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中選會：罷免立委皆未正式成案 不評論推估投票日

2025/5/31 15:48（5/31 16:06 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北31日電）民進黨團總召柯建銘提出罷免投票日為7月26日、8月23日，引發關注。中選會今天指出，區域立委罷免案目前尚未有依法正式宣告成案者，選務機關也不評論各界自行推估的投票日期。

近期罷免團體紛紛提交二階連署書給各地選委會進行查對，各界關注何時成案及投票日期。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天晚間在臉書指出，端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之。非罷不可，就在7月26日、8月23日。

柯建銘說法引發關注，國民黨團書記長王鴻薇今天指出，檢調應查是否有洩密情事。中選會對此說明，各界就投票日期所為自行推估，選務機關自不予評論。

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中選會解釋，各區域立委罷免案已進入二階連署程序者，多數仍在連署期間內，或是已經送件各市縣選委會刻正查對或進入補提程序中，例如南投2案就是在補提程序中，皆尚未有依法正式宣告成案者。

中選會表示，若各縣市查對後有符合二階連署門檻，再經中選會召開委員會予以審定正式宣告成案者，則會依公職選罷法規定，在正式宣告成案後20日起、60內辦理罷免投票；此外，公民投票日今年落在8月23日，此為法律所定。（編輯：林克倫、林興盟）1140531

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