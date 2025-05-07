國民黨要求返還黨部資料 中檢：僅扣押涉案證據

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）國民黨台中市議會黨團今天要求，檢調應返還日前搜索國民黨台中市黨部帶走無關罷免的資料，以免外流恐成日後選舉不公情況。台中地檢署表示，僅就涉及案情相關必要證據扣押。

台中地檢署偵辦台中立委罷免提案涉幽靈連署，2日指揮法務部調查局台中市調查處等單位，搜索國民黨台中市黨部，帶走電腦等相關資料。

國民黨台中市議會黨團今天召開記者會，書記長李中表示，檢調單位利用搜索市黨部的行動，查扣罷免連署書等相關資料，也拿走國民黨市黨部的小額贊助者名冊、小組長造勢動員名單與歷年選情分析等資料。

李中指出，檢調追查罷免連署書涉及偽造文書，黨團尊重檢調依法行政，但拿走與罷免無關的名冊及資料，憂心資料若外流，對手恐掌握選舉支持者名單，對明年參選的國民黨參選人相當不公平；檢調應站在公平公正立場監督選舉過程，要求返還和罷免無關的資料。

對此，台中地檢署發布新聞稿回應，依法院核發的搜索票內容謹慎執行，僅就涉及案情相關的必要證據予以扣押，扣押物品由受搜索扣押人逐一核對無誤才簽名確認，當場無人提出異議，始製作搜索扣押物品目錄表，完成合法扣押程序。

檢方指出，經檢視本案搜索處所的搜索扣押物品目錄表，均查無所稱「罷免連署書」 、「小額贊助者名冊」、 「小組長造勢動員名單」 、 「歷年選戰資料」等物。

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扣案的電磁紀錄為避免在採證鑑識過程中遭受污染，現正由調查單位循標準作業流程進行數位鑑識，若鑑識結果查有所稱資料，受搜索扣押人仍得具狀請求發還並由檢察官依法處理。

台中地檢署重申辦案始終秉持客觀中立的態度，對被告有利、不利均一併注意，嚴守法律程序，維護人民合法權益。（編輯：張銘坤）1140507