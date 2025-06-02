加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

名間鄉長陳翰立簽名連署罷免遭剔除 中選會改列合格

2025/6/2 16:26（6/2 16:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣名間鄉長陳翰立。（圖取自facebook.com/BetterNantou.hanli）
南投縣名間鄉長陳翰立。（圖取自facebook.com/BetterNantou.hanli）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北2日電）南投縣罷免團體質疑，南投縣選委會審查連署書標準不明，連明顯可辨認姓名的名間鄉長陳翰立連署書也被判定無效。中選會今天說，經行政調查，已將此份連署書修正改列為合格連署。

繼罷免國民黨立委馬文君團體質疑南投縣選舉委員會剔除連署書標準後，罷免國民黨立委游顥團體5月29日召開記者會指出，南投縣選委會審查連署書標準不明，竟連書寫清楚、明顯可辨認姓名的名間鄉長陳翰立親筆書寫、簽名的連署書也被判定無效，縣選委會「哪個字看不懂」；縣選委會回應，尊重中選會行政調查及指導，靜待調查結果，不評論個案。

針對剔除連署書爭議，中央選舉委員會啟動實地調查，部分名冊經南投縣選舉委員會、南投各戶政事務所與中選會逐張檢視後，今天透過新聞稿說明調查結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中選會今天說，各界關注陳翰立的簽署文件，經行政調查程序，這份依法依規應屬合格，因此修正改列為合格連署文件；中選會也已將修正查對結果及刪除連署人與個別事由列冊，函知提議人領銜人。

中選會指出，馬文君與游顥罷免案分別有199人與508人的連署書修正為符合規定，補提期限仍各為6月3日與5日；此外，經南投戶政事務所與內政部說明，戶政系統沒有建置民眾簽名式樣資料庫供查對筆跡。（編輯：林興盟）1140602

南投罷免團體日前指出，南投縣選舉委員會審查連署書標準不明，竟連書寫清楚、明顯可辨認的名間鄉長陳翰立親筆連署書（圖）也被判定無效。（罷免團體提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月29日
南投罷免團體日前指出，南投縣選舉委員會審查連署書標準不明，竟連書寫清楚、明顯可辨認的名間鄉長陳翰立親筆連署書（圖）也被判定無效。（罷免團體提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月29日
延伸閱讀
南投選委會查對連署案 檢擬了解中選會行政調查南投選委會剔除罷免連署書風波 中選會調查707件符合規定賴苡任指提交罷瑤連署函應受理 告中選會案6/3開庭中選會：罷免立委皆未正式成案 不評論推估投票日
陳翰立
名間鄉長陳翰立罷免連署簽名無效遭剔除 南投選委會不評論罷團質疑連署剔除標準並告發 南投地檢併案調查
馬文君
馬文君稱罷團擺攤如福壽螺 挨批扭曲民主本質民進黨：南投選委會涉違法濫權 要求檢調盡速偵辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：