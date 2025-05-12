議員要求為張淵翔案道歉 謝國樑：待事實如水還原

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）前基隆市府民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統查個資助罷免遭羈押，議會今天召開定期會，議員要求市長謝國樑道歉。謝國樑說，待司法機關將事實如水般透明還原後，該負的責任會向市民報告。

民進黨市議員鄭文婷首先提出緊急動議，請謝國樑針對張淵翔等人涉案說明，並表示此時此地，就是謝國樑最適當道歉時機，市民等不到真相，至少要給市民一個道歉。

民進黨市議員吳驊珈說，張淵翔已供認不諱，謝國樑在怕什麼嗎，如果沒有，應將事情說清楚向市民道歉。無黨籍市議員呂美玲說，此案檢方已在偵查中，不宜在議會討論。

謝國樑說，發生這樣的事情，他感到非常遺憾和歉意，檢調這陣子還在密集偵查，現在該做的就是盡量配合檢調釐清，相信大家有看到他一開始以為是黨部人員涉案，屬於一般的偽造文書罪，他鼓勵涉案人說明清楚，直到發現市府公務員涉案時，他充滿歉意且非常難過，並要求公務員交代清楚。

謝國樑說，對於事後檢討，市府很積極進行中，至於為何至今沒有提出道歉，他還是覺得，希望等到司法機關對於市府人員涉案是否有更高層級、涉案人行為模式和態樣更完整後，這時就應該負起該負的責任。

謝國樑說，他不介意議員指責他是否涉案，但要拜託讓司法機關，能夠將事實如水一般透明還原後，市府該檢討、該負的責任，會誠懇向市民報告，也希望藉由基隆市的錯誤示範，能有將功贖罪的機會，將戶政系統導正做得更好。

謝國樑說，坦白說他非常難過，但他要先忍住，如果檢調有需要傳喚他，一定知無不言，完整將所知和細節向相關單位報告。

新任民政處長呂謦煒表示，他認為戶政系統應加強事前預警，而戶政系統是全國連線，全國一致的系統為何在基隆市出問題，顯然是基隆市的使用者出問題，希望透過政風處加強對市府人員法治教育。

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呂謦煒表示，為何全國一致的系統還會出問題，代表系統本身有漏洞需要改進，包含稽核機制，例如短時間異常大量連續查詢，希望未來能建立重點稽核，此外，目前戶政系統不用輸入查詢目的，希望能增加欄位，如果帳號使用者未輸入查詢目的或解釋不清，可立即啟動稽查機制。

主席議長童子瑋最後做出決議，有關市府違反洩漏個資案，議會將成立專案小組，由民政小組召集人、議員陳明建擔任主席，聽取市府說明檢討。（編輯：方沛清）1140512