罷團2階送件 洪孟楷直球對決、廖先翔相信選民
2025/5/8 11:57（5/8 12:26 更新）
（中央社記者趙敏雅、王鴻國新北8日電）罷免中國國民黨籍立法委員洪孟楷、廖先翔團隊今天到新北選委會送交第2階段連署書；洪孟楷說，直球對決，呼籲支持者投不同意；廖先翔表示，相信民眾可做出正確選擇。
罷免洪孟楷（新北市第1選舉區選出）領銜人方柏翔告訴媒體，收件超過5.5萬份，提交也近5.5萬份，超過法定門檻約3.8萬份，突破安全門檻5萬份。
罷免廖先翔（新北第12選區選出）領銜人陳正敬說，送件約3.6萬份，超過法定門檻約2.6萬份，這些是「人民對鄉土愛的情書，也是對親共立委的戰書」，希望廖先翔拿出勇氣正面對決。
洪孟楷接受媒體聯訪表示，他每天在國會兢兢業業，為地方發聲、為人民把關，監督政府，這才是現在台灣主流民意希望做的事。惡罷非民主，呼籲支持者投票時站出來投「不同意」罷免。
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廖先翔透過影片表示，執政黨企圖民主倒退回獨裁，他不會有絲毫退縮，呼籲民眾回顧德國在第二次世界大戰前歷史，怎麼從民主制度走向獨裁納粹，相信民眾可很輕易選擇正確道路，維護中華民國民主。
新北市長侯友宜稍早在新北市政府接受媒體聯訪表示，台灣最需合作面對外部挑戰，一定要團結，不期待政治對立讓台灣撕裂與仇恨。兩名立委在新北認真打拚，出席所有基層座談會，協調中央與地方，讓地方發展更快速，服務大家有目共睹、眾所皆知，希望給兩人滿滿加油與鼓勵，希望繼續服務，讓新北成長更快。（編輯：李明宗）1140508
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