南投選委會查對連署案 檢擬了解中選會行政調查

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）中選會調查罷免立委2案遭剔除連署書共707件修正為合規，而南投選委會遭質疑違法查個資，台灣南投地方檢察署說，將了解中選會行政調查結果，持續刑事程序，目前他字案調查。

南投縣選舉委員會遭質疑違法剔除連署書，據中央選舉委員會調查，中國國民黨籍立法委員馬文君（南投第1選舉區選出）與游顥（南投第2選區選出）罷免案分別有199人與508人連署書修正為符合規定；此外，經南投戶政與內政部說明，戶政系統沒建置民眾簽名式樣資料庫供查對筆跡。

南投選委會總幹事林琦瑜今天告訴中央社記者，感謝中選會證明清白，南投選委會沒進戶政系統查對民眾筆跡，至於修正剔除人數，選務與戶政機關依中選會函文辦理，對文字解讀與見解各有不同，南投選委會尊重，相關案件進入司法程序，基於行政中立不評論。

罷免馬文君團隊表示，感謝中選會即時介入調查，讓真實民意得以還原於審查結果，每份被救回的連署書，都是志工風吹日曬付出成果，目前造冊組全面啟動、嚴格內部審核，所有新簽連署書以最高標準逐一確認。

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罷免游顥團隊說，感謝中選會調查，還給連署人基本公道，至於南投選委會是否透過戶政系統違法查個人資料，已提司法告發，待檢調進一步釐清。

馬文君表示，請支持者做好準備，出來投「不同意」票；游顥告訴媒體，再次見到總統賴清德、中選會荒誕行徑，中選會自甘墮落成「助攻手」，抹滅南投選委會依法行政的公務人員，透過「校正回歸」助攻罷團，呼籲選民守護監督力量，投「不同意」票。（編輯：李明宗）1140602