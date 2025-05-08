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罷團2階送件 王鴻薇、徐巧芯、賴士葆籲投不同意

2025/5/8 11:39（5/8 12:13 更新）
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（中央社記者陳昱婷、王承中台北8日電）罷免中國國民黨籍立法委員王鴻薇、賴士葆與徐巧芯團隊今天到台北市選委會，送交第2階段連署書；王鴻薇、賴士葆呼籲選民出門投不同意票，徐巧芯說，她一定會贏。

聯華電子股份有限公司創辦人曹興誠到場聲援罷團表示，罷免徐巧芯（台北第7選舉區選出）團隊送件約4.1萬份（法定門檻約2.3萬份）；國民黨籍立委言行錯亂、邏輯顛倒，甚至裡應外合要消滅中華民國、摧毀國家。

罷免王鴻薇（台北第3選區選出）團隊說，送交連署書約4.5萬件（法定門檻約2.7萬份）；罷免賴士葆（台北第8選區選出）團隊表示，提交約3.4萬份連署書（法定門檻約2.4萬份）。

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王鴻薇上午受訪表示，該來的總是要來，大家已做好準備，全力爭取選民支持，不少選民也給予加油打氣；徐巧芯受訪說，人民眼睛雪亮，她一定會贏；賴士葆受訪表示，平常心面對，全力以赴，呼籲支持者站出來投不同意票。

台北市長蔣萬安稍早與信義區里長座談前，接受媒體聯訪表示，一定與5席台北選出的國民黨籍立委共同努力、並肩作戰。（編輯：李明宗）1140508

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