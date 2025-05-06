黃呂錦茹羈押提抗告遭駁 高院：指示製作文件傳共犯

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（中央社記者劉世怡台北6日電）北檢偵辦罷免提議書涉偽造案，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹不服遭羈押禁見，提起抗告。高院今天認定，她曾指示他人製作某文件傳送給共犯等，有串供之虞等，駁回抗告確定。

台灣高等法院指出，合議庭審理後，認定黃呂錦茹涉犯偽造私文書、個人資料保護法的非法利用他人個人資料等罪嫌重大，且她與本案其餘共犯之間，關於政治立場及本案犯行部分，均有利害關係，事後又曾指示他人製作某文件傳送給共犯，有事實足認有勾串共犯、滅證之虞。

另一方面，合議庭參酌現今通訊軟體便捷、迅速、私密等特性，黃呂錦茹仍有透過通訊軟體與其他共犯就本案分工等情節進行聯繫，以串供（證）可能性，如未予羈押並禁止接見通信，明顯難以確保後續追訴程序的順利進行，本件仍有羈押必要。原審裁定黃呂錦茹羈押禁見，並無違法或不當，因此黃呂錦茹提抗告無理由，應予駁回。全案確定。

台北地檢署偵辦罷免提議書偽造案，4月17日展開搜索、約談行動，檢察官認定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

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台北地方法院裁定初文卿、姚富文羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川則犯嫌不足，裁定駁回，2人當庭釋放。北檢對黃呂錦茹部分提起抗告。台灣高等法院認為，根據相關事證，黃呂錦茹對此案犯罪事實有相當程度參與。黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地，撤銷原裁定，發回北院更裁。

台北地院認為，綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷的基礎已有所不同，因認黃呂錦茹涉犯刑法偽造文書、個人資料保護法，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯、滅證之虞，裁定黃呂錦茹自4月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信。（編輯：張銘坤、蕭博文）1140506