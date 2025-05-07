8/23公投綁罷免？李進勇：無法預料需考量3因素

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（中央社記者高華謙台北7日電）針對今年罷免案是否能與公投案一起投票。中選會主委李進勇今天說，公投依法在今年8月23日投票，至於罷免案成案時間不同，他無法預料兩者是否有辦法合併舉行，但會根據減少社會成本支出等3項因素考量。

李進勇今天赴立法院列席報告業務概況並備質詢。

國民黨立委張智倫質詢指出，國民黨將提出反廢死與反戒嚴的公投案，今年罷免案是否有辦法與公投案綁在一起投票，以利節省行政成本。

李進勇說，如果是由立法院提出公投，公投日依法就是今年8月23日，而中選會要在投票日前90天公告，立法院大約要在5月24日、5月25日間送到中選會。

李進勇表示，至於罷免案因成案時間不同、查對時間有落差，且依法規定需在罷免成案後20天到60天內辦投票，因此罷免案時間比較複雜，何時宣告成立也難以預料，目前法律沒有規定可以合併，「有沒有可能合併在一起，我實在是沒有辦法做預料」，這只能提到中選會委員會，根據當時狀況決定。

張智倫詢問，是否支持公投綁罷免。李進勇說，首先是一定要合法，第二是要減少社會成本支出，第三要考慮選務能量，基於這3點考慮，中選會委員會會深入討論，他沒有預設立場，而是要同時考量3個因素。

針對辦理罷免投票花費金額與經費來源。李進勇說，已為經費問題傷透腦筋，因為不確定因素很多，還不知道到底多少案能成立，也要考慮地域規模與人口多寡等因素，以先前台中第二選區罷免案來說，花了近新台幣2000萬元，而台北第五選區罷免案人口較少，約花費1500萬元，目前平均一案是抓1700萬元至1800萬元；至於經費來源一定要申請行政院動支第二預備金。

此外，民進黨立委李柏毅質詢，如果今天5月7日送件，經40天查對後不需補件，最快是否6月中旬會成案；李進勇說，是。

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李柏毅追問，以宣告成案後20天到60天內要舉行投票來說，最快何時可以投票；李進勇說，7月上旬。

李柏毅也詢問中選會會如何處理國民黨要透過立法院提出的公投案。李進勇表示，立法院根據公投法15條第2項規定，可以根據公投法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」來交付公投，最基本條件就是要符合重大政策創制或複決，中選會就會跟著辦下去。（編輯：楊蘭軒）1140507