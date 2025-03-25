罷免吳思瑤團體成立總部 朱立倫到場力挺

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）罷免民進黨立委吳思瑤的民間團體今天舉辦總部成立大會，國民黨主席朱立倫到場給予支持與鼓勵，並帶領著黨籍台北市議員張斯綱、林杏兒，與罷團成員等，高喊「罷免吳思瑤、國會要除謠」的口號。

罷免民進黨立委吳思瑤的民間團體上午舉行總部成立大會，並舉辦1日志工活動，包括朱立倫、張斯綱、林杏兒、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、新黨籍台北市議員侯漢廷皆陸續到場參與。

朱立倫抵達後，一一向現場罷團成員致意與打氣，也與張斯綱、林杏兒以及罷團成員，高喊「罷免吳思瑤、國會要除謠」的口號，展現團結氣勢，同時也強調自己之後還會再來；在短暫停留後，朱立倫因後續還有行程，先行搭車離去。

罷免吳思瑤團體召集人賴苡任強調，朱立倫今天以志工身分前來支持與加油，同時他也當面向朱立倫說明，後續還缺少什麼物資，朱立倫表示會全力幫忙，也說在第二階段連署時，會再來擔任志工。

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賴苡任也提到，希望罷團第一階段的連署補件，能順利通過審查；如果地方選委會已把審查結果給了中選會，也期待、呼籲中選會能早一點告知結果。

由於2024年藍營在吳思瑤所屬的北投、士林立委選區，出現分裂狀況，現場媒體詢問，這次是否能夠團結，張斯綱指出，假設未來有立委補選的狀況，在野陣營一定要共推1名參選人，才有勝選機率，因此未來在野陣營有多人要參選，就應要有適當的民調機制。（編輯：張若瑤、蘇龍麒）1140325

「地動刪瑤」罷免總部25日上午在台北市北投區正式成立，國民黨主席朱立倫（中）親自到場並將擔任一日志工。中央社記者徐肇昌攝 114年3月25日