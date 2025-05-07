死亡連署案搜國民黨基隆黨部 查扣黨員名冊等證物

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）檢調偵辦罷免提議人名冊涉死亡連署，今天再搜索國民黨基隆市黨部，查扣黨員名冊等證物，並約談市黨部主委吳國勝、前黨部副書記長韓吉元。黨部副主委劉經緯說，有「抄家滅族」的感覺。

檢察官今天指揮基隆市調查站，上午近10時持搜索票，再度搜索國民黨基隆市黨部，截至下午6時結束，帶走黨部2樓監視器主機、大批黨員名冊、內部開會及活動資料，及黨部收繳年度黨費收據名冊，並查扣七堵區黨部主任手機等證物。

國民黨基隆市黨部副主委劉經緯受訪表示，尊重並全力配合檢調偵辦，靜待司法調查，希望真相能早日釐清，目前黨部運作正常，該做的事、該辦的活動，都按照計畫執行，但他認為，檢調作為違反民主國家政黨良性競爭的比例原則，不是他所樂見。

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對於檢調2度搜索黨部，劉經緯說，內心深處總是讓人感到「抄家滅族」的感覺，政黨應是良性競爭，而檢調作為讓許多基層黨員心生不滿，黨員反映執政黨不惜以政治追殺，抑制反對黨推動反罷免。

此外，檢察官繼昨天羈押前基隆市府民政處長張淵翔獲准後，由於張淵翔始終隱匿共犯完整犯罪情節，甚至刪除通訊軟體對話紀錄滅證，檢方為釐清案情全貌，再度約談黨部主委吳國勝，並搜索罷團「基隆市公共事務學會」會長、前黨部副書記長韓吉元住處，並約談韓吉元，調查官初步詢問後，將移送基隆地檢署複訊。（編輯：張銘坤）1140507