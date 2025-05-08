罷免連署涉偽造 檢聲押國民黨基隆黨部主委獲准

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆地檢署偵辦罷免提議人名冊涉偽造文書案，昨天再度約談國民黨基隆市黨部主委吳國勝，今天凌晨複訊後，向法院聲押禁見獲准。

國民黨以「基隆市公共事務學會」名義，發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，此學會由前國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元擔任會長，游正義任總幹事、紀文荃任副總幹事，而游正義、紀文荃也分別是罷免張之豪案、鄭文婷案領銜人，隨著檢調偵辦進展，游正義以新台幣15萬元交保，紀文荃遭羈押禁見。

檢調昨天再度搜索國民黨基隆市黨部，帶走黨員名冊等證物，並約談吳國勝、韓吉元，經檢察官複訊後，諭令韓吉元10萬元交保，至於吳國勝部分，檢方則認定有串證、滅證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

檢調在這波約談時，針對提議人名冊涉偽造部分，例如，同一人的個資出現在2份提議書，筆跡卻迥然不同情形，請韓吉元和吳國勝說明，2名被告無法提出合理解釋。

檢調並聚焦在吳國勝為罷免連署而成立微信群組「勝之群組」，群組內成員有吳國勝、韓吉元，以及已遭羈押禁見的前基隆市政府民政處長張淵翔等人，檢方針對群組對話內容，釐清吳國勝對偽造提議書是否知情，並與韓吉元證詞交叉比對。

基隆地院今天晚間6時召開羈押庭，約晚間9時50分，裁定吳國勝羈押並禁止接見、通信及受授物件。

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法院表示，吳國勝雖就檢察官所指犯嫌予以否認，但說詞反覆，名冊所呈現的異常情形，也無合理說明，佐以涉案其他犯罪嫌疑人的供述及文書等證據內容，認吳國勝犯罪嫌疑重大。

法院指出，經共犯指證歷歷，吳國勝為此案主導者，共犯間更刻意使用未能配合台灣司法單位取證的通訊軟體聯繫，詳細共犯角色、分工均有待檢警釐清，有事實足認吳國勝有勾串共犯及湮滅證據之虞。（編輯：陳彥鈞）1140508