張淵翔涉查個資助罷免 律師：謝國樑若指示為正犯

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）前基隆市府民政處長張淵翔，涉非法利用戶政系統查個資助罷免。律師蔡家豪今天說，基隆市長謝國樑如果知情、有義務要告發，若未告發有道德瑕疵，但若指示張淵翔就是共同正犯，與張淵翔負擔相同罪責。

基隆地檢署偵辦張淵翔涉非法利用戶政系統查個資，協助比對中國國民黨基隆市黨員名冊，刪除死亡名單、更新黨員地址，以利連署罷免民主進步黨籍基隆市議員，昨天兵分二路，擴大偵辦，約談中正戶政事務所主任江鑒育、安樂戶政事務所主任林芬芸。

經拷貝戶所機房內戶政系統電磁紀錄，查出有戶籍科員疑受指使，協助查罷免連署人個資。經檢方複訊，檢察官諭知江鑒育、林芬芸各10萬元交保候傳，戶籍科員3萬元交保候傳。

蔡家豪指出，張淵翔涉犯個人資料保護法，依法可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。張淵翔又具備公務員身分，按同法規定「公務員假借職務上之權力、機會或方法，犯本章之罪者，加重其刑至1/2」。

蔡家豪說，謝國樑如果指揮、要求、指示張淵翔，非法利用戶政系統查詢民眾個資，謝國樑則為共同正犯關係，與張淵翔負擔相同罪責。

蔡家豪表示，謝國樑若僅單純知情，知道他人犯罪，依刑事訴訟法第241條規定，謝國樑為市長具備公務員身分，知道他人犯罪有告發的義務，但相關法律條文，並未列出若知情未告發，必須承擔的刑事責任，不過，就一般民情，仍有政治責任及道德瑕疵。

謝國樑上午受訪說，很遺憾發生這件事，市府會全力配合，完全尊重檢調偵辦。他一定要道歉，也一定會道歉，希望這幾週與司法單位緊密配合，將事情原貌全盤了解後，再完整向外界陳述。

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民進黨基隆市議員鄭文婷表示，謝國樑只說會道歉、要道歉，但要等適當時間，道歉還要挑黃道吉日，難道是基隆人欠謝國樑，否則一個道歉怎麼會這麼難。日本東京都如果發生這類事件，東京都知事也就是市長就要下台，但在基隆卻要等謝國樑挑適當時間才能得到道歉。

民進黨基隆市議員張之豪指出，張淵翔能犯下如此嚴重的案件，不只需要下面的人配合，也需要上面的人指示。倘若市府人員遵循謝國樑下達的命令，張淵翔這次敢違逆謝國樑？戶政事務所主任敢擅自決定？請謝國樑一次講清楚，面對政治責任。（編輯：林恕暉）1140502