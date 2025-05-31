提罷免日期遭疑 柯建銘：法有明定哪來洩密與內線

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（中央社記者溫貴香台北31日電）民進黨團總召柯建銘社群發文提到罷免投票在7月26日、8月23日，國民黨團書記長王鴻薇今天要求檢調應該查洩密。柯建銘回應表示，這是法有明定，作為政治人物依法所做的政治判斷，哪來的洩密與內線。

近期罷免團體陸續提交二階連署書給各地選委會查對，各界關注第三階段罷免投票日日期。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天晚間在臉書發文指出，端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之。非罷不可，就在7月26日、8月23日。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天指出，檢調應該去查洩密。選舉罷免怎麼可以只有發起方知道日期，而被罷免方一無所知，如果柯建銘有內線消息是非常不公平的。

柯建銘受訪表示，相關說法完全不符合常識與法律。第一，從2024年5月28日藍白在立法院違法違憲國會擴權法案，在衝突爭吵下三讀通過至今1週年，史上最暴力的國會，是國民黨挑起的，罷免是公民團體發起，那是民意。

第二，柯建銘表示，8月2日司法官考試、8月9日也有司法人員等考試，預期中選會6月14日會公告，以中選會公告為主；做政治判斷的人，當然評估衝擊最小，預測726最有可能，823是法定的，哪來的洩密與內線的問題，根本是胡說八道、愚蠢到極點、比義和團還義和團。

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第三，對於在野質疑民進黨是中選會太上皇，柯建銘說，中選會是依法行事，現在誰問中選會，中選會都不會給答案，因為中選會還要召開委員會議。他表示，國民黨面對罷免危機，人人自危，王鴻薇作為國民黨團第二把手，所說的內容「言不及義」，自取其辱。

第四，柯建銘強調，中選會只是辦理罷免或選舉相關選務工作，罷免的權力掌握在選民手中，不是民進黨手中，選民看到這種立委素質與談話，只是增加推動罷免的決心。（編輯：黃瑞弘）1140531