，無論是中選會、南投縣選委會與依法協力負責查對的戶政機關應配合司法檢調機關偵辦。至於馬文君、游顥罷免案二階連署補提送件期限，目前仍各為6月3日、6月5日，補提送件期限不變。（編輯：蘇志宗）1140602