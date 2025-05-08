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罷免名冊不實案起訴 中選會：非選罷法停辦罷免要件

2025/5/8 16:34（5/8 17:13 更新）
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圖為民眾攜帶旗幟在中選會外喊口號表達立場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北8日電）台南地檢署今天偵結民進黨立委林俊憲、王定宇罷免名冊涉不實案並起訴。針對這是否影響罷免案進行，中選會今天說，罷免案停止有法定要件，例如公職選罷法第87條等相關規定。涉及司法程序者，不在選務機關回應範圍。

公職人員選罷法第87條規定，被罷免人在投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止罷免。

中選會說，若不是公職人員選罷法第87條的狀況，涉及司法偵辦程序者，不是選務機關評論或回應的範疇。

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中選會說，選務機關將函請司法機關在符合偵查不公開的範圍內，提供涉及選務的資訊，若中選會取得司法機關提供函文資料後，將提委員會討論應處。

林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法，台南地檢署查出林俊憲罷免案偽造提議人名冊共1934份，其中提議人死亡者60份；王定宇罷免案偽造提議人名冊共1679份，其中提議人死亡者70份。檢察官今天偵結起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。（編輯：萬淑彰）1140508

#王定宇
#中選會
#林俊憲
#大罷免
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