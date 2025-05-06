張淵翔查個資助罷免案 涉刪對話隱匿共犯遭羈押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）前基隆市政府民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統查個人資料助罷免，檢調昨天搜索張淵翔住處、掌握新事證，懷疑張淵翔涉嫌刪除通訊軟體對話，基隆地院認定張淵翔涉隱匿共犯、有勾串共犯之虞，裁定羈押禁見。

檢方偵辦張淵翔涉非法利用戶政系統查個資，協助比對中國國民黨基隆市黨員名冊，刪除死亡名單、更新黨員地址，以利連署罷免民主進步黨籍基隆市議員，4月29日聲押張淵翔，法院當天深夜裁定40萬元交保，檢察官不服提起抗告，台灣高等法院2日駁回抗告。

基隆地檢署昨天發動第2波行動，再度指揮法務部基隆市調查站，搜索張淵翔3處住處地址並約談張淵翔，檢調另查看張淵翔手機，拷貝相關電磁記錄，加上與先前調閱市府電腦記錄勾稽比對後，懷疑張淵翔涉嫌刪除通訊軟體對話等證物，認定張淵翔有高度串證、滅證之虞，今天凌晨約3時，再度向法院聲請羈押禁見張淵翔。

基隆地方法院發布新聞稿指出，張淵翔涉犯個人資料保護法、刑法偽造、變造私文書等罪犯罪嫌疑重大，且依檢察官於羈押聲請書內所舉出的新事證，可見此案的犯罪結構，屬有甚多共犯進行的犯罪，但張淵翔始終隱匿共犯完整犯罪情節，對己身以外的涉案人員身份及涉案程度有所保留。

基隆地院表示，張淵翔對於己身與共犯間如何分工等細節，均無法說明或閃爍其辭，究竟有無其他人員參與犯罪，也有待釐清，參照張淵翔避重就輕說詞，足認有勾串共犯之虞，中午裁定張淵翔羈押並禁止接見、通信、受授物件。

透過 Google News 追蹤中央社

檢調昨天也約談前基隆市安樂區鶯安里長、基隆市府市政顧問謝偉仁，複訊後諭令新台幣15萬元交保。

對此，基隆市長謝國樑受訪表示，市府一貫尊重檢方辦案，沒有其他要評論。（編輯：林恕暉）1140506