罷免林俊憲王定宇案涉不法 南檢：抄寫有酬、死亡連署130份

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南8日電）南檢今天偵結民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人；檢方查出提議人已死亡共130份，涉案人更提供報酬請人協助抄寫。

台南地檢署今天依刑法第216、210條行使偽造私文書及個人資料保護法第41條非法利用個人資料等罪嫌，對市黨部莊占魁、洪姓書記長、劉姓總幹事、黃姓總幹事、施姓執行長、林姓執行長、王姓書記、劉姓書記、陳姓秘書等9人與胡姓罷免案領銜人及林姓友人提起公訴。

另外，涉案市黨部相關幹部、黨工、親友等37名被告，雖涉犯偽造文書等罪嫌，但南檢考量多基於親友情誼等因素協助抄寫偽造提議人名冊，非核心成員，犯後也坦承犯行，檢方給予緩起訴處分，但在緩起訴期間1年，須參與南檢舉辦法治教育及向公庫繳交新台幣1萬元至10萬元不等緩起訴處分金。

至於是否還有市黨部其他成員或相關人士涉案，南檢表示，已分案調查，持續釐清事實及查明真相。

南檢調查，莊占魁等11人今年1月欲在10天內募得林俊憲、王定宇各3000份罷免案提議人名冊，又因農曆春節年假將至，若透過公開擺攤或聯繫親友招募，恐怕難以達標。

涉案人1月21日起先以公務電腦至國民黨黨籍系統下載轄區黨員名冊或利用原本職務持有轄區黨員名冊紙本，再委由市黨部相關幹部、黨工、親友等人抄寫及偽造簽名後，才向中央選舉委員會提交。

南檢查出林俊憲罷免案偽造提議人名冊共1934份，其中提議人死亡者60份；王定宇罷免案偽造提議人名冊共1679份，其中提議人死亡者70份。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，林姓執行長透過友人幫忙抄寫及提供協助抄寫每份名冊3元報酬，偽造林俊憲罷免案提議人名冊。黃姓總幹事也透過自行抄寫及委託其他黨工、親友抄寫或提供協助抄寫每份名冊2元報酬，偽造林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊。有酬抄寫名冊共數百份。

南檢偵辦林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉不法，3月20日搜索國民黨台南市黨部等處，21日聲押莊占魁、劉姓總幹事獲准，其中劉姓總幹事已坦承犯行，3月底請回，在押莊占魁則移審台南地方法院。（編輯：陳仁華）1140508