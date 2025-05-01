罷免領銜人被押 鄭文婷向法院聲請定暫時狀態處分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆1日電）推動罷免民進黨籍基隆市議員鄭文婷的團隊，涉嫌偽造文書，領銜人紀文荃遭收押。鄭文婷今天向基隆地院聲請「定暫時狀態處分」，盼基隆市選委會暫停正在進行罷免她的程序，等刑案偵查有結果後再讓罷免案繼續進行。

基隆地院表示，已收到此案，後續會依程序分案給法官審理。

基隆市選委會總幹事趙明華表示，尊重鄭文婷的權益，市選委會依法辦理選務，依法配合偵辦，不做任何不必要的評論。

基隆地檢署偵辦推動罷免鄭文婷的團隊涉嫌偽造文書，日前發動搜索行動，並依涉犯刑法偽造文書、個人資料保護法等罪嫌，向基隆地院聲押紀文荃、國民黨仁愛區黨部主任張金發獲准；同案被告前基隆市政府民政處長張淵翔40萬元交保候傳。

檢調發現，張淵翔曾加入國民黨基隆市主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」，後來因為發生國民黨台南市黨部被搜索事件，罷免鄭文婷案領銜人紀文荃之後將原群組成員移除退出，再予重組群組，還刪除內容。

鄭文婷下午到基隆地院遞狀聲請「定暫時狀態處分」時指出，張淵翔涉及不當動用戶政系統協助罷免市議員，遭法院裁定交保，但整件事情不會因為刑案而暫時停止連署罷免她，因此向法院遞狀聲請「定暫時狀態處分」。

鄭文婷說，聲請「定暫時狀態處分」之後，法院可請雙方陳述意見，之後再裁定。若她聲請獲准，後續還要再向法院申請強制執行，再由法院行文給基隆市選委會，要求暫時停止連署罷免的程序。

鄭文婷說，基隆市政府發生這樣的醜聞，謝國樑應立刻向市民道歉；這段期間若有被民眾的個資因此被盜用，她會協助民眾向基隆市政府提起國家賠償。

對於鄭文婷要求道歉，基隆市政府表示，謝國樑沒有正面回應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於前民政處長張淵翔非法使用民政系統個資，謝國樑下午回應媒體時說，根據公務員服務法，公務員有絕對保密的義務，之後市府會進行相關宣導，務必讓公務員遵守法令。

針對國民黨基隆市黨部成員曾透過微信成立「勝之群組」，謝國樑說，針對這一點會請市府員工不要再使用受質疑的通訊軟體，因為發生張淵翔事件後，市府非常積極要導正每一天要做的事。（編輯：林恕暉）1140501