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張淵翔涉用戶政系統查個資助罷免 基隆檢方提新事證聲押獲准
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罷免吳思瑤領銜人張克晉退出 罷團寄更換同意書

2025/5/6 12:45（5/6 13:01 更新）
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因罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉退出領銜人身分，罷免團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（右）、國民黨台北市議員汪志冰（中）與張斯綱（左）6日前往北投明德郵局寄出更換領銜人同意書給第一階段提議人，過程中並確認數量無誤。中央社記者趙世勳攝 114年5月6日
因罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉退出領銜人身分，罷免團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（右）、國民黨台北市議員汪志冰（中）與張斯綱（左）6日前往北投明德郵局寄出更換領銜人同意書給第一階段提議人，過程中並確認數量無誤。中央社記者趙世勳攝 114年5月6日
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（中央社記者劉建邦台北6日電）罷免立委吳思瑤提案領銜人張克晉聲明退出領銜人身分，罷團今天寄出更換領銜人同意書給提議人，共2054份。罷團表示，持續與張克晉聯絡，但變更領銜人同步進行。

罷瑤領銜人張克晉日前發表聲明退出領銜人身分，根據法規，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。中選會日前表示，罷免吳思瑤案的備補領銜人為詹嘉文。

罷免民進黨立委吳思瑤團體今天上午赴北市北投區明德郵局外召開記者會，由國民黨台北市議員張斯綱、汪志冰陪同。「地動刪瑤」召集人賴苡任接受聯訪說，先寄出第1批更換領銜人同意書給第1階段提議人，共2054份。

賴苡任表示，此計畫稱為「鮭魚回郵」，希望第1階段提議人收到同意書，填妥並寄回罷團總部或國民黨議員服務處，希望短時間達標，第2梯次會盡快寄出，且第2階段連署會持續進行。

他說，後續若有人持續抹黑罷團不連署，將不排除把行動連署站設在吳思瑤地方服務處門口。至於張克晉退出領銜人身分，目前仍有人持續聯絡張，不放棄任何機會，且變更領銜人計劃會持續進行。

賴苡任指出，目前僅想到「鮭魚回郵」計劃和方法，目的就是要讓提議人可簽妥同意書，同時向支持者喊話。

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賴苡任寄送完同意書後再次受訪，被問及北檢偵辦罷免提議書疑涉偽造案後續時表示，5月2日委任律師收到通知，北檢7日下午要開偵查庭，但2日通知7日開庭是否違反一般原則，有待社會公評，後續就是會面對司法。

台北地檢署偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，4月14日搜索、約談李孝亮等被告，檢察官漏夜複訊後，15日凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛新台幣50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。（編輯：蕭博文）1140506

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