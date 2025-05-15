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伍麗華：相信罷案領銜人無辜 尊重檢調追查下令者

2025/5/15 20:16
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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）民進黨籍立委伍麗華罷免案提議人名冊死亡連署案，涉案領銜人張芳碩今羈押禁見。伍麗華表示，很多族人不知死亡連署嚴重性，相信領銜人無辜，但尊重檢調偵辦，追查下令者。

張芳碩昨被檢方依偽造文書、違反個人資料保護法等聲押禁見，屏東地方法院今天下午開聲押庭，裁定張芳碩羈押禁見；並透過新聞稿表示，張芳碩作為領銜人，矢口否認犯罪，將責任推給他人，與共犯間陳述又不一，為防止被告勾串共犯、滅證情形，有羈押必要。

針對張芳碩遭收押，伍麗華接受媒體聯訪表示，與國民黨籍立委盧縣一公費助理張芳碩有共同認識人，曾聽聞他感到煩惱，不知道會衍生這些事。盧縣一2月及3月份上節目時提過，助理很無辜，是中央吩咐，直到4月提告當日才改口，是助理個人行為。

伍麗華指出，去年選罷法修法後，偽造連署加重到5年以下，因此一再提醒族人，不要為了罷免自己做違法事，也呼籲國民黨主席朱立倫懸崖勒馬，不要撕裂原住民情感；但很多族人不明白，半推半就或被脅迫，不小心做出違法事情。

伍麗華說，相信這些領銜人真的是無辜，但檢警要偵辦，一定是要追查出到底誰下令，或是什麼樣的組織性犯罪，尊重檢調偵辦；至於司法迫害說法，如果死亡連署犯罪是事實，就沒有所謂司法迫害，司法就是要毋枉毋縱。

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盧縣一昨天受訪時提及，張芳碩很無辜，他只是罷免案代表人，負責蒐集資料，怎會知道連署書有問題，而且張芳碩也非國民黨員。

伍麗華4月17日赴屏東地檢署按鈴控告，個人遭罷免不符規定件數1521件，其中死亡連署202件、非山原連署143件，因此質疑張芳碩抄名冊、蒐集連署書過程違法。（編輯：吳素柔）1140515

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